從武士刀到廚刀 世上最鋒利刀具—旬　大馬士革鋼獨特花紋 16°開鋒

廚刀｜「旬」是由創立於1908年的日本貝印KAI所打造的專業廚刀系列，至今已有117年歷史。「旬」刀由全人手鍛造及開鋒，致力於打造世界上最鋒利的刀具，更曾12次榮獲美國刀具行業最高獎項 —— 「年度廚刀獎」（Kitchen Knife of the Year）。



117年歷史、世界上最鋒利的刀具 — 旬

從武士刀到廚刀：關市——三大刀具產地

「旬」來自世界三大刀具產地之一的關市。關市有著800多年的製刀歷史，因其「不曲不折、鋒利無比」的刀刃而深受日本武士歡迎。在明治時期頒布《廢刀令》後，關市把重心轉為鍛造生活刀具，以刀匠的純熟技藝結合現代科技，誕生許多知名的刀具品牌，包括「旬」。

從武士刀到廚刀：關市

突破千萬銷量的秘密 曾不作日本內銷

「旬」在2009年之前均以海外為目標市場，刀具不作日本國內銷售。秉承刀匠的傳統手工工藝，「旬」推出了一系列中、西式廚刀銷往海外，深受外地名廚、烹飪專家甚至普通顧客的青睞。截至2022年，「旬」的出貨量突破1,000萬，當中90%來自海外。

突破千萬銷量的秘密

人與刀的設計哲學：美、銳、鋼、合

「旬」刀講求美、銳、鋼、合。美，在於精美設計刀身與刀柄，因應不同用途設有多種形狀和變化；銳，來自16度開鋒角度，比歐洲刀具的22度更為鋒利，一刀到底不拖泥帶水，保留食物風味；鋼，是使用以韌性和耐磨性著稱的優質鋼材；合，則是符合人體工學設計的刀柄。

人與刀的設計哲學

獨特的波紋 最佳的口感

「旬」刀上的花紋，是將32層特殊的「大馬士革不銹鋼」摺疊鍛打，在反覆鍛打折疊中配合特殊的鑄造工藝形成的「大馬士革紋」，因此每把刀的波紋都是獨一無二的。除了外表美觀，刀具的鋒利程度、硬度及韌性也更佳，可以保留食物的最佳口感。

獨特的波紋；最佳的口感

天價$7888的魅力 71層大馬士革鋼

「旬」刀在香港SOGO有售，其中最貴的「Engetsu」 中式菜刀索價$7,888。「Engetsu」是「旬」品牌誕生20周年時推出的限量系列，以雙芯刀片採用創新的鍛造工藝全手工製造，兩種鋼鍛造成多達71層大馬士革鋼，刀身呈現出更特別的月亮圖案，手柄為藍黑色積層強化木，除了具收藏價值，也有卓越的韌性和耐用性。