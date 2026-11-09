AEON減價2026｜名牌廚具低至27折！超市照價再9折+滿$120回贈$10

AEON優惠2026｜AEON11月份推出多項優惠活動，不但名牌廚具27折起，滿$120回贈$10，超級市場會員照價再享9折，逢星期一及星期二買蔬菜、豆腐及納豆等享勁減優惠；星期四及星期五買急凍肉類、急凍海產、急凍食品（雪糕除外）等享至抵價。即刻嚟睇吓有咩筍貨啦！



消委會今日（14日）最新一期《選擇》月刊為AEON、百佳、惠康的貨品「格價」。（梁鵬威攝）

AEON優惠2026｜名牌廚具27折 滿$120回贈$10

Aeon由11月5日至10日，1連6日推出「AEON會員尊享購物日」，凡是會員在AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$800或以上，回贈$100（可獲贈10000會員積分，相等於$100），此外，AEON信用卡還有專享優惠，只要在超市/百貨門市及網店買滿$400回贈$30；滿$800回贈$80（推廣期內上限$480）；Mono Mono / 獨立 Living PLAZA / Daiso滿$120回贈$10；滿$250回贈$25（上限$150）。

其中：日本日清出前一丁醬油拉麵（5包裝）$22.9（原價$29.9）；紐西蘭牛扒$139/1件，$259/2件（原價$149/1件）；淘大頂點點心（各款）$44.9/3件，平均$15.0/件（原價$22.9/1件）還有特福櫻花煎鍋$99.9（原價$368），相當於27折；Panasonic IH磁應西施電飯煲$890（原價$1298）不過旺角、油塘及啟德店除外。

AEON優惠2026｜超級市場9折 沙甸魚$11.67/件

除了「AEON會員尊享購物日」，每月的會員限定優惠，11月份超級市場會員照價再9折，逢星期一及星期二蔬菜、豆腐及納豆等勁減；星期四及星期五急凍肉類、急凍海產、急凍食品(雪糕除外)等至抵，包括：地門日式沙甸魚$35/3件，平均$11.67/件（原價$20.5/1件，3件原價$61.5）相當於57折；MIZAKAN 金芝麻醬（粗粒/手磨金芝麻）$38.9/2件，平均$19.45/件（原價$32.9/1件，2件原價$65.8）；精選納豆$18.9/2件，平均$9.45/件（原價$14.9至$17.9/1件）；灣仔碼頭水餃灣仔碼頭水餃$51/4件，平均$12.75/件（原價$19.9/1件，4件原價$79.6）。

+ 24

AEON優惠2026｜11月份心動價 CJ王餃子$17.9

此外，還有11月份精心挑選的多款優惠商品以「心動價」發售，商品涵蓋食品、服飾、床品、家品及電器等生活必需品，包括：CJ王餃子（白菜豬肉/鮮菜豬肉/香菇三鮮/粟米豬肉/韓式泡菜）$17.9（原價$26.9）；維他無糖冷泡茶（茉莉香片/焙香鐵觀音）$8.9（原價$14.9）；HóME CÓORDY輕量鑽石塗層煎鍋$89.9（原價$129）。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

