雪櫃收納｜過年雪櫃塞爆更耗電！台食藥署教收納4招蔬果放邊好？

隨著農曆春節腳步近了，媽媽們的「戰場」也從菜市場轉移到了冰箱（雪櫃）；面對排山倒海而來的佛跳牆、烏魚子、生鮮海產，原本就空間有限的冰箱總是瞬間被塞爆。但你知道嗎？冰箱塞太滿、東西亂放，不僅耗電，更可能讓冰箱變成細菌的溫床。



為了讓大家過個健康好年，冰箱管理攻略必須掌握！這份從溫度控管到分層細節的指南，絕對是年節大掃除的必備清單。

食材別塞爆！冰箱收納核心技巧

一、讓冷氣「活起來」七分滿的黃金比例

許多人習慣把冰箱當成「時光機」，覺得塞進去就不會壞，結果把出風口堵得死死的。

保持7分滿

這是維持冰箱效率的「呼吸空間」。當冷氣能順暢循環，內部溫度才能穩定維持在冷藏0°C~7°C、冷凍-18°C以下。

避開出風口

擺放食材時，務必觀察出風口位置，避免大包裝年貨擋住冷流，導致冰箱內部出現溫差死角。

二、熱食不必「冷透」才進冰箱

長輩常說「熱菜進冰箱會弄壞冰箱」，但從食安角度來看，這觀念需要修正。

避開危險溫度帶

細菌最愛在5°C~60°C之間大量繁殖。

及時冷藏

台灣食藥署建議，熱菜只要不燙手（約60°C）就應立刻進冰箱。與其擔心冰箱多耗一點電，不如優先考量食物不要腐敗變質。

三、精準分層是給食材專屬的「頭等艙」

不同食材對溫度的敏感度不同，分層管理能有效防止「交叉污染」：

1. 上層（熟食區）：

存放已煮熟的年菜、乳製品。這裏清潔度最高，應與生食徹底隔離。

2. 下層（生食區）：

生肉、海鮮最怕血水。建議先擦乾血水、分裝後再放入最底層，這樣即便有液體滲漏，也不會往下污染到其他食材。

3. 冰箱內部（雞蛋區）：

雖然冰箱門上有蛋架，但門邊是溫度波動最劇烈的地方。為了保持新鮮，雞蛋應保留原包裝，放在冰箱內部中心處。

4. 蔬果室（保濕區）：

蔬果最怕乾縮。放入蔬果室前，建議先用透氣袋或紙巾包裹，能有效鎖住水分，延長爽脆口感。

四、週期性除霜是為了「續命」

冰箱也需要定期排毒！食藥署建議每月至少清潔與除霜1次。

除霜的重要性：

冷凍庫如果結霜過厚，就像穿了厚外套，會讓冷力傳導變差，造成壓縮機狂轉卻冷不下來，不僅食材易壞，電費也會飆升。

天然清潔法：

清理時，可參考食藥署建議，利用小蘇打水、檸檬水或酒精擦拭，既能去除異味，又能殺菌抗霉。

食安升級5大原則！標記與分裝是靈魂

除了擺放位置，食藥署強調，這五招有可以讓家人們的食安更有保障：

1. 善用天然清潔劑

冰箱存放食物，不建議用化學清潔劑。利用小蘇打粉、檸檬水或75%酒精擦拭，既能去油汙又能有效除味。

2. 「上熟下生」黃金律

這點非常重要！清潔度高的熟食在上，清潔度低的生食在下，這是避免交叉污染的最強鐵律。

3. 分裝是王道

剛買回來的超大份量肉類，建議先依「一次食用量」分裝再冷凍，避免反覆解凍導致口感變差且細菌激增。

4. 標籤管理法

忙碌的年節常忘了東西什麼時候買的。在包裝袋上用奇魯筆寫下購買日期，舊的優先吃掉。

5. 有效日期監控

冰箱不是萬能保險箱，食品仍有保存期限，一定要在有效日期前食用完畢，別讓「過期食物」霸佔空間。

掌握這些撇步，不僅能讓冰箱空間翻倍，更能確保全家人吃進肚子裏的每一口都是新鮮美味。今年春節，就從改造冰箱開始吧。

