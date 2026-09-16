椰子水功效｜100%椰子水造假恐血糖飆升！專家2招分辨+認準1成分

椰子水功效｜椰子水富含鉀質，有助改善水腫、降血壓，憑藉着「天然、低卡、補電解質」而廣受追求健康人士歡迎。但你可以確保所買的真是「100%的純椰子水」嗎？近日就有個別企業被揭發違規，添加食用香精、糖等問題，有機會引致腸胃不適，目前已有21家企業被責令整改。究竟該如何分辨？



近年來，椰子水憑藉「天然、低卡、補電解質」的優勢迅速走紅。市面上也出現了許多人氣極高的品牌。（資料圖片）

椰子水功效｜91間椰子水過半被驗出問題 恐腸胃不適

據《央廣網》報道，近期廣東省市場監管局排查了全省91間椰子水廠家。結果發現，有個別企業存在違規添加食用香精、糖以及標籤標識不實等問題。甚至有部分商家用風味飲料來冒充「100%的純椰子水」，恐致血糖飆升、引起腸胃不適。目前已有23家企業排查出76項問題，21家被責令整改，5家被立案查處。

事實上，市面上的椰子水並非第一次出問題，今年（2026年）3月份新京報消費研究院將市面上四款主打「100%純天然」的熱門椰子水送往歐洲機構檢測，分別是泰國if椰子水、盒馬100%椰子水、輕上100%純椰子水、佳果源NFC椰子水。結果發現，if椰子水被驗出含有澱粉源糖漿，其餘三款均被驗出含有外源水和外源糖。事件發生後，if椰子水在微博發表聲明澄清，指產品在生產過程中絕無添加任何外源糖、水或人工香精，所有糖分均來自天然椰子本身。

7月份國家市場監督管理總局通報了一款叫「椰哈妮」的椰子水，被檢出山梨酸及其鉀鹽項目不符合食品安全國家標準。據《羊城晚報》報導，該椰子水由廣東省江門市頌譽飲料有限公司生產，且產品包裝上宣稱「100%椰子水」、「配料只有椰子水」及「含天然電解質」等字樣。然而抽檢結果卻與宣傳完全不符。山梨酸（Sorbic acid）及其鉀鹽（Potassium sorbate）主要起防腐作用，有機會引起過敏、加重腸胃道負擔。

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椰子水功效｜專家教2招分辨 認準1成分

市場監管部門提醒，選購椰子水要看成分表。若瓶裝上標誌「100%的純椰子水」，成分表應僅標示「椰子水」。若成分表中出現白砂糖、果葡糖漿、食用香精等其他配料，則該產品是椰子汁風味飲料。此外，優先選擇到正規商超購買，切勿買「三無」產品（即無生產日期、無生產許可證、無生產廠名廠址）或來源不明的散裝貨。

若瓶裝上標誌「100%的純椰子水」的成分錶應僅標示「椰子水」。（425892184@小紅書）

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椰子水功效｜椰子水可以每天喝？降血壓清熱5功效

椰子水有降血壓、穩血糖等功效。但記得千萬別當水喝！因富含鉀，天然果糖過量飲可能導致體內電解質失衡，引起胃部不適、腹瀉以及糖分超標。建議每周飲2至3次即可。【椰子水營養】去水腫保濕增運動表現9大健康益處 3類人慎喝！

椰子水功效【1】降血壓

一杯椰子水（約300毫升）約含600毫克的鉀，佔每天建議食用量的17%，有助排鈉，改善水腫，降血壓。

椰子水功效【2】清熱生津

椰子水味甘、性涼，有助清熱解暑、生津止渴。特別適合體質偏熱、夏季易口乾舌燥的人。

椰子水有降血壓清熱等5個功效（資料圖片）

椰子水功效【3】促進消化

椰子水含有天然酵素與膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，減輕消化負擔。

椰子水功效【4】補充電解質

椰子水含有鉀、鎂、鈉和鈣等礦物質，有效補充運動後流失的水分和電解質。尤其適合輕度健身的人士（如快走等）。若是馬拉松或做高強度HIIT等的劇烈運動，只飲椰子水就不夠。

椰子水功效【5】養顏美容

椰子水有效促進身體排毒，更能平衡肌膚油脂，又能補水保濕。