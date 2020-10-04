【廚具】瓦煲3大好處燜燉煨煮樣樣掂！1個硬幣即知瓦煲有無裂紋

瓦煲，是煲仔菜的靈魂之一，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。瓦煲是用陶土加入砂，高溫燒製而成，所以瓦煲也算是陶鍋的一種。瓦煲具備良好的隔熱工能，因在燒製過程中會產生不少微細氣孔，那些氣孔有一種天然隔熱功能，亦可保持溫度，故在燜、燉、煨、煮都有良好效果。儘管瓦煲未必會是經常用到的「戰友」，但家中有一個瓦煲，在大時大節定必有用武之地。

瓦煲，是煲仔菜的靈魂之一，因其保溫性強，存熱久所以用瓦煲煲出來的煲仔飯、粥或小菜都特別惹味。（資料圖片/王嘉豪攝）

工欲善其事必先利其器，一鍋惹味的煲仔菜當然少不了一個好的瓦煲！原來揀瓦煲是一個大學問，亦有幾點需注意，更有方法避免揀著一個爛瓦煲。

雖然瓦煲屢次使用後會漸生裂紋，但一開始選擇了一個好瓦煲便可以加長使用時間。（資料圖片/蔡正邦攝）

按圖看選購瓦煲3大貼士，1個簡單方法即知有冇裂痕：

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不過，瓦煲屢次使用後會漸生裂紋，有時肉眼也難發現，若果使用不當的話，瓦煲也好易「爆煲」和碎裂。不過瓦煲應該如何保養呢？女廚神李綺雯（𡃁妹）跟食家紀曉華親自登門造訪，邀請名廚黃伯權如何正確使用「瓦煲」、保養方法及示範一道做節菜式 －原煲鮑魚燜嫰雞。

原煲鮑魚燜嫰雞（《砂煲罌罉》香港開電視轉截圖）

按圖看瓦煲3大好處及正確使用方法、4個保養方法及開煲步驟：

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按圖看原煲鮑魚燜嫰雞做法︰

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參考來源︰《砂煲罌罉》香港開電視