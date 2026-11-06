日本蛋邊隻好？網民強推3款蛋香濃郁　新紀元/蘭王4種日本蛋比較

雞蛋種類｜日本蛋色澤橙黃，蛋香濃郁，而且安全無菌，一直以來都深受大家喜愛。不過，市面上有不少日本品牌的雞蛋，例如新紀元卵、蘭王與夢王等。究竟它們之間有何分別？哪種蛋香味最濃？有網友在社交平台發文表示，強烈推薦以下3款。



超市日本蛋點揀好？網民力推新紀元卵高性價比

近日有網民在threads上以「想問嚇有冇對日本蛋有研究嘅人」為題請教廣大網友平時都買哪款日本蛋。貼文一出，引起熱議，有逾40萬瀏覽。有不少網民都有自己的「喜愛名單」。

「唯一答案 咁多隻牌子都係「玉子の家」蛋味最撚濃，惠康有」

「如果唔追求個蛋黃好鮮艷嘅顏色嘅話，主要食安concern 我會推薦新紀元，性價比超高」

「真係諗住生食個蛋黃要好靚嘅話，先揀蘭王啦，不過就偏貴囉」

「我只食三個牌子嘅日本蛋，蘭王、曉、玉子之家極濃，如果需要食生蛋我就會買夢王。」

「淨係食過蘭王，但真係唔識分」

「之前食開新紀元，但係見佢慢慢地加價後直接轉食蘭王」



日本蛋邊隻好？內行網友最推薦3款 蛋味濃天然無菌

除了味道，吃得安全更是大家最關心的事。 評論區有高讚回答指出，平時買雞蛋最怕有「沙門氏菌」，這種細菌主要寄生在母雞的腸道，若飼料不乾淨，雞蛋就容易受到污染。因此挑選時最好留意農場和產地。

日本的優質雞蛋大多來自九州（鹿兒島、大分、熊本）和北海道等水源純淨、污染少的地方。如果包裝上有「JGAP」認證，更代表農場的衛生和藥物控制都通過了日本國家級的最高安全標準，品質更有保障。綜合安全衛生與味道，市面上的最易買到，也最推薦的有以下3款。

1. 新紀元卵：GP洗選中心管理極為嚴格，採用溫水次氯酸鈉與紫外線雙重消毒，沙門氏菌檢測達到「零檢出」。



2. 蘭王：農場使用特製的天然抗菌飼料，有助提升母雞免疫力，生出來的蛋沒有蛋腥味。



3. 夢王：農場採用高科技全封閉式雞舍，完美隔絕外來的野鳥與昆蟲，母雞在安全環境中成長，生出的雞蛋不僅天然無菌，且口感十分濃郁黏稠。



新紀元卵、蘭王、夢王、玉子4大日本蛋 產地吃法大解構

此外，亦有不少網友表示「款款差唔多」、「邊隻平買邊隻…」，但都不難看出，呼聲最高的是「新紀元卵」、「蘭王」、「夢王」以及「玉子の家」。究竟這4款日本蛋之間有什麼不同？哪一款的蛋香味最濃？

「新紀元卵」、「蘭王」、「夢王」以及「玉子の家」4款日本蛋區別 新紀元卵 蘭王 夢王 玉子の家 產地 日本多地（如岩手、青森等） 日本九州大分縣 日本兵庫縣 日本京都 / 關西地區 安全標準與認證 具日本雞蛋輸出認證（TAMAGO 標誌），可生吃。 可生吃，不使用抗生素及化學合成色素。 連續3次斬獲日本生生拌飯大賽（TKG）冠軍，具備嚴格的殺菌與無菌冷鏈物流標準。 需要加熱食用，不可生吃。 外觀特徵 普通白/啡蛋黃呈金黃色，特濃款呈深橙色 蛋黃呈極深橙紅色，質地濃稠 蛋黃呈鮮亮深橙紅色，且較為立體 蛋黃顏色偏深紅色，蛋香濃重。 口感 蛋味香濃，稠度較高 用海藻粉、乳酸菌、米糠等天然原料做飼料，香濃無腥 飼料添加綠茶、蒜頭、梅肉、唐辛子等，蛋香味最濃郁，且帶有甘甜味。 蛋香濃重，但蛋白較薄。 最佳吃法 玉子燒、炒蛋、蒸蛋等百搭吃法。 溫泉蛋、溏心蛋 生雞蛋拌飯 煎太陽蛋、蛋炒飯等

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

