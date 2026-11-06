保暖飲品｜周二分區低至13°C！實測8款熱飲暖身效果　奶愈飲愈凍

保暖飲品｜11月了天氣仍然炎熱，下周初氣溫終於下降，迎來一點冬意，天文台預測周二（10日）最低氣溫攝氏16度，新界普遍再低一兩度，打鼓嶺氣溫更低至14度，相對濕度最低35%，非常乾燥。除了添衣保暖外，也可手捧一杯熱飲暖手暖身。不過，並非每款熱飲都有提升體溫的功能。日本節目《それって!?実際どうなの課》為8款熱飲進行暖身實測，更邀請專家解釋熱飲能暖身的原因。



保暖飲品｜實測8款熱飲暖身效果 3飲品難持效保暖

喝熱飲期望達至暖身的效果，但選擇錯誤或會令身體愈飲愈冷。日本節目《それって!?実際どうなの課》曾為8款冬天經常出現的熱飲作實測，包括熱水、牛奶、紅茶、咖啡、朱古力、粟米湯、豬肉味噌湯和薑茶，透過紅外線熱影像及每5分鐘用腋下探熱針測量，觀察飲用者身體溫度變化，從而測試哪一種飲品最暖身，並邀請石原新菜醫師解釋當中原因。熱朱古力食譜｜日瘋傳濃厚熱朱古力做法 必備3材料微波爐都做到

日本電視節目實測8款熱飲保暖效能，包括熱水、牛奶、紅茶、咖啡、朱古力、粟米湯、豬肉味噌湯和薑茶。（Kira auf der Heide/Unsplash）

為了確保實測的精確度，節目組制定以下規則：

1. 飲用前體溫必須是36.4度（飲用者平均體溫）

2. 室溫維持在25°C

3. 飲用分量均為220毫升

4. 飲品溫度統一在60°C

5. 過程只能坐着



請按圖看日本節目實測暖身熱飲排名：

+ 17

暖身熱飲第1位：薑茶

薑茶讓身體暖130分鐘；體溫提升了0.6度。

生薑的辛辣味道成份薑酮、薑辣素和薑酚等等，能夠令身體末端的血管舒張。同時防止血液過於濃稠，讓血液循環更流暢，改善手腳冰冷的問題。薑茶功效｜日醫教煮薑茶1招營養增50% 燒脂提升免疫力每次用多少

暖身熱飲第2位：粟米湯

粟米湯讓身體暖95分鐘；體溫提升了0.5度。

粟米湯濃稠的質感使它在胃部停留的時間增加，令熱力能夠從內臟深處滲透至全身。

粟米忌廉湯食譜｜粟米忌廉湯加1物代麵粉香滑濃稠 1神器輕鬆取粒

暖身熱飲第3位：紅茶

紅茶讓身體暖65分鐘；體溫提升了0.3度。

紅茶含有茶黃素，能促進血液循環，使溫暖能伸延到四肢末端。

飲茶禁忌｜中醫教按體質宜飲綠茶或紅茶 4禁忌喝錯傷脾胃日限1壼

暖身熱飲第4位：朱古力

朱古力讓身體暖40分鐘；體溫提升了0.2度。

朱古力含有可可多酚，有助血管舒張，促進血液循環，提升體溫，比熱水的效果更顯著，就連雙腳末端都能拍出來。

【熱朱古力食譜】自製咖啡店專業水準 4種暖笠笠熱朱古力食譜

暖身熱飲第5位：熱水

熱水讓身體暖40分鐘；體溫提升了0.3度。飲用半小時後，手掌都能暖起來。

微波爐｜叮熱水隨時爆噴燙傷！加1物即解決 食安8招大塊肉放碟邊

暖身熱飲第6位：咖啡

咖啡讓身體暖35分鐘；體溫提升了0.1度。

咖啡因會令血管收縮，繼而令體溫不升反跌。

早餐咖啡｜熱水沖即溶咖啡原來是錯！改1步幼滑濃郁媲美手沖咖啡

暖身熱飲第7位：豬肉味噌湯

飲用後首20分鐘令體溫上升了0.4度，足部末端亦有暖起來的跡象，但到25分鐘時體溫開始下降，飲用後30分鐘回落至飲用前的體溫。

豬肉味噌湯的配料如白蘿蔔、牛蒡和豬肉是偏寒涼的食物，吃下去會使人變冷。

味噌湯好處｜護心降膽固醇味噌湯7絕配正確煮法？錯1步味苦失營養

暖身熱飲第8位：牛奶

牛奶讓身體暖20分鐘；體溫提升了0.1度。

牛奶在中醫角度屬寒涼的食物，會令身體變冷。

牛奶營養｜熱奶損營養或更吸收？錯1步營養流失近4成+正確加熱法

總括而言，薑茶的暖身效果最為出眾，但失眠時飲用的熱牛奶並未能為身體帶來持續的溫暖，飲用20分鐘後體溫不升反跌，石原新菜醫師推斷由於牛奶在中醫角度屬寒涼的食物，會令身體變冷，因此無助身體長時間保持溫暖。

粟米湯的保暖時效約95分鐘，體溫提升了0.5度。（Super Snapper/Unsplash）

中醫建議20種保暖食物 血氣運行身體自然暖

飲品能夠提升體溫，食物亦一樣。註冊中醫師潘仲恆曾接受訪問建議在飲食中加入一些辛溫、補血、健脾及補腎的食物調養體質，令身體產暖。潘醫師指大部分溫脾的食物如南瓜、栗子也有助為身體保暖，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。

一般令身體產熱的食物主要歸為四大類︰

補血食物：桂圓、紅棗、紅豆。

溫脾食物：南瓜、栗子、山藥、番薯、糯米。

補腎食物：芝麻、合桃。

辛溫食物：蔥、生薑、薑黃、肉桂、芫荽、羅勒、羊肉、牛肉、豬腳薑、鱔。



在熱飲中加入肉桂有曖身效果，但肉桂屬性燥熱，如每天進食，也容易上火熱氣。（iStock）

資料來源：《それって!?実際どうなの課》