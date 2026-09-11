月餅蓮蓉、白蓮蓉如何分？大廚教20秒辨靚蓮蓉＋5款月餅熱量比較

月餅，再多不同新口味，蓮蓉地位始終無可取締。蓮蓉之間，又有黃蓮蓉、白蓮蓉之分，後者價錢略貴，前者色澤較深，難道愈貴愈好味？怎樣才算得上是上等好蓮蓉？大廚教路，只需20秒，是否純正靚蓮蓉，一試就知！別以為蓮蓉月餅一定最肥，營養師比較了5款常見的月餅的糖分和熱量，發現最肥的不是蓮蓉，吃1/4個已於約3茶匙油！

攝影：黃舒慧



黃蓮蓉、白蓮蓉、紅豆蓉、綠豆蓉，四款月餅常見餡料，哪款最低卡？哪些人不宜多吃蓮蓉？

月餅蓮蓉｜中國三大蓮子 湘蓮品質最佳

蓮蓉，原材料當然是蓮子。湖南湘潭的湘蓮、福建建寧的建蓮和淅江宜平的宜蓮，合稱中國三大蓮子。當中尤以湘蓮品質最佳，因湘潭氣候溫和，陽光、雨水充足、四季分明，種出來的蓮子又大又圓，味道最香，且蛋白質豐富又低脂，被譽為中國第一蓮子。蓮子功效｜安神固精治腎虛10好處3類人不宜 中醫推1款潤肺止咳湯

蓮子，於深秋成熟，是秋燥的應時補品，其中以湖南湘蓮最為有名，是中國三大蓮子之一。（VCG）

白蓮蓉 VS 黃蓮蓉 哪種助延緩衰老？

蓮子好處｜滋補心肝脾肺腎

黃蓮蓉與白蓮蓉均是來自蓮蓬裡的果實，曬乾後成蓮子，營養成分相若，富含鎂和葉酸，能鬆弛神經、養心安神、消除疲勞，有助改善失眠情況。其維他命B1、B2、B6、C、E、鐵質等豐富，有效抗氧化及增強心臟血管機能，容易消化，具有滋補作用，只是連皮蓮子比沒皮蓮子多一點花青素，幫助延緩衰老。

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無論黃蓮蓉或白蓮蓉，均是從蓮蓬裡拆出來的堅果，營養成分相同。(長春社圖片)

月餅蓮蓉｜4類人慎吃蓮蓉

註冊營養師Anna（黃雅婷）表示，蓮子本身含豐富的鉀質及磷質，亦是澱粉質的來源。但提醒因蓮蓉含不少糖分和油脂，增加血液濃度，有4類人「不宜」多吃蓮子或蓮蓉，或食用前諮詢醫生或營養師建議攝取用量：

1 腸胃較差或消化不良人士

2 心臟病患者

3 腎病患者

4 糖尿病患者



蓮子功效｜白蓮子健脾 紅蓮子補腎

在街市買到的多是白色經過漂白的白蓮子，或連皮的紅蓮子、邊蓮子，前者口感香糯，重在健脾；後者較硬，可補血補腎，多用於煲湯。東海飲食集團點心部總廚蔡慶雄師傅說，白蓮蓉之所以比黃蓮蓉售價較貴，主要因為成本較高，工序較多，較軟滑味香。

按下圖看蔡師傅解構「黃蓮蓉」與「白蓮蓉」的分別和原因：

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黃蓮蓉、白蓮蓉分別 黃蓮蓉 白蓮蓉 材料 用有衣蓮子 用去衣蓮子 製法（若用黑糖，就成紅蓮蓉） 蓮子連衣浸洗後磨成粉，以糖煮至焦糖化成漿，加入蓮子粉炒至釋出香味。之後再加油拌炒，便能炒出香軟幼滑的蓮蓉。待涼後便可製作月餅。 所不同的，只是多了一個去衣步驟。 口感 因連衣磨成粉，炒出來的蓮蓉會較粗糙一點。就像花生，連衣的花生摻着雜質，自然不夠順喉。 因沒有衣，入口較有衣的蓮子幼細順滑。 價錢 不像白蓮蓉多一個去衣工序，成本較低。 蓮子需要多一個去衣工序，成本自然增加。且蓮子去衣後重量減少，白蓮蓉所需蓮子相對較多，價錢自然較貴。

