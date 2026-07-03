雞蛋可放雪櫃多久？過期≠變質專家教4招一眼辨新鮮　放蛋架係錯！

雞蛋營養豐富且變化多元，不管在料理均可看見其身影，是許多家庭不可或缺的食材，不過，雞蛋應如何保存？又能保存多久呢？



約翰遜和威爾斯大學食品創新與技術學院的講師Kelly Fernandes分享雞蛋保存方法，保存雞蛋的最佳方法是將它們放在原包裝盒中直接放入冰箱，且若要判斷雞蛋有沒有壞掉，可以用簡單4招判斷，其中2招「免敲破殼」就能秒判斷新不新鮮。

雞蛋怎麼分辨有沒有壞掉？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

4招判斷雞蛋是否新鮮（01製圖）

+ 3

雞蛋買回家如何保存？

根據外媒《NBC》報導，Kelly Fernandes表示，保持雞蛋新鮮之關鍵為，確保其於低溫環境，他表示，超市購買的雞蛋，應確保其放置於約4°C甚至以下的溫度，並放置在冰箱最冷的地方，通常是冰箱的中部或後部，而非冰箱門，因不夠低溫且溫度波動較大，對雞蛋保存不利。

烹飪學院講師Bridget Vickers表示，若是雞蛋是用紙盒販售，就應將雞蛋保存於原來的紙盒中，而非改置於可重複使用的塑膠容器中，「保存雞蛋的最佳方法是將它們放在原包裝盒中直接放入冰箱」、「紙盒有助於防止雞蛋吸收其它食物的強烈氣味，同時還能防止水分流失」。

雞蛋在冰箱可以保存多久？

Kelly Fernandes表示，若雞蛋保存得宜，往往能存放超過「保存期限」，他解釋，「保存期限」不總是硬性期限，「若雞蛋存放於4°C或以下的溫度，且未破裂的情形下，可以在盒裝標示日期後再保存最多四周」。

美國雞蛋委員會合作創新與食品安全經理Elisa Maloberti則表指出，「最佳賞味期限」為該食品最佳品質時，隨著雞蛋老化，蛋白會逐漸變薄，蛋黃也會更平整，不過並不代表其變質。

如何判斷雞蛋是否新鮮？

Kelly Fernandes表示，除了依盒上的有效日期判斷，也可以用下方法判斷。

1. 漂浮測試

Kelly Fernandes表示，可以將一顆未破裂的雞蛋輕輕放入碗中，倒入室溫水，新鮮的雞蛋會沉到水底，而不新鮮的雞蛋則會因為內部空氣袋膨脹而直立漂浮。

2. 搖晃測試

Kelly Fernandes表示，將雞蛋靠近耳朵輕輕搖動，如果聽不到任何聲音，該雞蛋則較新鮮；如果聽到明顯的晃動聲，該蛋較不新鮮。

3. 目測

Kelly Fernandes表示，將蛋打入碗中，新鮮的雞蛋會有濃稠的蛋白，並帶渾濁，而不新鮮的雞蛋則會有較薄、較稀的蛋白。

4. 味道

Kelly Fernandes表示，打蛋後，要注意是否有異味，他解釋，變質的雞蛋會散發出明顯的腐爛氣味（硫磺味），也應檢查蛋殼上是否有小裂縫或黴菌跡象。

為什麼需要將雞蛋冷藏？

當雞蛋被清洗後，其天然的角質層會被破壞，使得蛋殼保護作用減弱，因此，冷藏對於防止細菌生長（包括沙門氏菌）是非常必要的。

相關文章：雞蛋冷知識｜蛋殼粗糙即新鮮？營養師解4迷思點吃降心血管病風險👇👇👇

+ 8

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：雞蛋怎麼分辨有沒有壞掉？過期還能吃嗎？專家教2招「免敲破殼秒判斷」，不怕吃到變質蛋】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

