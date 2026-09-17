超市優惠｜惠康/百佳88折快閃！AEON 49折起+買麥片送米+附優惠碼

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，兩大超市同樣快閃全場88折。惠康買滿$43送總值$34的禮品，百佳牛油果$6.2/個。AEON則一連3日舉行「感謝日」，即看以下精選減價清單，把握時間掃貨！



百佳超市｜買滿$150即享88折 牛油果$6.2個

百佳9月19日（周六）推出「中秋狂賞」，買滿$150即享88折，優惠只限1日。包括：牛油果$24.6/4個，平均$6.2/個（原價$11/個 ）；出前一丁即食麵$28.1/10包，平均$2.81/包（原價$4.9/包）；珍寶筒裝藍莓$44/2筒，平均$22/筒（原價$30/筒 ）；挪威三文魚柳$77.5/包（原價$88/包）；泰國頂級香米（8公斤裝）$122.4/袋（原價$139/袋）

優惠期：9月19日

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PNS網購同日同步推出限定優惠，顧客購物滿$800，並輸入優惠碼「SEPOFF8」，即可享92折；購物滿$1,200，輸入優惠碼「SEPOFF12」，更可享全單88折。



惠康超市｜滿$168即享88折 買鮑魚送$30折扣券

惠康於9月19日（周六）推出「團圓大折日」，只要買滿$168即享88折，優惠只限1日。其中，MEADOWS原隻特大虎蝦（8隻裝）$66.9/2盒，平均$33.5/盒 （原價$62.9/盒）；紐西蘭蘋果$35.2/4個，平均$8.8/個（原價$22/個 ）；日本白/啡蛋（8隻裝）$44/2盒，平均$22/盒（原價$36/盒）。另外，阿一八寶袋（鮑魚/花膠/螺片）$580.5/2袋，平均$290.3/袋（原價$854/袋 ），只要買滿$388, 送$30票尾現折扣券。

優惠期：9月19日

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惠康於9月19日至24日推出本周堅著數優惠，其中，買1罐安記紅燒溏心鮑魚（6頭）送總值$44贈品，包括價值$22的出前一丁麻油麵，價值$8的家樂牌鷹粟粉，價值$14的天龍牌五香肉丁。桂格穀物早餐產品買滿$43，送總值$34贈品，包括價值$25的金象牌頂上苿莉香米（1公斤裝），價值$9的桂格即食/快熟燕麥片。

優惠期：9月19日至24日

AEON超市｜1連3日95折優惠 台灣文旦柚$12.45/個

AEON超市於9月18日至20日，1連3日推出「AEON感謝日」，凡AEON會員及AEON信用卡持有人於感謝日憑卡以指定付款方式購物，均可享有95折優惠。當中大量貨品已減價，低至49折。戴維娜意大利蕃茄醬（680克）$24.9/1件（原價$45/件）；總統牌芝士片$65/3件，平均$21.7/件（原價$41.9/件）；地捫紙盒裝粟米粒/忌廉黃栗蓉$21/3件，平均$7/件（原價$13.5/件），相當於約49折；土耳其無花果$48/盒（原價$59/盒）；台灣文旦柚$24.9/2個，平均$12.45/個（原價$14.9/個）。

優惠期：9月18日至20日