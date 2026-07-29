科技海綿｜連鎖茶飲店科技海綿洗餐具！恐傷肝腎致癌+安全使用4招

科技海綿｜大家平時飲奶茶除了看食材乾不乾淨，有沒有留意過店家的清潔工具？近日，有網民在連鎖茶飲店發現有員工用了俗稱「小白」的「科技海綿」（英文：Melamine sponge）來清潔餐具。這種海綿去污力雖強，但拿來洗食具容易釋出有害物，增加致癌風險。



科技海綿｜天仁茗茶疑用科技海綿洗廚具惹熱議

有網民在threads以「飲得多天××茶同飲三鹿奶粉冇分別？」為題指，該茶飲店的員工用科技海綿來擦茶桶、榨汁機頭、鋅盤、封膜機等廚房用具。雖然原文對店名進行了模糊處理，但爆料圖片中明顯露出了「天仁茗茶」的標誌，疑似是台灣的知名連鎖茶業品牌「天仁茗茶」。此貼文一出，隨即引起熱議。不過原樓主刪除了該貼文。但已有網民提前截圖備份，相關輿論仍在網路上發酵。不少網民表示這些科技海綿會殘留有害物，會傷害人體。

「係真係有殘留架，完全唔可以落肚，本身就唔可以清潔食物容器。」

「科技海綿嘅話講到明唔可以用在食器」

「我見台灣嗰邊都會講究唔好用科技海綿刷茶桶茶嘴，反而香港好似好少人會講🤔」



但亦有些網民表示，只是用來洗茶漬而不是用來直接接觸熱的食物，不理解為什麼會有害。

「我唔係好理解個邏輯，佢只係用來洗茶漬，又唔係用來直接接觸熱嘅食物。除非話用完會有大量殘留物，否則洗乾淨後都冇殘留，加熱水又點會有害？」

「如果正常使用會釋出嘅話，應該晨早俾人禁咗唔俾生產」



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科技海綿是什麼？三聚氰胺易傷肝腎 增癌症風險

究竟這些科技海綿是什麼？對人體有什麼危害？科技海綿是由「三聚氰胺-甲醛樹脂」（即美耐皿）所製成。它聲稱不需要任何清潔劑，只需沾少許水，就能輕鬆擦掉頑固污垢。其中三聚氰胺是一種主要用來製造膠水、紡織品、廚房用具的工業用化學原料。2008年轟動全國的「三鹿奶粉」事件，正是因為大批嬰兒飲用了受三聚氰胺污染的奶粉，而導致腎結石。

~三聚氰胺：會傷害肝臟和腎臟，甚至引發腎結石、增加患膀胱癌的風險。

~甲醛：被WHO列為「一級致癌物」，增白血病風險。



科技海綿是由「三聚氰胺-甲醛樹脂」（即美耐皿）所製成。（資料圖片）

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科技海綿安全使用4貼士

科技海綿只要接觸到熱、酸、油，就會釋出三聚氰胺及甲醛。據長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫生表示，為了安全起見，建議不要用來清洗食物、用具或廚具。如果用來清潔爐頭、磁磚或浴缸，擦拭後也一定要再用清水沖洗乾淨。另外亦要注意以下4大用點。洗碗致癌｜科技海綿洗碗1情況釋致癌物增白血病風險！安全使用4招

1. 使用科技海綿清潔時，千萬別用高於40°C的熱水，也不要在鍋子未降溫前使用。

2. 不可用於清洗皮膚及蔬果。

3. 不可搭配漂白劑。

4. 不可使用於油漆、烤漆或亮面表面。



參考資料：vvills.chan@threads