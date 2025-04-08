百潔布｜洗碗海綿藏菌髒如糞便！專家推薦1物洗碗4優點好過百潔布

百潔布｜洗碗海綿雖然方便好用，卻容易殘留細菌，有不少研究報告指，洗碗的百潔布含菌量比廁所還多，甚至與糞便相若。除了勤更換，應如何徹底清潔消毒？有微生物學家建議用一物洗碗可代替百潔布，具4大優點，不僅好用乾爽易清理，還遠比百潔布衞生，不傷皮膚！



百潔布洗碗｜每平方厘米540億個菌 數量與糞便相若

一般洗碗海綿／百潔布特色是一面是耐磨的尼龍纖維，有效強力去污，尤其清潔頑固污漬；另一面則是吸水性強的海綿，清洗細緻餐廚具時，可避免刮花表面。不過，這種很多孔洞的設計，最適合細菌棲息，容易在碗碟殘留細菌。德國微生物學家埃格特（Markus Egert）就曾發表了廚房海綿含菌量的研究，結果發現這些海綿有多達362種微生物，密度更高達每平方厘米540億個。埃格特表示，細菌數量龐大，跟人們的糞便樣本發現的細菌數量相若！百潔布｜洗碗海綿髒過馬桶1cm³藏540億菌！微波爐漂白水消毒4方法

百潔布藏菌量驚人，如糞便驗出的數量相若！（資料圖片）

百潔布洗碗｜1-2%菌或致食物中毒 3類人高危

不過，埃格特強調研究中發現潛在的細菌，對於健康的人來說，不會造成身體的傷害，但若長期接觸或攝入，對於免疫系統較弱、長者或兒童則有健康的風險。

美國普雷里維尤農工大學（Prairie View A&M University）食品安全教授昆蘭（Jennifer Quinlan）也曾作相關的研究，從費城100戶家庭收集的廚房海綿中，只有1-2%細菌可致食物中毒。而挪威食品科學家蘭格斯魯德（Solveig Langsrud）亦比較洗碗海綿和刷子的含菌量。雖然兩者均發現一些不動桿菌、金黃桿菌、棲水菌、腸桿菌和假單胞菌等非致病菌，但整體而言，刷子含量較百潔布少得多。當研究人員將沙門氏菌置入海綿時，它們會大量繁殖，相反加在刷子中卻會死亡。相信這與刷子密度較疏，可常保持乾爽有關。百潔布｜洗碗海綿髒過馬桶1cm³藏540億菌！微波爐漂白水消毒4方法

因此，埃格特建議人們洗碗應用刷子代替百潔布，「刷子含較少細菌，且容易晾乾，也較容易清理。」

（envato）

用洗碗刷子比用洗碗海綿４大好處：

1. 清潔力強 免傷皮膚

尼龍或植物纖維的刷毛可有效刮除頑固污漬殘渣，如鍋底焦垢，或有紋理的廚具、烤盤等。加上長柄的設計，方便清洗高杯、窄口瓶、深鍋，且毋須雙手直接接觸油污。

2. 較衛生細菌不易滋生

刷子的硬質、疏通等設計能讓水分迅速蒸發，快速乾燥，比海綿減少水分殘留，降低細菌滋生的機會，避免交叉污染。刷子的塑膠或木柄材質也較海綿不易吸附異味。

3. 不易破損耐用性高

刷子耐磨耐用，不會像洗碗海綿，使用三四星期便破損，壽命較長，也較環保。

4. 方便清潔消毒

洗碗刷子：使用後懸掛晾乾，定期用檸檬酸或小蘇打消毒便可。而洗碗海綿可放入微波爐或洗碗機中殺菌消毒，比只泡在漂白水中更有效。

百潔布用法｜海綿非用來洗碗？3M教真正用法！1招徹底清洗百潔布

百潔布｜殺菌消毒洗碗海綿最佳2方法 滅99.9%細菌

美國清潔協會（ACI）建議每星期清潔及消毒洗碗海綿，有助防止細菌滋生，污染碗碟、餐具，水槽或枱面，且每2至3星期更換一次。如何可徹底消毒？美國農業部研究機構曾指出，使用微波爐或洗碗機都能殺死海綿中99.9%的細菌。亦有研究顯示，用微波爐或洗碗機清潔洗碗海綿可減少細菌數量，比浸泡在漂白水中更有效。微波爐清潔｜去污除臭4大方法叮一叮3分鐘搞掂！廚房6個細菌溫床

百潔布消毒殺菌2大方法：

1. 微波爐：叮2分鐘 必先浸泡

將洗碗海綿波放在裝滿水的微波爐適用容器內，浸透後放入微波爐，以高火叮約2分鐘，取出後冷卻10-15分鐘，擠乾，放在通風處晾乾完成。

微波爐除了烹調，清潔消毒的功效更比漂白水為佳。（photo-AC）

2. 洗碗機：勿忘徹底擠乾

將洗碗海綿與碗碟一起放進洗碗機，就會得到很好的清潔效果，取出後再沖洗一遍，並確保盡量擠乾水。

百潔布與碗碟一起放進洗碗機清洗消毒，方便有效。（nathan-dumlao＠unsplash）

除了百潔布，廚房抹布又應該如何消毒除味？

1. 準備一個鍋，倒滿清水，把抹布放進去，加入適量的梳打粉（約1-2湯匙），稍微混勻。

2. 用中火慢慢將水煮滾，煮到完全水滾狀態，待2-3分鐘，將抹布撈出。

3. 用清水將抹布清洗一次，晾乾完成。

抹布建議3天便清潔消毒一次，使用過的容器也徹底清潔。