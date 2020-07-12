【食物安全】天氣炎熱易滋生細菌　4大注意事項避免食物中毒

天氣逐漸轉熱，若食品未正確保存，小心嚴重恐造成食物中毒！台灣衛生福利部南投醫院營養師蔡玉思指出，凡舉便當、飲料或是蛋糕等點心，都有衛生及保存問題，一旦保存不當時，不僅促使細菌滋生，更可能讓腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌等病菌找上門，引起腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛等食物中毒等症狀。

食物中毒不輕忽 嚴重時恐危及生命

食物中毒的症狀及其嚴重程度，會依據患者年齡、個人健康狀況、致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素所影響。蔡玉思營養師表示，通常一般食品中毒的症狀會持續1至2天，部分則會持續1週到10天，但若為抵抗力較弱者，不僅症狀較為嚴重，嚴重也可能導致死亡，不得輕忽嚴重性。

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熟食生食分開存放 避免交叉污染

蔡玉思營養師解釋，要避免把細菌吃下肚，可把握幾個原則，包括盡量不要放在室溫下超過兩小時，並注意雪櫃內避免生熟食交叉污染，其次，則是維持良好衛生環境，第三，食物冷藏及冷凍環境都應維持乾淨且定期整潔，且最好將熟食放於最上層，生食放於下層，避免交叉污染的風險。

吃剩食物應放入雪櫃 避免微生物生長

此外，盡量避免買涼拌食物、加工後放置較長時間的食物，若吃剩的食物也應及時放入雪櫃保存，食品買回來時也應盡快烹調，尤其烹調海產食物須經過100℃煮沸充分加熱，且即使是煮熟的食物，也必須保存於夠高的溫度，或即須迅速冷藏至5℃以下，避免微生物生長。蔡玉思營養師強調，掌握保存食物的小撇步，不僅能吃得健康，也不怕食物中毒找上門。

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