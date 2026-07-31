超市優惠｜百佳/惠康/佳宝/一田便利店32折起　咖啡、點心買1送1

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，佳宝更全場打8折。一田亦於今日（31日）開設首間24小時便利店「YATA go!」，進駐啟德天璽·天Mall，不只引入許多獨家產品，還特設「便利一田食堂」，推出各種優惠。即睇有什麼筍貨等你帶回家！



一田首間24小時便利店「YATA go!」今日（31日）正式進駐啟德天璽·天 Mall。

一田｜首間24小時便利店「YATA go!」 咖啡買1送1

一田首間24小時便利店「YATA go!」正式進駐啟德天璽·天Mall，全港獨家引入來自日本東京惠比壽人氣猿田彥即磨咖啡。同時推出多種優惠，包括，熱美式/拿鐵 $20（8oz）、凍美式/拿鐵 $23（12oz），逢周一至周五還可買一送一（只限熱飲）；一田限定口味沙冰(日本蜜瓜蜂蜜/士多啤梨香蕉橙)$22至$32（原價$28至$35）。除此之外，還特設「便利一田食堂」推出魚蓉燒賣/九記沙嗲魚蛋（10粒）$12（原價$18）；各款飯團$12（原價$15）；忌廉包（原味/開心果）$15（原價$23）；各款三文治$20（原價$27）。消費滿$40，即送價值$15的星之卡比瓶蓋一個。活動期由7月31日起至8月16日止。

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惠康超市｜沙律醬罐頭水果買1送1 紐西蘭果汁32折

惠康推出「堅醒你」活動，包括土耳其空運盒裝冰糖杏（350克）$29/盒（原價$45/盒）；泰國Royal Farm雞中翼$72/包（原價$99/包）；急凍黃花魚$22/件（原價$35/件）；金寶牌日本仿蟹柳$29/件（原價$42.9/件）；紐西蘭康果冷壓果汁$8/支（原價 $24或$25/支），相等於32折。其中精選沙律醬及罐頭水果買1送1；澳洲冷凍奶類製品加$16換價值$21的菊花雪梨茶（1公升裝）$46/2支，平均$23/支（原價$32/支）。優惠期7月31日至8月6日止。

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此外，還有「今期堅係新！」活動，其中維記菠蘿熱情果乳酪$32/4件，平均$8/件；高露潔×哈利波特限量版禮盒$199/套，包含哈利波特特調雜果味牙膏2支、牙刷(2支裝) 2套及哈利波特學院帆布袋1個（4選1）；寶礦力水特350毫升（8支裝 ）$44.5/盒，內附ASICS 聯乘鞋袋1個。活動期7月31日至8月6日止。

百佳超市｜淘大點心買1送1 滿$100減$20

百佳推出「佳搶價」本周限定優惠，包括淘大頂點系列點心（125至230克），買1送1；樂事薯片/多樂脆粟米片（170至190克）$40/2包，平均$20/包，買2包送價值$14的樂事薯片/多樂脆粟米片（28.3至31.8克）；可口可樂汽水330毫升（8罐裝）$56/2排，平均$28/排，買2排送價值$19的酷兒果汁飲品200毫升（6包裝），買滿$50即可換購價值$138的可口可樂無線藍牙耳機 。

買滿$100，加$10即可換購1排價值$14的維他菓然系茶飲品250毫升（6包裝） ；加$15可換價值$20的雪域蘋果（5個裝）。買6罐長城牌火腿豬肉（198克）即送總值$25贈品包括，價值$16的營多印尼撈麵（5包裝）、價值$9的家樂牌純鮮清雞湯（250毫升）活動期7月31日至8月6日止。

PNS網購同日亦推出限定優惠，買滿$399即免運費，新客首次APP落單，輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。店取服務新升級「落佳拎」首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



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佳宝超市｜全場8折 巴西大雞腳$8/磅

佳宝推出全場8折，優惠期7月30日至8月2日。其中龍珠66頂級茉莉香米（5公斤裝）$65.6/包（原價$81.9/包）；七鮮250毫升（6盒裝）$8/排（原價$10/排）；京鮮舫全麥拉格啤酒330毫升（6罐裝）$9.6/排（原價$11.9/排）；七鮮 100% 椰子水（1升裝）$11.2/支（原價$13.9/支）；刀嘜純正芥花籽油1000毫升（3支）$66.4/3支（原價$82.9/3支）；佳樂牌頂級東北大米（5公斤裝）$54.4/包（原價$67.9/包）；日本北海道帆立貝（800克）$160/包（原價:$200/包）；巴西大雞腳$16/2磅，平均$8/磅（原價$20/2磅）；七鮮蝦肉燒賣10件裝$16/2包，平均$8/包（原價$11.9/包）