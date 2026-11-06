日本蛋邊隻好？網民強推3款蛋香濃郁 新紀元/蘭王4種日本蛋比較
雞蛋種類｜日本蛋色澤橙黃，蛋香濃郁，而且安全無菌，一直以來都深受大家喜愛。不過，市面上有不少日本品牌的雞蛋，例如新紀元卵、蘭王與夢王等。究竟它們之間有何分別？哪種蛋香味最濃？有網友在社交平台發文表示，強烈推薦以下3款。
超市日本蛋點揀好？網民力推新紀元卵高性價比
近日有網民在threads上以「想問嚇有冇對日本蛋有研究嘅人」為題請教廣大網友平時都買哪款日本蛋。貼文一出，引起熱議，有逾40萬瀏覽。有不少網民都有自己的「喜愛名單」。
「唯一答案 咁多隻牌子都係「玉子の家」蛋味最撚濃，惠康有」
「如果唔追求個蛋黃好鮮艷嘅顏色嘅話，主要食安concern 我會推薦新紀元，性價比超高」
「真係諗住生食個蛋黃要好靚嘅話，先揀蘭王啦，不過就偏貴囉」
「我只食三個牌子嘅日本蛋，蘭王、曉、玉子之家極濃，如果需要食生蛋我就會買夢王。」
「淨係食過蘭王，但真係唔識分」
「之前食開新紀元，但係見佢慢慢地加價後直接轉食蘭王」
日本蛋邊隻好？內行網友最推薦3款 蛋味濃天然無菌
除了味道，吃得安全更是大家最關心的事。 評論區有高讚回答指出，平時買雞蛋最怕有「沙門氏菌」，這種細菌主要寄生在母雞的腸道，若飼料不乾淨，雞蛋就容易受到污染。因此挑選時最好留意農場和產地。
日本的優質雞蛋大多來自九州（鹿兒島、大分、熊本）和北海道等水源純淨、污染少的地方。如果包裝上有「JGAP」認證，更代表農場的衛生和藥物控制都通過了日本國家級的最高安全標準，品質更有保障。綜合安全衛生與味道，市面上的最易買到，也最推薦的有以下3款。
1. 新紀元卵：GP洗選中心管理極為嚴格，採用溫水次氯酸鈉與紫外線雙重消毒，沙門氏菌檢測達到「零檢出」。
2. 蘭王：農場使用特製的天然抗菌飼料，有助提升母雞免疫力，生出來的蛋沒有蛋腥味。
3. 夢王：農場採用高科技全封閉式雞舍，完美隔絕外來的野鳥與昆蟲，母雞在安全環境中成長，生出的雞蛋不僅天然無菌，且口感十分濃郁黏稠。
新紀元卵、蘭王、夢王、玉子4大日本蛋 產地吃法大解構
此外，亦有不少網友表示「款款差唔多」、「邊隻平買邊隻…」，但都不難看出，呼聲最高的是「新紀元卵」、「蘭王」、「夢王」以及「玉子の家」。究竟這4款日本蛋之間有什麼不同？哪一款的蛋香味最濃？
新紀元卵
蘭王
夢王
玉子の家
產地
日本多地（如岩手、青森等）
日本九州大分縣
日本兵庫縣
日本京都 / 關西地區
安全標準與認證
具日本雞蛋輸出認證（TAMAGO 標誌），可生吃。
可生吃，不使用抗生素及化學合成色素。
連續3次斬獲日本生生拌飯大賽（TKG）冠軍，具備嚴格的殺菌與無菌冷鏈物流標準。
需要加熱食用，不可生吃。
外觀特徵
普通白/啡蛋黃呈金黃色，特濃款呈深橙色
蛋黃呈極深橙紅色，質地濃稠
蛋黃呈鮮亮深橙紅色，且較為立體
蛋黃顏色偏深紅色，蛋香濃重。
口感
蛋味香濃，稠度較高
用海藻粉、乳酸菌、米糠等天然原料做飼料，香濃無腥
飼料添加綠茶、蒜頭、梅肉、唐辛子等，蛋香味最濃郁，且帶有甘甜味。
蛋香濃重，但蛋白較薄。
最佳吃法
玉子燒、炒蛋、蒸蛋等百搭吃法。
溫泉蛋、溏心蛋
生雞蛋拌飯
煎太陽蛋、蛋炒飯等
本文作者：王詩欣
香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。