南瓜保存｜直接放雪櫃最錯 漏1步易爛生霉菌！日廚教3步保存+功效

南瓜功效｜南瓜保存｜南瓜不僅營養豐富、低熱量又耐放。如果是完整未切開的南瓜，可保存逾2個月，若買超市切開的南瓜，一餐吃不完時，你會怎保存？是不是包上保鮮紙直接塞入雪櫃？日本大廚提醒，這樣做法是錯，反而容易滋生細菌，加快變質速度。正確的做法又是什麼？



若包上保鮮紙直接塞入雪櫃，大錯特錯，會容易滋生細菌，加快變質速度。（Ji-yeon Yun@Pixabay）

南瓜保存｜連籽保存 爛得更快易長霉菌

南瓜採收後，若整個放在陰涼乾燥的地方一段時間，熟透後再吃會更甜。但切開的南瓜可就不同了！你有沒有發現，南瓜發霉通常都是從切面開始的？據日本媒體《Yahoo》報道，廚師ぱぷちゃん（帕普陳）表示，這是因為在儲存時，沒有去籽。ぱぷちゃん解釋，南瓜籽和果肉，含大量水分，是南瓜最脆弱、最容易腐爛的部分。如果連著籽一起保存，會讓南瓜壞得更快，也更容易長霉菌。

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南瓜保存｜日本大廚教正確3步保存

南瓜發霉，意味著會產生霉菌毒素，導致腹瀉、嘔吐等，甚至有致癌風險。據本港食物安全中心的資料顯示，這些毒素大多耐熱，不管是煎、炸還是烤都難以消除。所以發了霉的南瓜，絕不可食用，要立即掉。而妥善儲存是防止霉菌滋生的有效方法，ぱぷちゃん分享，只需簡單3步。

1. 用湯匙，挖去南瓜中間的籽和瓜瓤。

2. 挖完後，若看起來濕濕的，有水分，要先放一段時間讓其變乾，千萬別用水洗，爛得快。

3. 最後用保鮮紙包住，再放入雪櫃保存。



發了霉的南瓜，絕不可食用，要立即掉，日本大廚教3步保存法。（photo-AC）

南瓜5功效：護眼、增免疫力、助防癌

每100克的南瓜熱量有69大卡，比番薯、芋頭都還要低，並且富含維他命C、A，膳食纖維，鉀，最重要的是抗氧化物β-胡蘿蔔素的含量是瓜類之冠。因此南瓜有抗癌、抗氧化、增強免疫力等功效。

1. 護眼 減白內障風險

南瓜之所以是黃色，是因為富含β-胡蘿蔔素，人吸收後會轉化為維他命A，有助保護視力。此外，南瓜還富含葉黃素和玉米黃素，可降低患白內障與老年性黃斑部病變的風險。

2. 益心血管 穩血壓

南瓜富含維他命C、膳食纖維和抗氧化物，有助預防心臟病。另外，南瓜富含鉀，幫助身體排出多餘的鈉，有穩血壓的效果。

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3. 增強免疫力 1份南瓜滿足每日維C所需

南瓜中的維他命A以及維他命C，1份南瓜（約245克）即可滿足每日建議維他命C攝取量（約100毫克）的19%，有助增強免疫力。

4. 助抗癌：肺癌、子宮癌、乳癌、皮膚癌、大腸癌

南瓜富含高抗氧化力的「β-胡蘿蔔素」，能有效抑制癌細胞生長，有助預防肺癌、子宮癌、乳癌、皮膚癌、大腸癌等多種癌症。

5. 增飽腹感 改善便秘

南瓜低卡又富含膳食纖維，不僅能提供飽腹感，還能改善便秘。特別適合減肥的時候吃。

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參考資料：克利夫蘭醫學中心、台灣癌症基金會