葡國雞食譜｜做法簡易2秘訣香濃嫩滑,黃薑粉唔溶?正宗葡汁有咖喱?

椰汁葡國雞食譜，香濃多汁比香辣的咖喱雞多了一分甜味及椰香，配菜以薯仔、紅蘿蔔更是搶手菜，因蔬菜吸滿葡汁的味道分外惹味。若然想製作美味的葡汁，材料的分量需要特別留意，加一種調味料令醬汁更加香濃馥郁。



葡國雞不是來自葡國？

椰汁葡國雞，並非來自葡萄牙而是地道的澳門菜，慢慢更成為香港茶餐廳的餐牌常客，而且得到螢光頹飯的名稱。不少人都認為葡汁是咖喱雞的變奏版，只是將醬汁味道調至偏甜及加入大量椰汁，事實上做法正宗的葡汁味道並非來至咖喱粉，而是黃薑粉與椰奶，再加入砂糖令醬汁帶甜。

葡國雞食譜

黃薑粉不能太多或太少 加1茶匙咖喱膽提升風味

然而，黃薑粉的分量不能太多或太少，因太少味道不夠；太多會令葡汁變苦且搶走所有食材的味道，食譜中的分量則是剛剛好。此外，若然家中有咖喱膽的話可以加1茶匙，可將葡汁的風味大大提升。

在葡汁中加少許咖喱膽將風味大大提升。

黃薑粉唔溶 因加入時間不對？

煮醬汁時，謹記在雞湯未滾時便要下黃薑粉，不然便會出現黃薑粉「煮唔溶」的情況。倘若水滾後才下黃薑粉，不管如何攪拌都仍有結塊，不夠幼滑。至於保持雞肉嫩滑的秘訣則是先煎香至金黃，鎖住肉汁，但別全熟，避免之後跟薯仔紅蘿蔔等同煮後，變得過老。

椰汁葡國雞食譜做法（2人分量）

椰汁葡國雞食譜

椰汁葡國雞食譜做法（2人分量） 葡國雞材料 雞扒1件、洋蔥1/2個、薯仔1個、紅蘿蔔1條、黃薑粉1湯匙、咖喱膽1茶匙、雞湯250毫升、椰汁50毫升、生粉1湯匙、糖1茶匙、水50毫升 葡國雞醃料：生抽1湯匙、紹興酒1茶匙、生粉1茶匙、糖1茶匙 葡國雞做法 1. 雞扒用醃料醃10分鐘；洋蔥、薯仔及洋蔥切件。 2. 中火燒熱油鑊，加入雞件將兩面煎至金黃，取出。 3. 中火燒熱油鑊，加入洋蔥、薯仔及洋蔥炒香。 4. 加入雞湯及水拌勻，加入黃薑粉及咖喱膽煮至滾起。 5. 雞件回鑊，加入生粉煮至稠身。 6. 加入糖及椰汁拌勻，即成。

椰汁葡國雞不失敗秘訣：

* 煎雞扒時毋須煎至全熟，因之後會與薯仔等再煮，為免雞肉過老變得粗嚡，煎至表面金黃便可。

* 加入少量咖喱膽令更香濃馥郁。

* 烹煮醬汁期間需不停攪拌防黐底。

健康小貼士：

椰汁是由脂肪含量高的椰子肉榨汁而成，其中大約九成熱量來自脂肪，屬高脂肪飲料。一杯椰汁（240毫升）總脂肪含量57克，相等於12茶匙油。飽和脂肪會令血液中的壞膽固醇上升，不利健康，不宜多吃。



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攝錄：呂志豪、莊堅毅

剪接：鄭偉賢