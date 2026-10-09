快速解凍｜5分鐘極速解凍冰鮮肉全靠1個煲！鋁/鐵/不銹鋼邊種好？

快速解凍｜解凍方法｜解凍肉類｜有時想煎塊牛扒食，卻赫然發現要解凍，若待它自然解凍（defrost），相信都已餓壞了。坊間的解凍方法有很多，但動輒都花上半小時以上，確實掃興。日本節目《生活小貼士》就介紹了一個超神奇的方法，將1件廚房用具重疊起來，免加熱、無細菌，只消5分鐘即可為凍肉退冰，難怪主持人都驚嘆：「這是革命性的秘技！」



解凍肉類｜食安比較4大解凍方法

大家平常用什麼方法解凍？個人較常用流動自來水沖水法，將肉放在碟子，開著水龍頭由它解凍，但其實我一直相信這樣會影響了肉的原汁原味。有人會用微波爐，結果部分肉被叮至半熟，紅色的生牛扒上有幾片啡色，看了就覺得不開胃。其實食物安全中心曾比較幾款解凍方法，分別是雪櫃解凍、微波爐解凍、流動自來水及室溫解凍等，各有優劣，請參考下圖。

食物安全中心比較四種常見解凍方法之結果。（資料圖片）

解凍方法【1】雪櫃最安全、保質期最長

溫度：4°C

所需時間：逾10小時

解凍後保質期：1-2天



解凍方法【2】微波爐最快

溫度：解凍模式

所需時間：約30分鐘

解凍後保質期：即時



解凍方法【3】流動自來水約需2小時

溫度：18°C

所需時間：約2小時

解凍後保質期：4小時或以下



解凍方法【4】室溫不建議

溫度：20-25°C

所需時間：5-6小時

解凍後保質期：即時



煎牛扒技巧｜日網紅3分鐘鹽水法煎牛扒！軟嫩多汁靠鹽水黃金比例

快速解凍｜日本5分鐘極速解凍法

日本節目《生活小貼士》有一集就分享了讓人嘖嘖稱奇的5分鐘極速解凍法，適用於肉類和魚類等。他們先分析一般解凍法的不便之處：自然解凍法大約需5至6小時，室溫解凍亦有機會使食物變壞。放到微波爐解凍的話，肉的某部分會變熟和變色，讓人難以接受。

快速解凍｜解凍冰鮮肉全靠一個煲

解凍冰鮮肉的極速方法，原來是需要一個煲！嘉賓們最初都抱著極懷疑的態度，心想：「不可能吧？」但看到結果後他們紛紛說：「怎麼不早點告訴我！」

節目組拿出兩塊大小相若的肉扒，一塊用煲解凍，一塊自然解凍，兩塊都用保鮮紙包住。

極速解凍冰鮮肉步驟

第一步：加水進煲內，水量大概3厘米高。

第二步：將另一個煲倒轉，把冰鮮肉放上去。

第三步：將加了水的煲疊在冰鮮肉上，然後計時5分鐘。

夠鐘之後，肉的顏色確實有丁點變化。數三聲後，主持人跟小主持一同將手指放到肉上，證實它確實是變軟身了，小主持驚訝大叫：「嘩！是革命性的一刻！」

快速解凍｜用煲解凍 金屬熱傳導原理

主持人嘗試將兩塊肉拿上手，用煲解凍的柔軟可屈曲，另一塊則硬得敲下去有聲，完全屈曲不了。究竟這種解凍法的原理是什麼？科學系教授湯本博文先生就指，這個秘技的原理是「金屬熱傳導」。

解凍冰鮮肉｜金屬匙也比木匙容易舀雪糕

金屬熱傳導即是指熱能由高溫的一方，傳遞去溫度較低的一方。他以熱傳導技術的雪糕匙作例子，拿起這匙去舀雪糕，會比木匙容易，因為來自人體體溫的熱能會經雪糕匙傳到溫度較低的雪糕。

他亦以用上熱傳導技術的雪糕匙作例子，拿起這匙去舀雪糕，會比木匙容易，因為來自人體體溫的熱能會經雪糕匙傳到溫度較低的雪糕。（《生活小貼士》節目截圖）

解凍冰鮮肉｜鋁煲傳熱最快

為什麼用煲解凍要裝水呢？實驗用的是室溫水，但其溫度已較冰鮮肉高，再加上空氣中的溫度也比肉高，利用鋁製煲將熱能轉移到冰鮮肉，從而做出快速解凍效果。教授說普通家庭用的煲，有鋁、鐵和不銹鋼製，三款之中以鋁製煲傳熱最快。除此之外，接觸面積大小也很重要，他建議冷藏肉類時要放平，讓解凍時接觸面也更大。

節目組亦用紅外線探測器探測肉的溫度轉變，紅色為高溫、藍色為低溫，幾分鐘之間，紅色的部分愈來愈廣。

有人認為用熱水或能加強解凍效果，令解凍時間再縮短，但教授就說，用熱水可能會將肉變熟，因此用室溫水始終最好。

解凍冰鮮肉｜記者實試解凍薯餅

筆者也用同樣方法，嘗試解凍家中的急凍薯餅，之前試過用自然解凍法，大半小時過去仍然硬崩崩，根本不能煮。今次就用了此方法，結果大約10分鐘左右薯餅已經變軟了，證實這個解凍秘技確實是大成功，以後都會用！

記者親身Fact check過，這個解凍法絕對可以快速解凍，非常推薦！由於真的是隨手在家中拿一個煲，所以髒了點別見怪。（鄧穎琪攝）

資料來源：《生活小貼士》