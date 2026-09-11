煎牛扒技巧｜日網紅3分鐘鹽水法煎牛扒！軟嫩多汁靠鹽水黃金比例

煎牛扒技巧｜煎牛扒時間｜煎牛扒，乍看簡單，考起不少人，因為你一定煎得熟，卻不一定煎得好吃。一名當紅日本料理YouTuber，就拍片教授一種他說是「史無前例、最快最有效、煎出美味牛扒的權威方法」，聽起來十分厲害，靠的關鍵武器居然是鹽。儘管有人說這種方法是「邪魔外道」，但筆者還是試做了，究竟效果如何？

攝影：鄧穎琪



這是大西哲也用3分鐘煎出的牛扒，內裡仍十分粉嫩。（YouTube頻道： COCOCOROチャンネル）

煎牛扒技巧｜最理想牛扒溫度：50℃至65℃

日本人氣料理YouTube頻道COCOCORO曾拍片分享一種「邪魔外道」煎牛扒方式，他說沒有人做過，牛扒卻煎得又快又美味，3分鐘便有得食。這位本名為大西哲也的YouTuber在社交平台分享大量貼士，儘管有人狠批他先煮後煎牛扒的方法很不正宗，但他就反擊：「你何不試一次再說？」並對這種方法滿有信心，而在x（twitter）上也獲4萬多人讚好。大西哲也在開始前說：「最理想的牛扒溫度為50℃至65℃，肉的表面煎至產生梅納效應便可。」

筆者煎的牛扒。

記者依照著大西哲也的方法，在超市買了一塊較低廉的$49牛扒，準備好鹽、鹽水等，請按下圖睇煎牛扒的步驟和效果：

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鹽水煎牛扒做法

材料：

牛扒1塊

鹽適量

3%鹽水適量



步驟：

1.牛扒兩面塗滿鹽。

2.開3%鹽水，參考比例是500毫升水：15克鹽。

3.鹽水連牛扒放入鍋中，以大火烹煮至水滾後，1秒內取出牛扒並印乾水分。

4.鑊中倒入油，牛扒煎至兩面焦（每面約15至30秒），盛起後閒置1分鐘，即可享用！



大西哲也對自創的煎牛扒方式信心滿滿，認為這方法煎的牛扒又快又美味！（YouTube頻道： COCOCOROチャンネル）

煎牛扒技巧｜記者實試肉汁滿溢 口感不韌

筆者煎的牛扒，肉心沒有大西哲也所煎的那樣粉紅，但也算令人滿意。大概是因為拍攝有點忙亂，牛扒水滾後浸久了才煎，所以相對不及他煎的那樣粉紅。若然大家時間再預好一點，肉的顏色會更理想。

為何要再在牛扒灑鹽＋浸鹽水？

有人懷疑為何要再在牛扒灑鹽，還要再浸鹽水會否太鹹？灑鹽是讓牛扒入味，浸鹽水則是辟味並透過「逆滲透」防止肉汁流失。

筆者試食後，發現牛扒的確有鹹味，但是可以接受的狀態，味道不錯。牛扒不會太乾，肉汁果然有被鎖住的感覺，口感方面比預期中腍，不算超軟嫩但也絕對不韌，且脂肪位煎得很香口。

牛扒用速成方法3分鐘內煎好，口感和比道皆比想像中好。

煎牛扒方法｜鹽水牛扒新手輕鬆掌握

大西哲也先生很歡迎大家留言提問，以及分享對這個方法的意見，他補充指這個方法很省時，因為可略掉解凍至室溫的時間，若用冰鮮牛扒的話，直接已可塗鹽、浸鹽水，即使是急凍牛扒，只需延長煮牛扒時間便可。由於新手煎牛扒時，常常不知道什麼時候要翻面、每邊要煎多久、翻幾多次等等，這個方法對他們來說就較易掌握了！

資料來源：YouTube頻道 - COCOCOROチャンネル、twitter - 大西哲也