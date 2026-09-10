飲水生蟲｜56歲婦飲錯水面歪腦藏5厘米寄生蟲！傳染3途徑+預防5招

寄生蟲感染｜多喝水能促進代謝、排毒及護心血管，許多人更奉行「日喝8杯水」的觀念。然而，飲水習慣不當，卻可能引蟲入腦。有報道指，1名56歲的女子就因飲水錯1步，腦部感染1條5厘米長的寄生蟲。平常如果出現頭痛、嘴歪眼斜等症狀，千萬別大意可能不是中風而是感染了寄生蟲。



飲水習慣不當，卻可能引蟲入腦。（AI生成圖片）

寄生蟲感染｜56歲婦飲山泉水染寄生蟲 面歪無力半身發麻

據《新浪財經》報道，廣西1名56歲的女子羅芳（化名）經常飲沒有過濾、也沒煮沸的山泉水、溪水，導致寄生蟲感染，出現面部歪斜、行走無力、說話模糊等症狀。隨著病情惡化， 她開始頻繁頭痛、右半身發麻，今年（2026年）端午節的時候，她甚至連筷子都拿不穩，整個人非常憔悴消極。最後在子女的陪同下，到廣東三九腦科醫院求診，證實感染寄生蟲。

醫生隨即為她安排開腦手術，並採取「術中喚醒」方式。即需要在患者在手術中保持清醒。這樣做是為了在切除寄生蟲的同時，不會誤傷患者的腦部功能區（即指負責處理感覺、運動以及認知等的區域，如：額葉、頂葉等）。最終醫生順利取出1條5厘米長的「裂頭蚴」。

醫生在女子腦內順利取出1條5公分長的「裂頭蚴」。（圖源：新浪財經）

寄生蟲感染｜醫生揭寄生蟲在腦內藏7年

術後醫生經詳細了解下發現，原來這條蟲在她的腦內藏了7年！早在2017年，羅芳就出現臉歪等症狀，起初被疑為中風、腦瘤。直到2019年才被診斷出為顱內寄生蟲感染。但寄生蟲藏在腦部功能區，手術的風險較高，她才選擇保守治療。不料病情不斷加重，特別是每年夏天，症狀會明顯惡化，才不得不開刀。

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醫生提醒飲用生水，以及食用生或未熟透的蛙肉、蛇肉，是人體感染裂頭蚴的主要途徑，留意頭痛等症狀。（AI圖片）

寄生蟲感染｜裂頭蚴是什麼？有什麼感染途徑？

裂頭蚴（Plerocercoid）是絛蟲，長度通常在3厘米至30厘米之間，在人體內可存活10年至30年。若不幸感染，這種幼蟲會在人體內各處游走、鑽孔，引發嚴重的慢性寄生蟲疾病，即「裂頭蚴病」（Sparganosis）。 醫生提醒飲用生水，以及食用生或未熟透的蛙肉、蛇肉，是人體感染裂頭蚴的主要途徑。根據感染部位的不同，對應的症狀就會不同。

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感染不同部位症狀

~腦部：頭痛、嘔吐、肢體麻木、無力、癱瘓、以及表達不清、性格改變。



~眼部：眼瞼紅腫、疼痛、結膜充血、甚至角膜潰瘍與失明。



~皮下：在軀幹、四肢、乳房出現遊走性皮下結節或腫塊，有紅腫、瘙癢、蟲爬感等症狀。



平時要儘量避免喝含有手切大冰塊或路邊攤的飲品。（magnific）

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預防寄生蟲感染5招

大部分寄生蟲感染的案例，都因吃了生食或沒煮熟的食物所致。因此日常生活中一定要做好預防工作，避免「病從口入」。

防寄生蟲感染【1】不生食肉類

不吃生或半生的蛙、蛇、魚肉。另外，坊間有些人會迷信生吞蛇膽能大補。事實上，生蛇膽中含有大量寄生蟲，甚至可能引發中毒，損害心、腦、肝、腎等。

防寄生蟲感染【2】 不喝未煮沸生水

避免飲用野外的山泉水或未經處理的生水。

防寄生蟲感染【3】不飲來源不明冷飲或冰塊

平時要盡量避免喝含有手切大冰塊或路邊攤的飲品。一旦水質受到污染，水源中的寄生蟲會藏在冰塊裡，低溫根本無法完全殺死。此外，家用的雪櫃製冰盒也要定期清洗和消毒。

防寄生蟲感染【4】處理生肉佩戴手套

處理青蛙、魚等生肉時應戴手套，防止寄生蟲接觸皮膚傷口，進入人體。

防寄生蟲感染【5】避免野外游泳

不在不明是水域游泳或捕魚，以免誤吞生水而感染。

參考資料：浙江省疾病預防控制中心、福建省衛生健康委員會、《人民網》