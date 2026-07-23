真假牛肉｜豬肉加香精扮牛肉恐中毒致癌！教5招辨真假 要看紋路

真假牛肉｜吃牛肉時覺得又乾又柴，索然無味？未必是因為煮太耐或者不新鮮，也可能是吃到「假牛肉」！近日內媒揭發有黑心工廠為了暴利，將便宜的豬肉塗上牛油、灌入牛血，再狂加牛肉香精，偽裝成新鮮牛肉出售。而這些化學香精，分分鐘引起慢性中毒，甚至致癌。究竟我們可以如何分辨真假牛肉？



真假牛肉｜豬肉扮牛肉 涉案金額逾100萬元

據內媒《新浪財經》報道，四川什邡市警方在巡查時，發現有小販以超低價出售鮮牛肉。執法人員便覺有可疑，經調查後證實這些牛肉實際上是用豬肉添加牛血、牛油以及牛油香精而製成的。於是警方以此為線索，經過兩個多月的追查發現，這群不法分子從2025年下半年開始就建立了採購、加工到分銷的「一條龍」造假鏈條，將大批假牛肉賣到多地，涉案金額超過100萬元。

牛肉香精分分鐘引起慢性中毒，甚至致癌。（人民日報）

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真假牛肉｜1斤牛肉香精 2小時50斤豬肉即變「牛肉」

牛肉香精又叫牛肉膏，是一種添加劑，主要由鮮肉、氨基酸、味精和水解蛋白等製成。通常只需要醃製2小時，就可以將豬肉、鴨肉的成色甚至口感都變得同牛肉一樣。而一瓶一斤裝的牛肉香膏就可讓50斤豬肉變成牛肉。據《中國網絡電視台》報道，宜春市人民醫院消化科主任范慧珍表示，這些添加劑會降低人體血紅蛋白的攜氧能力，長期食用會引起慢性中毒，畸形甚至可能致癌。

真假牛肉｜5招分辨豬肉／牛肉

事實上，豬肉同牛肉，口感、肉質不同，價錢更是差天共地。俗話說「便宜沒好貨」，買牛肉時如果價格太便宜，千萬別抱著僥倖心態，一定要特別留心。

牛肉與豬肉的區別 牛肉 豬肉 1. 顏色 顏色較深，整體呈深紅色 顏色較淺，呈淡紅色或紅色 2. 脂肪分佈 呈蠟塊樣，顏色發白或發黃 呈白色軟膏狀 3. 紋路 紋路較稀疏，肉絲較粗、長。 紋路較密集，肉絲較細、短 4. 氣味 有淡淡的膻味 只有肉腥味 5. 口感 口感較粗糙、不易嚼爛 肉質較軟、容易嚼爛

事實上，豬肉同牛肉，口感、肉質不同，價錢更是差天共地。（pexels）

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真假牛肉｜4招揀新鮮牛肉

牛肉除了造假外，亦要判斷是否新鮮，特別夏季是食物中毒的高危期，不新鮮的牛肉極易滋生細菌，吃下肚恐引發食物中毒。食物安全中心特別提醒，生肉應徹底煮熟後才可食用，若是煮熟的在室溫下放超過2小時，就要立即丟。此外，挑選牛肉時注意以下4個小重點。入廚貼士｜雞肉牛肉豬肉如何挑選保存？營養師教你肉類處理全攻略

1. 牛肉色澤呈鮮紅色

2. 聞起來味道是否正常無異味

3. 肉質堅韌有彈性

4. 無過多血水滲出



參考資料：農業農村部農產品質量安全中心