烚雞蛋要幾耐時間？蛋黃半流心不黐殼秘訣＋8個烚煮時間蛋黃狀態

烚蛋要幾耐？吃烚雞蛋，大家對於蛋黃熟度做法有各自的喜好，有人喜愛流心黃、有人愛橘黃色剛熟的，也有人愛淺黃全熟的蛋黃。日本沙律醬品牌丘比（Kewpie）分享不同的烚雞蛋時間和對應的蛋黃狀態。記者亦分享個人的心水煮法，半流心蛋黃十分誘人，而且萬試萬靈。

攝影︰尹嘉蔚



大火烚7分鐘，隨即撈起浸冷水10分鐘，個人認為的完美烚蛋，配麵包、佐麵、做沙律皆宜。

雞蛋保存｜不用拆盒忌放雪櫃門

到超市買雞蛋通常以盒裝出售，若冷藏買來的就用冷藏的方式保存，連包裝盒放入雪櫃，原有的包裝盒可防止雞蛋吸收雪櫃中其他食物的氣味。雞蛋亦不要放在雪櫃門的蛋格，因為雪櫃門在開合期間使冷藏保鮮的溫度不穩定，那是最不理想的地方。【雞蛋處理】雞蛋放雪櫃門蛋格是錯? 拆走包裝盒原來做多咗！

按圖了解雞蛋正確貯存方法︰

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當你沒有拆走包裝盒，完全不用擔心搞亂雞蛋的頭尾，因為廠商已經設計好最適合存放雞蛋的方法，「上闊、下尖」直立擺放，雞蛋的氣室在闊身的位置，擺放時讓氣室「呼吸」不堵住，保持雞蛋新鮮。

烚蛋時間表｜流心/溏心/剛熟要幾耐？專家提醒1款烚蛋增致癌風險

雞蛋保存｜未用的蛋忌清洗防細菌入侵

此外，未用的雞蛋不要清洗，蛋殼上有大約1萬個微孔，蛋殼與蛋白中間有一層「表層膜」，能阻隔蛋殼上的細菌入侵蛋內，而濕了的蛋殼將有利微生物進入蛋內。想沖一沖雞蛋的話，就在烹調前處理，然後盡快料理。舉例要烚蛋，從雪櫃取出後，不需將雞蛋退至常溫，沖洗後可用。

按家用爐火的火候不盡相同，中/大火煮6-8分鐘也能做出半流心的蛋黃。（尹嘉蔚攝）

「丘比」分享不同烚蛋時間的蛋黃狀態

日本沙律醬品牌丘比（Kewpie）亦分享煮烚蛋的方法，他們建議當水煮沸後，將雞蛋放進鍋裡以中火來煮，蛋黃會呈現甚麼狀態，用中火煮多久便是關鍵，丘比官方Twitter提供時間圖作參照。

日本沙律醬品牌丘比（Kewpie）分享烚蛋時間圖。（キユーピー公式 Twitter）

記者實試烚蛋做法｜7分鐘半流心蛋黃

記者平日烚蛋的方法跟從以下方式，大家喜歡嘗試的話可參考步驟︰

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1 小鍋裡放入水，足以淹過雞蛋，大火將水煮滾。

2 水滾後，放入雞蛋，小心蛋殼會破。保持用大火，煮7分鐘。

3 撈起雞蛋，用自來水沖1分鐘，再留在冷水浸10分鐘。

4 此時蛋殼、蛋衣已不黏蛋白，容易退去,剝殼，可以剝殼了。

資料來源︰キユーピー公式@kewpie_official Twitter