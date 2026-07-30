砧板2年唔換每cm或藏300萬菌！醫揭3材質分別哪種最抗菌？保養5招

砧板是每個人家中廚房的必備品之一，多用來切菜、處理肉類與其他食材。台灣胸腔暨重症醫師黃軒指出，砧板其實是廚房中的「隱形殺手」，在日常切食材時，菜刀時常會在砧板中留下刻痕、裂縫，進而導致細菌、黴菌於其中快速繁殖。



他建議，不管是甚麼材質的砧板，最好每2年更換一次，使用超過年限的砧板恐怕早已成為「細菌炸彈」。

黃軒在Facebook發文分享：

你的砧板可能比想像中還要髒

他指出，砧板表面的刀痕與裂縫容易成為細菌、黴菌滋生的溫床，殘留的食物碎屑提供養分，加上潮濕環境，更助長微生物大量繁殖。根據發表於《食品保護雜誌》（Journal of Food Protection）的研究，即便外觀看似清潔的砧板，其表面仍可能帶有大量的細菌。

研究指出，尤其是在砧板出現刀痕和裂縫的情況下，細菌更容易藏匿並繁殖，增加食物污染的風險。這些細菌包括常見的金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）與大腸桿菌（Escherichia coli）。一旦進入人體，尤其對腸胃功能較弱的兒童與長者，可能引發腸胃不適，甚至造成感染風險。

調查顯示，不論砧板材質，使用超過兩年的砧板其菌落總數可能突破3000 cfu/cm²（編按：以30cm x 20cm砧板計，則藏有180萬個活細菌）。竹製砧板的細菌數量甚至可增加千倍。因此黃軒建議，出現發霉、開裂或深刀痕的砧板應立即更換；即便外觀仍完好，也強烈建議每兩年更新一次，以保障全家人的健康。

不同砧板的材質，以及維護小貼士👇👇👇

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砧板材質該如何選擇？

黃軒指出，市面上沒有完美的砧板，每種材質皆各有優缺點，選購時建議以「整木原切」為優先，避免拼接木砧板，因可能含甲醛，對健康造成潛在危害。

1. 竹製／塑膠砧板

輕便好用，但容易藏菌或留下刀痕。

2. 不鏽鋼砧板

抗菌性能佳，但易傷刀且表面滑。

3. 木製砧板

傳統首選，對刀具較友善，但易吸水發霉。

砧板維護小撇步

1. 生熟分開

避免交叉污染。

2. 即時清洗

每次使用後立即徹底清潔。

3. 徹底晾乾

保持砧板通風乾燥。

4. 定期消毒

可適度使用消毒液。

5. 定期檢查

如發現異狀，立即更換。

台灣家事達人陳映如分享了一種名為「砧板除菌法」。在使用完砧板後，先砧板清洗乾淨，再倒上含抗菌成分的洗碗精，均勻塗抹後靜置約20分鐘，最後再沖洗乾淨即可。陳映如表示，她平時在使用清潔用品前都會仔細閱讀說明，偶然發現洗碗精也能有效用於砧板除菌。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：砧板哪種材質最好？醫師分析塑膠、木製、不鏽鋼優缺點，選它「好切耐磨不傷刀具」】

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