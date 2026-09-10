薯蓉食譜｜做法簡易免牛油免忌廉低脂版、香滑軟綿全靠1秘密武器

薯蓉食譜｜免牛奶、免牛油、免淡忌廉做法，只需薯仔和加一樣材料即成香滑薯蓉，更將高脂轉變為低脂，同時不失薯蓉獨有風味！攝影：余曉彤



薯蓉食譜｜低脂版薯蓉簡易做法

薯蓉點整？美味幼滑薯蓉背後藏著大量高脂食材如牛油、忌廉等，愈綿滑往往加入愈多高脂材料，再配以醬汁食用，有如每口也在吃脂肪般。事實上，令薯蓉質地幼滑不一定只有牛油、忌廉，加入一樣在超市常見的包裝食品一樣可以做出同樣效果，而且比傳統的來得低脂健康。【薯蓉香滑四大要訣】幾時加牛奶最軟綿？（附薯蓉及薯蓉汁食譜）

免牛奶、免牛油、免淡忌廉，只需3材料即成香滑薯蓉，更將高脂轉變為低脂。

薯蓉食譜｜綿滑配搭黃金比例 薯仔忌廉粟米蓉3：1

不用牛油、忌廉也煮出綿滑薯蓉的「秘密武器」，便是忌廉粟米蓉！比加牛奶、忌廉來得更容易，事前準備工夫也大大減少。倘若要做出滑身口感，當中也有比例可參考，薯仔跟忌廉粟米蓉配搭比例3：1。食譜中的分量為150克薯仔和50克忌廉粟米蓉，做出來的分量大約有一碗，可按需要在比例中加減分量，鹽也可試味後，按喜好調整或省掉。

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上面的木匙是加了忌廉粟米蓉的效果；下面的木匙是沒有經過加工，雖然在照片上比較難看出分別，但在加入忌廉粟米蓉後質地的確變得細緻。

請按圖看薯蓉加忌廉粟米蓉做法：

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健康版薯蓉食譜做法

薯蓉食譜做法 薯蓉材料 薯仔150克 忌廉粟米蓉50克 鹽適量 薯蓉做法 1. 薯仔去皮切件。 2. 燒熱一鍋水，加入薯仔煮15-20分鐘。 3. 熄火，倒掉所有水，用叉把薯仔壓成蓉。 4. 開小火，加入忌廉粟米蓉攪拌至滑身。 5. 加入鹽調味，即成。

誤會薯仔易肥 只因索油吸醬能力高

薯仔本身屬低脂肪食物，卻經常被誤以為容易致肥，原因是薯仔常被製作成高脂肪食物如牛油薯蓉、薯仔燜雞翼等。由於薯仔非常「索油」，兼吸醬能力極高，以薯仔燜雞翼為例，雞翼中油脂被薯仔完全吸收。 令薯仔額外吸收了大量脂肪，熱量及脂肪大大提升。根據美國農業部（USDA）的資料顯示，每100克薯蓉含有2.8克脂肪。而按忌廉粟米蓉的營養標籤，其脂肪含量只有0.15克。

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