麻婆豆腐看似做法簡單，但不少人下廚時最怕豆腐一炒即碎。這個食譜以豆腐、免治豬肉、豆瓣醬及花椒粉炮製經典川菜風味，約20分鐘完成。下文將分享讓豆腐不易散碎的處理方法，並整理食材份量和步驟，方便新手在家煮出麻辣鮮香的麻婆豆腐。

麻婆豆腐

麻婆豆腐要準備甚麼材料？

麻婆豆腐食譜煮法(炒)20分鐘食材準備 食材準備 (2-3人份) 豆腐：1磚 免治豬肉：125克 蒜頭：4瓣 薑：3片 蔥：3棵 豆瓣醬：2湯匙 辣椒油：1茶匙 花椒粉：1茶匙 豉油：1茶匙 水：100毫升 鹽：1茶匙 生粉水：少許 辣椒絲：少許 麻油：少許

豆腐怎樣處理才不易炒爛

1.選用板街市的豆腐

2.切丁後鹽水汆燙

3.瀝乾後才下鍋

麻婆豆腐怎樣煮？

麻婆豆腐食譜煮法(炒)20分鐘 烹飪步驟 烹飪步驟 1.食材切丁：豆腐切丁，約1.5厘米。蒜、薑、葱各切粒。 2.鹽水汆燙豆腐：燒熱一鍋水，下鹽煮溶，放入豆腐。 3.盛起瀝乾：水再滾時，盛起豆腐粒，瀝乾，備用。 4.炒香肉碎：燒熱鑊下油，下蒜、薑炒拌，加入豬肉炒勻。 5.加入醬料：下豉油、豆瓣醬、辣椒油、花椒粉、水拌炒。 6.輕推收汁：加入豆腐、少許生粉水、蔥、麻油推拌至收汁即成。

麻婆豆腐健康秘訣

麻婆豆腐不能或缺的花椒，氣味芳香，養胃健脾，去濕止癢，可解腥增食欲。使血管擴張，有助降血壓。但面對一鍋紅油不能接受，吃時可撇去油分。

麻婆豆腐食譜煮法

麻婆豆腐食譜

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麻婆豆腐的來源

麻婆豆腐，據資料顯示源自清代，由成都一位面上長着麻點的陳婆婆所創，除了豆腐、牛肉碎或豬肉碎外，靈魂還在於辣椒的辣和花椒的麻。我不嗜辣，遂把辣椒去籽減辣，誰知邊切邊感喉嚨一陣灼燙，嗆咳，小心。辣椒油外，還放了花椒粉，再加點豆瓣醬，豐富麻與辣的層次。

攝錄：馮嘉敏、張善滿

剪接：馮嘉敏



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