麻婆豆腐食譜｜煮法簡易20分鐘6步完成、豆腐炒不爛有秘訣
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
麻婆豆腐看似做法簡單，但不少人下廚時最怕豆腐一炒即碎。這個食譜以豆腐、免治豬肉、豆瓣醬及花椒粉炮製經典川菜風味，約20分鐘完成。下文將分享讓豆腐不易散碎的處理方法，並整理食材份量和步驟，方便新手在家煮出麻辣鮮香的麻婆豆腐。
麻婆豆腐要準備甚麼材料？
食材準備 (2-3人份)
豆腐：1磚 免治豬肉：125克 蒜頭：4瓣 薑：3片 蔥：3棵 豆瓣醬：2湯匙 辣椒油：1茶匙 花椒粉：1茶匙 豉油：1茶匙 水：100毫升 鹽：1茶匙 生粉水：少許 辣椒絲：少許 麻油：少許
豆腐怎樣處理才不易炒爛
1.選用板街市的豆腐
2.切丁後鹽水汆燙
3.瀝乾後才下鍋
麻婆豆腐怎樣煮？
烹飪步驟
1.食材切丁：豆腐切丁，約1.5厘米。蒜、薑、葱各切粒。
2.鹽水汆燙豆腐：燒熱一鍋水，下鹽煮溶，放入豆腐。
3.盛起瀝乾：水再滾時，盛起豆腐粒，瀝乾，備用。
4.炒香肉碎：燒熱鑊下油，下蒜、薑炒拌，加入豬肉炒勻。
5.加入醬料：下豉油、豆瓣醬、辣椒油、花椒粉、水拌炒。
6.輕推收汁：加入豆腐、少許生粉水、蔥、麻油推拌至收汁即成。
麻婆豆腐健康秘訣
麻婆豆腐不能或缺的花椒，氣味芳香，養胃健脾，去濕止癢，可解腥增食欲。使血管擴張，有助降血壓。但面對一鍋紅油不能接受，吃時可撇去油分。
麻婆豆腐食譜煮法
+2
麻婆豆腐的來源
麻婆豆腐，據資料顯示源自清代，由成都一位面上長着麻點的陳婆婆所創，除了豆腐、牛肉碎或豬肉碎外，靈魂還在於辣椒的辣和花椒的麻。我不嗜辣，遂把辣椒去籽減辣，誰知邊切邊感喉嚨一陣灼燙，嗆咳，小心。辣椒油外，還放了花椒粉，再加點豆瓣醬，豐富麻與辣的層次。
攝錄：馮嘉敏、張善滿
剪接：馮嘉敏
相關食譜：