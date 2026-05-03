雪櫃慳電丨冰箱塞滿食物更耗電　專家揭4大省電秘訣放幾分滿最好?

家家戶戶都有的電冰箱（雪櫃）是保存生鮮、未吃完食物的重要家電，但電冰箱在使用上其實有許多省電技巧，許多日常生活中不經意的習慣，像是冰箱放置的位子、離牆距離，或是習慣將冰箱塞滿、常開關門、直接將熱食放進冰箱，都可能成為電冰箱耗電殺手。



減少開關次數還不夠！台電曝4招省電

台電提醒，電冰箱不要塞滿食物，儲存量8分滿剛剛好，放太滿會使耗電增加4%～5%，而要放進去的食物最好先冷卻再放進去，否則冰箱為了降溫會耗費更多電力，開關冰箱門的次數也應盡量減少，開門時間越短也越省電，還要定期清潔電冰箱裏外，保持較佳使用空間、幫助散熱，維持高運轉效率。

而電冰箱的位置擺放也會影響耗電量，台電建議，電冰箱的背面至少要離牆壁10公分，冰箱上面及左右兩側至少也要保持30公分以上空間，有足夠的地方散熱，才可以保持冰箱良好的運作，也要避免放在陽光直射處，周圍溫度上升會增加耗電量。

台電也補充說明電冰箱的容量選擇「不是越大越好」，若冰箱容量太大，會增加電費支出；若太小，容易塞的滿滿的，反而降低冷藏效果。可依公式估算適合的容量：家庭成員數（人）*60～80（公升／人）＋常備品100公升，再考慮開火次數、採買習慣、擺放空間等增減。

購買時也可以留意「能源效率分級標示」和「能源因素值（Energy Factor，EF）」；能源效率分級標示挑1級最省電，能源因素值則是每個月消耗1度電所能使用的容積大小，EF值愈高愈省電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：減少開關次數還不夠！台電曝4招省電，大降5%電力很多人都忽略了】

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