香港鼠患攻陷多區！老鼠闖廚房報食環1原因拒處理？專家教自救4招

香港鼠患｜老鼠入屋｜近期本港到處都有老鼠橫行，從尖沙咀、葵涌、紅磡，到黃大仙和屯門都無一倖免，彷彿整個香港都被攻陷了！最可怕的是，牠們會入屋，加上經常晝伏夜出，跑得又快，簡直是「神龍見首不見尾」。究竟如何判斷是否老鼠入屋？入屋後又應如何處理？



近期本港到處都有老鼠橫行，從尖沙咀、葵涌、紅磡，到黃大仙和屯門都無一倖免，彷彿整個香港都被攻陷了。（magnific）

香港鼠患｜黃大仙天降老鼠砸傷人 10天內3宗鼠患引恐慌

今年（2026年）11月份才過去短短10日，就接連發生多宗「老鼠橫行」的事件，令人頭皮發麻。首先是月初（11月3日），有網民在Threads上發文大呻，指在屯門屯利街1號一間商場內的泰式食肆吃飯時，吃到一半就發現有3隻大老鼠在餐廳內狂奔，甚至跳上桌面，望著檯上的飯，非常猖狂。

8日有網民與家人在黃大仙一間酒樓飲茶時，突然有老鼠從天花板跌下來，砸中大人的手臂。事主後來表示，手臂上留有老鼠的血跡，並直呼情況極其危險，如果砸中懷裏抱著的BB，後果不堪設想。再到網上流傳的影片顯示，在尖沙咀文化中心及觀景台一帶，入夜後有超過20隻老鼠在四處搵食，事件隨即引發網民熱議。對此，食環署昨日（9日）在社交媒體表示，目前正採取多管齊下的策略，全面應對鼠患。

香港鼠患｜食環署不處理未死老鼠！$400請專家上門

除了街道、餐廳，家中入老鼠同樣令人頭痛，有時就算成日搞衛生都無用。早前聽朋友分享多年前的捉鼠經歷。她住在沙田河畔花園中層，有一天突然聽到廚房有雜聲，查看灶底，迎面對上一雙亮晶晶的大眼，當場嚇到魂飛魄散。大驚之下致電食環署求助，但對方回覆「老鼠仍未死，不是屍體，不予處理」。無奈之下唯有找附近的滅蟲公司，請人上門幫忙，最後花了$400，在廚房「困獸鬥」近10分鐘才殺死了老鼠，雖然專家有將老鼠屍體帶走，但現場留下斑斑血漬，令人心寒。

＊由於是私人物業出現老鼠，因此食環署一般不會上門捉，但可安排人員上門收集已捕獲的活鼠或死鼠，若是公共地方食環署才會處理。

除了街道、餐廳，家中入老鼠同樣令人頭痛，有時就算成日搞衛生都無用。（unsplash）

香港鼠患｜老鼠闖民居3大主要途徑

不想被老鼠嚇？知己知彼，才能百戰百勝。滅鼠也一樣，要先了解老鼠的習性，滅蟲公司「滅蟲職人」回覆我們查詢時表示，本港的老鼠大概可分3種：溝鼠、小家鼠和屋頂鼠。一般來說，老鼠會因為覓食而闖入民居，「舊式屋邨因為通風原因，走廊也安裝了氣窗，若然家的位置與垃圾房同層，加上大廈或屋苑有鼠患問題的話，老鼠很大機會透過氣窗走入室內。」而低層單位，或大廈外牆有棚架工程，老鼠亦可憑著出色的攀爬能力而走入家中。老鼠入屋｜向食環求助1原因拒處理！5跡象知老鼠入屋宜開或關窗？

老鼠的攀爬能力強，如果大廈外牆有搭棚架，老鼠就可以沿棚架走入屋內。（《東張西望》截圖）

老鼠入屋｜晝伏夜出 專家揭家中現5跡象要小心

那麼該如何家裡有沒有老鼠？事實上，老鼠是晝伏夜出的動物，一般只會在黃昏之後、黎明之前活動，白晝大都會躲起來，因此，你未必會親眼看到牠的身影，但如發現家居有以下5個跡象或其中之一，便代表有老鼠已入侵家居。

判斷老鼠入屋跡象【1】 發現老鼠糞便

如果家中發現深褐色、外型大小像一粒米的東西，很可能是老鼠的糞便。老鼠每天晚上會排便約40次，所以發現時大多都是很多粒的糞便。

老鼠每天晚上會排便約40次，所以如果在家居發現老鼠屎，基本上可以肯定家中有鼠患。（網絡截圖）

判斷老鼠入屋跡象【2】晚上聽到微小的雜聲

為增加室內的儲存空間，香港不少家居都有假天花或閣樓，又或隱蔽的灶底。若然晚上聽到有爪聲音或微弱的叫聲，這證明了家居有不速之客！

判斷老鼠入屋跡象【3】物件有老鼠咬痕

老鼠是囓齒類動物，牙齒會不斷生長，所以牠們會不停咬東西磨牙。如果發現家中有東西，例如木具、塑膠或電線有被咬爛的痕跡，這很有機會代表家中有老鼠。

判斷老鼠入屋跡象【4】食物有被咬的痕跡

同樣，老鼠啃咬食物之後，都會留下痕跡，所以若然發現有包網食物無故被咬，生果等食物上有被蛀的痕跡，很有可能家中已有鼠患。

老鼠亦喜歡啃咬家中的食物。（網絡截圖

判斷老鼠入屋跡象【5】老鼠的腳印

老鼠是視力不良的動物，所以一般都會沿著牆邊走動，如果老鼠走過骯髒的地方，地面或會留下腳印或尾巴拖痕。

老鼠入屋｜專家教4招解決家中鼠患

如果不幸發現家中有老鼠，就要立即解決，否則家中的鼠患只會愈來愈嚴重。「滅蟲職人」表示，滅鼠不外乎斷路、斷糧和誘捕。

解決老鼠方法【1】放置老鼠板

首先要用加厚的箱子，將所有食物、水果封好，同時連垃圾桶都要蓋好，避免老鼠養成定時來覓食的習慣。「滅蟲職人」指，有部分屋苑或大廈的管理處會嘗試為住客解決老鼠進屋的問題，或者提供老鼠膠板或老鼠籠。建議住客不妨多取一些，以一個500呎的單位為例，老鼠膠板就需要約3至5塊。放置的地方亦要注意，可以放在廚房一些隱蔽的地方。

老鼠膠板會將老鼠牢牢黏在板上。（盧翊銘攝）

解決老鼠方法【2】放老鼠藥

「滅蟲職人」認為投放老鼠藥是成效最高的滅鼠方法。不過，若家中有寵物或者有比較多雜物則不宜用老鼠藥，以免讓寵物誤食。此外，老鼠若然死在隱蔽的地方，未必能第一時間發現，過幾日就會飄腐臭味，非常噁心。

解決老鼠方法【3】關好門窗

如果在家中發現鼠蹤，記得關好所有門窗，而不是打開。因為老鼠是群居性動物，若發現有食物，會引來更多老鼠入侵家中。

解決老鼠方法【4】尋求滅蟲公司協助

「滅蟲職人」提醒，市面上買到的老鼠膠和老鼠藥品質參差不齊。老鼠如果成功掙脫過一次，以後就會認得這塊膠板，令誘捕效率大減。若想一步到位，最好的方法是找滅蟲公司幫忙。因為滅蟲公司的工具較專業，更熟悉老鼠習性，能防止老鼠「學精」，避免鼠患越來越嚴重。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

