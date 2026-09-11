超市優惠｜惠康/百佳/佳宝/AEON 35折起！百佳滿$100減$20+優惠碼

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，惠康買$56送總值$52的禮品，百佳買月餅送鮑魚，滿$100減$20。佳宝只要¥15買璀璨明珠蜜瓜。AEON則一連13日舉行「名古屋節」，名牌廚具35折起。



惠康超市｜湯圓$7.3包／樂天雪條半價／買$56送總值$52禮品

惠康9月11至17日推出多款精選佳節產品同大家迎中秋。其中：灣仔碼頭湯圓$33/2包，平均$16.5/包（原價$33/包）；思念寧波風味湯圓$21.9/3包，平均$7.3/包（原價$16/包）相等46折。西梅（450克）$16/盒（原價$30/盒）；御品皇頂級泰國茉莉香米（ 8公斤）$92/包（原價$120/包）；刀嘜金裝濃香花生油（5公升）$169.9/支（原價$206/支）。

此外，買指定韓國產品，滿$100即賺20x yuu分相當於10%回贈！包括：韓國樂天各款雪條買一送一$65/2盒，平均$32.5/盒（原價$65/盒）；CJ 海帶/牛骨湯飯$15/碗（原價$30/碗）；不倒翁 超濃芝士拉麵（4包裝）$26/袋（原價$48/袋）。

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買汽水/梳打水（8罐裝）$56/2排，平均$28/排，送總值$52的禮品，包括：價值$25的出前一丁麻油麵（5包裝）；價值$8.5的Meadows迷你紙手巾（12包裝）；價值$18.5的陽光各款茶類/果汁。

優惠期：9月11至17日

百佳超市｜買月餅送鮑魚／滿$100減$20優惠碼

百佳9月11至17日推出超抵易賞價，會員專享低至$10有交易，當中包括百福鹽滷硬豆腐/濃豆板豆腐 $18/2盒，平均$9/盒（原價$15/盒）；萊家粒粒袋裝威化餅$30/袋（原價$47.5/袋）；可口可樂/雪碧/芬達汽水（2公升裝）$10/支（原價$15/支） 。另外買滿$100加$11即可換購價值$19的維他檸檬茶（6包裝）；加$12即可換購1盒價值$16的翡翠酥梨；加$29即可換購2袋總值$40的出前一丁即食麵（5包裝）

優惠期：9月11至17日

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買任何Baker's Choice佳味工房月餅滿$258，即送1罐價值$35的金御膳蠔皇鮑魚或紅燒瑤柱鮑魚四隻裝 (180克) 。

優惠期：9月11至25日

新客優惠：

~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」，首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



佳宝超市｜快閃蜜瓜28折／滿¥300減¥50／滿¥199免運費

佳宝9月11日至17日推出週週佳驚喜，由米飯、糧油醬料到飲品款款精選，其中，LAURA葵花籽油（1升裝）$42/2支，平均$21/支（原價$29.9/支）；金象牌頂上茉莉香米（5公斤）$59.9/包；維他港式奶茶(特濃茶味)/港式奶茶飲品（250毫升x6盒）$37/2排，平均$18.5/排（原價$23/排）。

優惠期：9月11至17日

＊優惠不適用於萬昌樓及黃大仙分店

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還有網店限時驚喜，璀璨明珠蜜瓜¥15/個，優惠期只限9月11日一天。佳宝限時優惠，買滿¥200減¥30、滿¥300減¥50；滿¥500減¥120，京東APP新用戶額外再減¥30；滿¥199免運費。

佳宝網店限時驚喜，璀璨明珠蜜瓜¥15/個，優惠期只限9月11日1日。

AEON超市｜1連4日 名牌廚具35折起

AEON 9月11日至14日推出秋日會員尊享購物日。其中，灣仔碼頭水餃$54/3件，平均$18/件（原價$19.9/1件）；精選納豆$19.9/2件，平均$9.95/件（原價$14.9至17.9/1件）；阿根廷牛尾約454克$99.9/3件，平均$33.3/件（原價$36.9/1件）；淘大頂點點心$44.9/3件，平均$14.97/件（原價$22.9/1件）；百益純橄欖油（1公升）$95（原價$199）

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廚具方面，MEYER陽極氧化單柄鍋$299/個（原價$860/個），相等於35折；CLASSY COOK I 316不銹鋼平底電爐不粘鑊$899/個（原價$1490/個）；Pro Twin cook 不銹鋼3件套廚具套裝$359/套（原價$869/套），不過旺角、油塘、啟德店例外。TOSHIBA智能電飯煲$2390/部（原價$4690/部），黃埔、荃灣及屯門店例外。Turbo迷你個人電熱鍋$200/件（原價$268/件），黃埔及屯門店例外。

優惠期：9月11至14日

AEON由9月11日至23日舉行「名古屋節」，包括：壽賀喜屋拉麵$19.9/件（原價$21.9/件）；KOMI 名古屋多蜜風味漢堡扒醬$16.9/件（原價$18.9/件）；日式吉列炸蝦 (3隻裝)19.9/份；名古屋風雞翼 (4隻裝)$25.9/份。美濃燒陶瓷系列七折發售（原價$22.9至$115.9）。コメダ珈琲店味噌炸豬扒堡九折發售（原價$79/件）；コメダ珈琲店炸蝦拼盤 (2件豬膽/炸蝦)九折發售（原價$89/件）。