如何分辨優劣蓮蓉？

同是蓮蓉月餅，質素各有高低，入口感覺猶如天與地。蔡師傅說主要關鍵是月餅中的蓮蓉是否純正，還是摻木薯粉等其他材料，而優質的蓮蓉應該具備軟滑色香味，他還教我們一招，只需20秒便能測試品質！

按下圖看蔡師傅教辨別優劣蓮蓉的方法：

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把月餅放入微波爐，叮約20秒。然後觀察以下3方面：

1. 月餅有沒有濕潤的感覺？

2. 蓮蓉有沒有出油？

3. 有沒有散發出蓮子的清香?



如具備以上這些條件，那件蓮蓉月餅不好吃也很難吧！

月餅熱量和脂肪含量｜五仁＝紅豆月餅2.5倍

除了黃蓮蓉、白蓮蓉，紅豆蓉和綠豆蓉也是受歡迎的月餅餡料，Anna說其脂肪含量，主要是看其製作過程。蓮子、紅豆、綠豆本身不高卡高脂，但加入大量的油和糖便不同，基本上黃蓮蓉和白蓮蓉熱量和脂肪含量相若，反而是有沒有蛋黃、多少蛋黃才是關鍵，想要低脂低卡，最好少吃鹹蛋黃。她建議以雙黃蓮蓉月，每次最多吃1/8件便好了。

不過，需留意如標誌着低糖蓮蓉月餅，使用的是麥芽糖醇，糖分會比一般蓮蓉月少50%-70%糖分，適合糖尿病患者食用，升糖指數低，但脂肪和熱量其實跟一般蓮蓉月餅相若。 註冊營養師Anna（黃雅婷）

Anna比較了5款常吃的月餅，以五仁月餅的熱量最高。(鄒家鳳攝)

傳統月餅的餅皮也是脂肪熱量的來源，成分有麵粉、糖、油等，相對冰皮月餅，後者脂肪油分較少，餡料也以水果、豆蓉為主，熱量也較低。眾多月餅款式當中，Anna指五仁月餅的熱量最高，一個的脂肪含量約相等於11茶匙油，是紅豆月餅的2倍半，糖分則以雙黃蓮蓉月最高，一個約63克糖。

按世衞組織建議，每人每日宜攝取游離糖的分量為總能量的10%以下，5%更為理想。成年男性每日攝取2,000卡路里，糖分吸收應少於50克，相等於10粒方糖。女性每日攝取1500卡路里，糖分吸收宜攝取37.5克糖，相等於7.5粒糖。

按圖了解5款常吃的月餅其熱量、脂肪、糖分比較（以脂肪含量由多至低排列）：

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伍仁月餅（1個約180克）

熱量：約850卡路里，約相等於3.3碗白飯，需步行約 4小時15分鐘

脂肪：約11茶匙油

添加糖：約45克



雙黃蓮蓉月餅（1個約180克）

熱量：約750卡路里，約相等於2.9碗白飯，需步行約 3小時45分鐘

脂肪：約7茶匙油

添加糖：約63克



紅豆月餅（1個約180克）

熱量：約700卡路里，約相等於2.7碗白飯，需步行約 3小時30分鐘

脂肪：約5茶匙油

添加糖：32克



迷你奶皇月餅（1個約40克）

熱量：約180卡路里，約相等於0.7碗白飯，需步行約 54分鐘

脂肪：約2茶匙油

添加糖：約11克



冰皮月餅（楊枝甘露約60克）

熱量：約170卡路里，約相等於0.65碗白飯，需步行約 51分鐘

脂肪：約1茶匙油

添加糖：約14克

