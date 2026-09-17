燙傷處理｜冰敷更傷？搽燙火膏都錯？正確處理4步驟3偏方哪樣有效

燙傷處理｜廚房又火又刀，是個意外高危的地方，就算廚藝多了得，都試過燒傷或燙傷的情況吧。如果處理不當，不但有機會令傷口擴大，更會受細菌感染，甚至留下疤痕。坊間流傳不少處理傷口的偏方，當中有多少是謬誤？正確的處理方法又是怎樣？



廚房滿佈危機，稍一不慎就會容易受傷。（圖片來源：Pixabay）

燙傷處理｜3級燒燙傷 最嚴重不會有痛楚

在廚房最常觸碰到火焰、熾熱物品、高熱液體等熱源，即使飯煲蒸爐的蒸汽，也會引致燙傷，萬一燙傷或燒傷，急救前需進行簡單的受傷評估。一般來說大致可分3級：

1級：為表面燒燙傷，皮膚表面會紅腫疼痛

2級：真皮層已經受損，不單會紅腫疼痛，更會出現水泡

3級：最為嚴重，皮膚已經深層受損，出現發白或發黑，神經受損所以沒有痛楚或感覺



初級燒燙傷會令皮膚出現紅腫疼痛，或有機會出現水泡。（資料圖片）

燙傷處理｜坊間3大偏方哪個有用？

皮膚作為身體第一道屏障，如果受損的話，細菌就可以從外入侵身體。坊間最少有3個偏方，以處理燒燙傷口。

按圖看3個民間偏方，哪個有效？

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1.傷口上塗醬油：醬油並沒有任何消毒及降溫的效果，而且當中含有油脂會令傷口惡化，花時間塗抹，更會延誤急救的黃金時間。

2.傷口上塗牙膏：有人或者會覺得，在傷口上塗上牙膏，清清涼涼的感覺有助降溫，不過事實是牙膏同樣沒有任何降溫效果。

3.用冰敷傷處：很多人以為，用冰敷傷處是最直接的方法。不過原來是大忌，因為冰塊會令血管突然收縮，減少血液流量，更會令傷口惡化或凍傷。

搽燙火膏刺破水泡 絕不合適

不僅偏方無效，一直以為有效的燙火膏，原來燙傷時塗抹也是大忌！燒燙傷口，其實不宜即時塗上任何乳液、藥膏或油劑，因為這些油性的膏狀物會阻隔熱力揮發，減慢傷口復元。如果傷口嚴重的話，皮膚會出現一個個水泡，亦千萬不要刺穿水泡，否則傷口便有機會感染細菌，從而進入身體引致其他健康問題。

燙傷處理｜正確處理4步驟 嚴重須送院

萬一遇上燒傷或燙傷，應該如何處理？沖水又要沖多久才足夠？

按圖看燙傷後即時處理4步驟：

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燙傷處理｜保鮮紙包裹傷處免細菌感染

正確的處理方法是沖大量清水，冷卻受傷部位10分鐘以上，但不宜浸水，因流動水才能把熱力帶走。如果身邊沒有清水的話，使用其他凍飲亦可。此外，由於傷處在受傷後會腫脹，所以盡快脫除戒指、手錶、皮帶等受傷部位附近的束縛物件。如果情況嚴重，為避免傷口感染細菌，可於冷卻傷口之後，用保鮮紙包裹傷口，再送院治理。

最有效的急救方法，就是用冷開水沖洗患處，冷卻傷口。不宜使用任何燙火膏。（maria lin-kim@unsplash）

資料來源：醫療輔助隊、香港聖約翰救護機構《急救手冊》