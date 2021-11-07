廚房收納｜日本達人伸縮棍收納法　廚櫃雪櫃空間大增收納齊齊整整

廚房收納向來都是一大學問，皆因廚房內藏大大小小的物品，大至各式各樣的砂煲罌罉，小至一瓶瓶的調味料，都需要尋找一個位置安放。家中沒有多餘位置添置箱子的話，可以嘗試使用一條條的伸縮棍，自組收納空間。
伸縮棍可以組成收納空間？日本製造所社長竹內香予子曾經在節目中分享自己家中的收納秘技，她只需用不同款式的伸縮棍將凌亂的廚房及雪櫃還原至整齊乾淨，儲物空間甚至比之前的多，一眾主持也表現看得咄咄稱奇。
伸縮棍廚具收納法 廚櫃空間大增
不同料理所需要的鍋具亦有所不同，家中自然會存放了大大小小的廚具，將它們一個個疊起放在又大又深的廚櫃，最終或會導致視覺凌亂，或者難以取出。然而，竹內小姐指只需伸縮棍便可以將所有廚具一個一個疊好，更令廚櫃的空間變大，每一個用具都有自己所屬的位置。
請按圖看竹內香予子介紹的伸縮棍廚具收納法：
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雪櫃伸縮棍收納法 感動一眾日本主婦
竹內香予子在節目中亦介紹利用伸縮棍將雪櫃變得井井有條，受訪問的日本主婦們紛紛表示非常感動，食品的擺位井然有序，數量亦一目了然，不會存放過多過期食品，不過其中一個擺法只適用於擠嘴醬料。
請按圖看竹內香予子介紹的伸縮棍雪櫃收納法：
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資料來源：《教えてもらう前と後》
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