超市優惠｜今期多間超市繼續鬥減價！惠康網店88折，買茶飲送$52。百佳則快閃3日5折起，柿$3.5/個。佳宝64折起，葵花籽油1升裝只要$20/支。AEON1連17日舉辦「Black Friday盛大購物季」，多款精選商品5折起，還有2天限時放題，車厘茄、雞中翼任裝。



惠康超市｜優惠低至49折白蘿蔔$6條 網店快閃88折

惠康即日起至11月26日推出多種至抵、至優質好貨，包括：銀魚$22/包（原價$45/包），相當於49折；白蘿蔔$6/條（原價$10/條）；十字奶純鮮奶236毫升$19/3盒（買2送1），平均$6.4/盒（原價$9.5/盒）。此外，今期門市限定任選單件裝雪糕雪條*5件或以上，即享8折！

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還有即日起至11月26日買全線佳能/高樂氏滿$138，即總值$128的豐富禮品，包括：送1件價值$50的DoDoME洗衣珠25粒裝、1條價值$48的得寶閃鑽4層衛生紙及1支價值$30的Meadows洗潔精（1.3公升）。買4排道地6包裝茶類飲品（$60）送總值$52的豐富禮品，包括：1袋價值$20的日清出前一丁麻油麵/豬骨濃湯麵、1袋價值$23的Meadows 3層抽取式面紙（4包裝）及1支價值$9的道地極品伯爵紅茶/極品大吉嶺紅茶（500毫升）。

惠康網店亦有優惠，今日全場買滿$888即享88折，優惠只限今日。其中：Meadows急凍格陵蘭比目魚扒（400克）$37/件（原價$98/件）；原箱智利美麗地珍藏赤霞珠紅酒（12x750毫升）$389.9/箱，平均$32.5/支（原價$852/箱）；艾菲蘋果（30至35個）$228.8/箱，平均$6.6/個（原價$455/箱）。

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百佳超市｜一連3日快閃優惠 三文魚／薯片5折起

百佳即日起至11月22日，快閃3日優惠，其中：威斯比番茄味/香辣味薯片買1送1，$27/2筒，平均$13.5/筒（原價$27/筒）；韓國富有柿$10.5/3個，平均$3.5/個（原價$5.9/個）。維他菓然系茶 $30/3排，平均$10/排（原價$14/排）；佳之選急凍挪威大西洋三文魚扒（2塊裝）$80/2包，平均$40/包（原價$55/包）。

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~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單，輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」，首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



佳宝超市｜減價64折起 葵花籽油1公升$20支

佳宝即日起至11月26日推出「週週佳驚喜」，其中：維他各款豆奶/燕麥奶/豆乳$28/2排，平均$14/排（原價$22/排）相當於64折；七鮮芥花籽油$50/3支，平均$16.7/支（原價$25.9/支）；LAURA葵花籽油（1升）$40/2支，平均$20/支（原價$29.9/支）；Pasta Ricco意大利粉 $12/2包，平均$6/包（原價$8.9/包）。

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AEON超市｜1連17日5折起 氣炸鍋半價／限時雞翼放題

AEON即日起至11月23日，1連4日舉行「感謝日」，AEON會員及AEON信用卡持有人於感謝日憑卡以指定付款方式購物，均可有即時照價95折優惠。若在AEON Mobile APP購物滿指定金額，即可用券即減高達$100。此外，AEON自家品牌TOPVALU商品日日照價再享8折優惠。其中：櫻城牌日本品種珍珠米（5公斤）$49.9/包（原價$66.9/包）；壽桃急凍餸包（各款）（300-400克） $68/2件，平均$34/件（原價$41.9/件）。此外，網購送貨優惠：折實滿$680，即減$100；門店自取優惠：折實滿$190，即減$25。

AEON再次從日本引入AEON Black Friday熊貓，與大家一同迎接Black Friday盛大購物季的來臨，由即日起至12月6日，1連17日，AEON Black Friday Sale精選商品5折發售！其中：BRAUN空氣炸鍋（型號：HF3000）$499/部（原價$998/部）陳列設於康怡、黃埔、荃灣；Haagen-Dazs加賀棒焙茶拿鐵雪糕迷你杯$19.5/杯（原價$39/杯）；大拖羅三文魚壽司$89/盒（原價$179/盒），旺角、九龍灣、大窩口、尖沙咀店及中島水產除外。

還有11月28至29日的2天限時放題，顧客於指定活動時段內，使用店舖提供的專用器具及膠袋／盒，即可任裝指定放題商品，並以指定一口價購買。但要注意，必須在時段結束後1小時內付款，且包裝必須能完全封口、商品不可超出範圍。

限時放題貨品：



11月28日

~下午2-3時：日本車厘茄

~下午4-5時：無鹽去骨鯖魚及指定SANRIO商品



11月29日

~下午2-3時：巴西雞中翼

~下午4-5時：指定SANRIO商品



本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

