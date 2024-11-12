百潔布髒馬桶數十倍！正確3步處理抹布掛水槽旁最錯　幾耐要更換?

每個廚房清洗槽附近一定都有百潔布（又稱菜瓜布），或是掛上抹布，台灣「無毒教母」譚敦慈表示，愈厚的海綿百潔布愈容易藏有細菌、黴菌。



如果用來清洗碗盤，反而有損健康，建議使用較薄的海綿百潔布，或直接用洗碗布。此外，抹布不可披掛在水槽旁，應洗淨後放置在後陽台，通風晾乾。

廚房內6個最容易滋生細菌地方（按圖👇👇👇）

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抹布洗完別掛水槽 放陽台風乾較乾淨

有研究發現，廚房抹布、百潔布所內藏的細菌量比馬桶高出數十倍，台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海強調，飲食安全首重廚房衛生，曾有研究發現，抹布若2天未清洗，處於溫暖、潮濕環境下，恐滋生6億個細菌，提醒民眾，在廚房清洗抹布後，不應披掛在水槽旁，而應放置在後陽台晾乾。

譚敦慈建議，廚房內應準備2條抹布，1條為擦拭餐桌，1條為流理台擦拭血水，不能混用，如果沾到血水的抹布用來擦拭餐桌，就可能引發食安危機。再者，使用抹布後，務必確實清洗，可加入洗潔精後搓洗乾淨，之後再煮沸，待涼後再擰乾，掛在後陽台上。

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選購抹布、百潔布有技巧 款式太厚竟易滋生細菌

至於海綿百潔布，應選購較薄的款式，以利清洗與晾乾，譚敦慈參加《健康零距離》節目時表示，抹布或海綿百潔布愈厚，因為愈容易潮濕，因而愈容易滋生黴菌，危害健康。因此，她個人傾向用薄的百潔布，甚至使用洗碗布，較能避免藏污納垢。

譚敦慈提醒，使用完海綿百潔布後，應比照抹布，清洗乾淨，最忌食物殘渣殘留在百潔布上。如果百潔布上出現黑點，就代表發霉，必須更換，她平均每兩個星期就會更換1片海綿百潔布，以維飲食安全。

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近年來，所謂「科技海綿」成了廚房新寵兒，顏宗海提醒，科技海綿成分與美耐皿類似，含有甲醛、三聚氰胺等集合物，不建議用來清洗蔬果，或是用來清潔食品容器，擔心溶出三聚氰胺，長久下來，可能增加腎結石風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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