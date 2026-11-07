去水腫湯水食譜合集｜12款湯水減肥去水腫　冬瓜荷葉素湯肉湯任擇

去水腫湯水食譜合集｜肥不一定是脂肪做成，也可能是水腫，常說虛胖因水腫所致，看來身體浮腫，尺碼變大也令人頭痛。冬瓜、荷葉不只消暑，還有助去水腫。以下12款中醫推介的去水腫湯水，有素湯亦有肉湯，悉隨尊便。



去水腫湯水食譜【1】荷葉粉葛扁豆赤小豆湯

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯︰化濕、去水腫

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

材料：

荷葉1塊

粉葛1/2個

紅蘿蔔1條

粟米1條

扁豆20克

赤小豆20克

蜜棗3粒

水2.5公升

鹽少許

做法：

1.首先要將粉葛和紅蘿蔔皮切件。

2.接下來,要小心地清洗荷葉,並浸軟，切成小塊。

3.赤小豆和扁豆沖洗再泡半小時。

4.冷水將清洗好的赤小豆和扁豆放入鍋中，大火煮滾後,加入其他材料。

5.再水滾後，為細火煮1.5小時,加少許鹽調味完成

去水腫湯水食譜【2】冬瓜馬蹄粟米鬚湯

冬瓜馬蹄粟米鬚湯︰消暑清熱 、去水消腫

冬瓜馬蹄粟米鬚湯食譜

冬瓜馬蹄粟米鬚湯食譜

材料︰

冬瓜355克

馬蹄10粒（已去皮）

粟米鬚100克

茶樹菇130克

薑1大塊

水3公升

鹽適量

做法︰

1.冬瓜洗淨切塊，馬蹄、粟米鬚洗淨。

2.茶樹菇去蒂，薑略去皮洗淨。

3.大火煲滾水後，加入全部材料。

4.水再滾後，轉細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗貼士︰

~買已去皮的馬蹄，方便快捷，沖洗乾淨可使用。

~街市有新鮮的粟米鬚出售，鮮貨比乾貨乾淨。

去水腫湯水食譜【3】蓮藕綠豆薏仁湯

蓮藕綠豆薏仁湯︰利水除濕、清熱消暑

蓮藕綠豆薏仁食譜

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

材料︰

蓮藕1條

綠豆1両

赤小豆1両

薏仁1両

蓮子1両

荷葉1塊

水3公升

做法︰

1.綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。

2.蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切開兩段。

3.大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。

4.煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。

不失敗秘訣︰

~不用加鹽也夠味。

~用乾貨荷葉，必須搓洗乾淨才使用。

~綠豆、赤小豆及薏仁需浸泡才容易煲腍，蓮子不用浸，直接煲便腍透。

去水腫湯水食譜【4】佛手瓜蘋果花豆湯

佛手瓜蘋果花豆湯︰清熱、去濕、養心、安神

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

材料︰

合掌瓜2個

蘋果1個

花豆2襾

生熟薏米1襾

腰果2襾

蜜棗2粒

薑1大塊

水3公升

鹽適量

做法︰

1.合掌瓜、蘋果洗淨切塊，沖洗其他材料淨，薑略去皮。

2.花豆、腰果浸半小時備用。

3.大火煲滾水後，加入全部材料。

4.水再滾後，轉細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗貼士：

~花豆、腰果浸泡後較易煮腍。

~合掌瓜、蘋果切大塊免煮爛。

去水腫湯水食譜【5】冬瓜蠔豉排骨湯

冬瓜蠔豉排骨湯︰消暑、去濕、去水腫、滋陰養顏

冬瓜蠔豉排骨湯食譜

冬瓜蠔豉排骨湯食譜

材料：

冬瓜500克

冬菇8隻

蠔豉6-8隻

熟薏米 40克

排骨500克

瑤柱 適量

薑片 適量

水1公升

鹽 適量

紹興酒 少許

做法：

1. 瑤柱、冬菇及蠔豉浸軟，瑤柱水留下備用。

2. 冬菇去蒂並以生粉擦淨，用水沖洗；冬瓜去瓤後切粒。

3. 排骨連凍水一同煲滾，大火汆水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味。

4. 準備一個鍋，加少許油及薑片炒香，加入冬瓜炒至微黃色。

5. 煮滾一鍋水，倒入全部材料，大火煲10分鐘。

6. 水滾後，轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣：

* 瑤柱不用浸太久，否則失去鮮味，約15分鐘便可；冬菇則可浸過夜，最少也要數小時至軟。

* 煲湯前把冬瓜先炒，令甜味更突出。

* 冬瓜連皮煲更加消暑。

去水腫湯水食譜【6】合掌瓜馬蹄粟米湯

合掌瓜馬蹄粟米湯︰清利濕熱、生津止咳

合掌瓜馬蹄栗米湯食譜

合掌瓜馬蹄粟米湯食譜

材料：

合掌瓜2個

粟米1條

馬蹄6粒

無花果3粒

蜜棗1枚

南北杏20克

瘦肉200克

鹽適量

水1.5公升

做法：

1. 蜜棗、無花果及南北杏略沖洗，瀝乾備用。

2. 將合掌瓜、馬蹄及粟米切件。

3. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。

4. 將所有材料倒入湯鍋，加至約1.5公升水，以大火煲滾後，轉小火煲2小時，按口味加鹽調味即成。

去水腫湯水食譜【7】荷葉冬瓜薏仁湯

荷葉冬瓜薏仁湯︰消暑、清心除煩、利水止瀉、減輕水腫

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

材料：

荷葉1/4張

冬瓜300克

薏仁38克

扁豆76克

薑2大片

水2.5公升

鹽適量

做法：

1.洗淨薏仁及扁豆，加水浸泡，放入冰格至冰備用。

2.剪開荷葉，用1/4張，洗淨及浸軟。

3.冬瓜及薑不去皮洗淨，切塊。

4.加水入湯鍋煲滾，加入全部湯料。

5.轉慢火煲1小時。

6.加鹽調味完成。

去水腫湯水食譜【8】冬瓜薏米湯

冬瓜薏米湯︰消暑、去水腫

冬瓜薏米湯

冬瓜薏米湯食譜

材料：

冬瓜1.5斤

生薏米30克

熟薏米30克

清水1.5公升

瘦肉半斤

做法：

1. 材料洗淨，生熟薏米先浸半小時。

2. 冬瓜切塊，瘦肉切塊及汆水。

3. 煲滾水後，放入全部材料。

4. 水滾後，再轉慢火煲1個半至兩小時即可。

去水腫湯水食譜【9】姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯︰ 健脾補腎、滲濕、消水腫

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

材料︰

姬松茸2両

茶樹菇2両

蓮藕1條

合桃1両

黑豆15克

果皮2塊

粟米鬚30克

水3公升

鹽適量

做法︰

1. 黑豆洗淨，預先浸泡一晚。

2. 姬松茸及茶樹菇沖洗，其他材料洗淨，蓮藕切塊。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

~黑豆浸透煮湯，容易煮腍，方便消化，減腸胃脹氣。

~粟米鬚以鮮品為佳，品質乾淨。

去水腫湯水食譜【10】老黃瓜茯苓扁豆衣湯

老黃瓜茯苓扁豆衣湯︰健脾去濕、減疲勞不適

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

材料︰

茯苓40克

黨參40克

扁豆衣10克

赤小豆10克

生薏米10克

熟薏米10克

陳皮2塊

紅棗2粒

老黃瓜1個

水3公升

鹽少許

做法︰

1.洗淨老黃瓜，不用去皮，切大塊備用。

2.將其餘材料沖洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入材料。

4.水再滾後轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

~老黃瓜不用去皮，瓜皮有益，保留瓜皮也不易煮溶老黃瓜。

去水腫湯水食譜【11】粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯

粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯︰健脾、消腫

粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯食譜

粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯食譜

材料：

粉葛半個

紅蘿蔔1條

粟米1條

扁豆1両

赤小豆1両

瘦肉300克

酒少許

水3公升

鹽少許

做法：

1.粉葛去皮、洗淨及切塊，紅蘿蔔去皮切塊，粟米切段。

2.扁豆、赤小豆、蜜棗洗淨備用。

3.凍水連瘦肉煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，轉中小火煲3小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣：

*粉葛宜挑選墜手的，比較新鮮多水分。

*懶得去粉葛皮的話，有部分菜檔檔主也可代勞。

*粉葛又硬又難出味，因此煲湯時間會比平日長。

去水腫湯水食譜【12】冬瓜海帶花生瘦肉湯

冬瓜海帶花生瘦肉湯︰消暑、利水、補肝腎

冬瓜海帶花生瘦肉湯食譜

冬瓜海帶花生瘦肉湯食譜

材料：

冬瓜1斤

海帶100克

瘦肉400克

花生40克

蜜棗3粒

薏仁20克

菜乾1扎

薑1-2片

水2公升

做法：

1.蜜棗、薏苡略沖洗，瀝乾備用。

2.菜乾剪去菜頭，浸30分鐘，揀去雜質後沖洗。

3.冬瓜不用去皮，洗淨後切塊。

4.海帶略沖洗，大火煲滾約500毫升水，放入海帶煮10分鐘，熄火焗15分鐘。

5.將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。

6.將煮過海帶的水倒入湯鍋，再加水至約1.5公升，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2小時，按口味加鹽調味即成。

不失敗秘訣：

*海帶稍微沖洗即可，大火煲滾後，熄火焗加快海帶軟化。

黃翠衣

《香港01》生活頻道「01教煮」編輯，熱愛下廚、探索美食，主力搜羅各款簡易食譜、下廚心得、健康飲食資訊等，好讓入廚初哥也能享受烹飪的樂趣，滿足口腹之餘，亦為沉重的生活帶來色彩。

