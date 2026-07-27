46歲張柏芝凍齡5秘訣　芝麻豆漿濃髮+椰子油護齒+靠2物狂瘦23公斤

張柏芝｜養生｜凍齡秘訣｜近日網傳四哥謝賢將90%的遺產留給了張柏芝和謝霆鋒的兩個兒子其餘10%則由謝霆鋒和謝婷婷平分。雖然英皇娛樂CEO霍汶希（Mani）已發文闢謠，但大眾依然對張柏芝多年的付出給予肯定。如今已經46歲的張柏芝，歲月和婚姻好像沒在她臉上留下痕跡，原來全靠背後5招。



英皇娛樂CEO霍汶希（Mani）已於昨日（23日）發文闢謠。（IG圖片）

張柏芝從金像影后到三胎媽媽

張柏芝在1999年憑藉周星馳電影《喜劇之王》中的「柳飄飄」一角一戰成名。隨後更參演過《星願》、《鐘無艷》等多部經典劇集。2004年，年僅23歲的她再憑《忘不了》榮獲第23屆香港電影金像獎最佳女主角。

除了被肯定的演技，她與謝霆鋒的「鋒芝戀」同樣備受注目。兩人在2006年結婚並育有謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus）兩子。可惜婚姻僅維持5年，兩人在2011年宣告離婚。離婚後張柏芝獲得了2個兒子的撫養權，不僅把2個孩子照顧得很好，更在2018年無預警宣布誕下第三胎兒子張禮承（Marcus)。雖然生父身份至今成謎，不過張柏芝生完3個兒子後人氣有增無減，如今46歲的狀態依然明艷照人。

張柏芝凍齡5秘訣

1. 黑芝麻豆漿 護髮抗老

張柏芝曾在小紅書分享過養生秘訣，就是每日早上起床都會習慣喝1杯黑芝麻豆漿。她表示，黑芝麻不僅能讓頭髮變得烏黑濃密，還有抗衰老和預防癌症的功效。

張柏芝增髮秘方！早餐必吃1物防脫髮抗衰老助防癌 女性脫髮6成因

張柏芝曾在小紅書分享過養生秘訣，就是每日早上起床都會習慣喝1杯黑芝麻豆漿，可護髮抗老。 (photo AC)

2. 龍眼紅棗茶 補氣血安神

除了黑芝麻豆漿，張柏芝第2常喝的就是龍眼紅棗茶。她指出，這款茶可以補氣血、養顏美容和安神，對女生非常好。若果想嘗試，她推薦可以在家用新鮮食材現泡，亦可以買茶包省時又方便。

張柏芝常喝的是龍眼紅棗茶，可以補氣血、養顏美容以及安神，對女生非常好。（張柏芝@小紅書）

3. 自製養膚湯 養顏潤肺

張柏芝最常被網友稱讚的便是緊緻、嫩滑且少皺紋的好皮膚。原來她的護膚秘訣不是護膚品而是自製養膚湯。即加入紅棗、桂圓、沙梨、枸杞、百合，少量冰糖與玫瑰花瓣一起燉煮。不僅足夠滋潤，還有養顏、潤肺的效果，可由內而外養出好膚質。

4. 椰子油漱口 改善牙齦發炎

隨著年紀漸長，口腔問題也隨之而來。因此張柏芝非常重視牙齒護理，她習慣早上用3茶匙純天然椰子油漱口約10至15分鐘。椰子油富含月桂酸，具有抗菌特性，能減少牙菌斑、改善牙齦發炎並預防口臭。

張柏芝非常重視牙齒護理，她習慣早上用3茶匙純天然椰子油漱口約10至15分鐘。（Unplash@Towfiqu barbhuiya）

5. 生洋蔥+雞蛋 助瘦23公斤

張柏芝曾透露，在生完第3胎後，體重高180磅，但產後短短2個月就減到接近130磅，即瘦了23公斤，減肥效果驚人。她大方公開當時的減肥菜單，就是只吃生洋蔥和雞蛋。雞蛋可提供優質蛋白質與飽足感；洋蔥則富含「槲皮素」，有助促進代謝。不過不建議模仿，否則會導致營養不良以及傷腸胃。

參考資料：《網易》、張柏芝@小紅書