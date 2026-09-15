椰子雞湯食譜｜做法簡易味極濃、黃淑儀教揀椰子紅棗去核等7貼士
撰文：鄧穎琪
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椰子雞湯，很多家庭都煲過，這個湯本身十分有益，尤其適合面色蒼白人士，加紅棗後尤其適合女士作養血補血之用。黃淑儀（Gigi姐）經常在節目分享各種菜式食譜，但如果是她的忠實粉絲，都知道她也經常煲湯，她就曾在節目中示範過一個「椰子雞湯」，分享了1秒去紅棗核的小撇步、減油貼士以及加一種材料讓湯變得更香甜幼滑。
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》中透露，自己一向有煲椰子雞湯，但好友李影就向她推薦，在關火後加一種材料，湯會更好飲、更滑，Gigi姐試過後也讚口不絕，以下就來看看她煲椰子雞湯的7個貼士。
請按下圖睇椰子雞湯所需材料及詳細步驟：
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之前曾請教過中醫師，這個湯有養血補氣功效，適合體虛、氣血不足、易暈眩疲倦及面色蒼白人士飲用。椰子味甘性溫，有益氣補虛的功效，本身亦蘊含多種營養素、紅棗味甘性溫，能補氣養血及滋陰，除了雞之外，也可加入瘦肉同煲。由於今次Gigi姐用的是半壓力煲，未必每個家庭都有，如果你用一般家庭湯鍋，又應該用幾多水、煲多少時間呢？不妨參考以下食譜。
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