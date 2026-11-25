醬油｜豉油（英文：Soy sauce）能提鮮、上色又增香，幾乎是每次煮餸必備的調味料。市面上的豉油種類繁多，但最常見的就是「生抽」和「老抽」。它們之間的分別、用法你又知不知？哪種比較鮮？今天就為大家逐一拆解，還教你4招挑選好豉油！



市面上的豉油種類繁多，但最常見的就是「生抽」和「老抽」，它們之間有咩分別？（magnific）

豉油｜生抽／老抽是什麼？

豉油是用大豆或黑豆等豆類，放進瓦缸、木桶或不鏽鋼罐中釀造而成的。不少人以為老抽只是發酵得比較久的豉油，實則不然。待豆類發酵成熟後，釀造師傅會將沉澱在底部的「精華」提取出來，這個做法就叫「抽油」。生抽和老抽的用途和口感天差地別，關鍵就在於「抽」的方式不同。

「頭抽」風味濃郁品質最佳 「老抽」加入焦糖色深濃稠

第一次抽出的醬汁稱為「頭抽」，風味最濃郁、品質亦最好。之後再加入鹽水繼續發酵、並依序抽出來的就是「二抽」和「三抽」。這些未經調色的「新鮮」醬汁，就是「生抽」。而「老抽」則是在生抽裏加入了焦糖色素，再經過長時間日曬濃縮而成的，因此顏色更深、質地更濃稠。

香港消委會曾測試過市面上的40款調味品，結果發現部分用以銨鹽化合物高溫製成的焦糖色素，在生產的過程中可能會產生「4-甲基咪唑」，這物質已被世衛列為2B組致癌物（即可能令人類致癌）。若想吃得安心，建議優先選用天然黑糖或糖蜜調色的老抽。

生抽和老抽雖然都是豉油，但用途和口感卻天差地別，關鍵就在於「抽」的方式不同。（上海市黃浦區人民政府）

醬油｜生抽VS老抽分別 哪種更鮮？

由於製作工藝不同，老抽和生抽在色澤、味道、口感以及用途上，都有很明顯的差別。

生抽和老抽的區別 生抽 老抽 顏色 顏色較淺，呈淺紅褐色 顏色較深，呈深紅褐色，甚至接近黑褐色 口感質地 質地稀薄 質地較濃稠，口感厚重 味道 味道偏鮮，鹹味較重 鹹味比生抽淡，豉油味與醬香味更濃郁 用途 適合拌涼菜、清炒等口味較清淡的菜式 適合紅燒、醬燒、滷煮等菜式

豉油｜2招揀靚醬油 生抽買前搖一搖

無論買生抽還是老抽，包裝上通常會標明級別，最簡單直接的揀選方法，就是認準「釀造」豉油，避開「非釀造（配製）」豉油。此外市面上部分廉價劣質的豉油為了縮短製作週期，會改用鹽酸水解植物蛋白，並添加焦糖色素、味精及防腐劑製成「化學醬油」，極易產生化學污染物「氯丙二醇」，恐傷腎、男性生殖系統。據上海市黃浦區人民政府的資料顯示，買豉油時，還要注意以下重點。

挑選生抽方法【1】搖一搖看泡沬

買之前拿起來搖一搖，若產生的泡沫細密、不易散開，代表是高品質的天然釀造生抽；相反泡沫較大，則多數品質較差。

挑選生抽方法【2】看成分表主要材料

看成分表，首選主要原料僅有水、非基因改造大豆（或黑豆）、小麥及食鹽的豉油較佳。

拿起來搖一搖，若產生的泡沫細密、不易散開，代表是高品質的天然釀造生抽（上海市黃浦區人民政府）

挑選老抽方法【3】看「氨基酸態氮」數值 愈高愈鮮甜

要判斷老抽的品質好壞，主要看包裝上的「氨基酸態氮」含量，因為這些氨基酸是豉油主要的鮮甜來源，其主要功能在於上色與醬香。數值愈高愈鮮甜，品質亦愈好。所有釀造醬油（包括生抽與老抽）品質等級的通用國家標準指標：

特級≥0.80g/100mL

一級≥0.70g/100mL



挑選豉油方法【4】老抽：看「掛壁」

轉動醬油瓶身，好的老抽會均勻沾在玻璃瓶壁上，再慢慢滑下來（即「掛壁」）。

要判斷老抽的品質好壞，優先選≥0.80g/100mL或 ≥0.70g/100mL的老抽。（游樂猿Lite@小紅書）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

