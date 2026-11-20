保溫瓶使用｜秋冬季節，不少人都愛隨身攜帶保溫瓶（英文：Thermos / Insulated bottle）出街，把熱咖啡、鮮奶，甚至中藥倒入保溫杯，一飲就是大半天，以為熱飲暖胃補身，沒想到卻是超級細菌的溫床。究竟什麼適宜放入保溫瓶？如何清潔保溫瓶才對？



危險溫度攝氏4度至60度：豆漿30分鐘細菌爆增30倍

隨著時間流逝，當熱飲溫度降至攝氏60度以下，便正式踏入細菌最活躍的溫床。據香港食物安全中心（CFS）明確警告，攝氏4度至60度屬於「危險溫度範圍」。在這個區間內，奶類及高蛋白質飲品中的沙門氏菌與大腸桿菌，每20分鐘就會激增一倍。如果你把一杯熱拿鐵放在保溫瓶半天，吞下肚的細菌量絕對超乎想像。

(AI製圖)

台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在健康醫療節目《明欣醫聊事》受訪時引述與衛教發言德國杜夫萊茵實驗室（TÜV Rheinland）的研究證實，將豆漿等高蛋白質飲品倒入保溫瓶內，僅僅30分鐘細菌便可爆增30倍。不過，牛奶、豆漿、拿鐵及含糖熱飲並非完全不能裝，但必須遵循嚴格的「豆漿2小時守則」——在調製裝入後2小時內徹底飲用完畢；若置於保溫瓶內超過4小時，內部蛋白質極可能已處於嚴重腐壞狀態，應立即全部倒掉，不能飲用。

保溫瓶禁忌｜忌放保溫瓶的飲料

除了奶類，中藥湯劑、酸性果汁與濃茶同樣是保溫瓶的地雷。

忌放保溫瓶【1】中藥湯劑：密封悶熱加速發酵 恐致細菌性腹瀉

為了方便，不少打工仔會把中醫開的湯藥放入保溫瓶帶回公司，適當時候服用。不過，中藥含有大量澱粉、糖分與有機物質，在密閉悶熱的環境下極易發酵變質。脾胃虛寒的人士一旦飲用這些「變味」藥汁，不但無法調理身體，反而會刺激腸胃導致劇烈腹瀉。香港衞生署（DH）的中藥安全指引亦建議，煎好的中藥應盡快飲用，如需存放，必須冷藏，飲用前再徹底翻熱。

中藥不宜放保溫瓶內存放保溫。(AI製圖)

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忌放保溫瓶【2】酸性果汁與濃茶：果酸單寧侵蝕矽膠圈 異味難除

網上流傳「保溫瓶裝檸檬水會溶出重金屬」。這其實是半個迷思。市售合格的304或316 食品級不銹鋼材質，耐腐蝕性極高，日常的果酸根本無法將其溶解。但亦不等於沒有食安問題。因為真正的致命傷，其實在於瓶蓋的矽膠配件。檸檬酸及茶葉中的單寧酸極易殘留在防漏膠圈上，導致矽膠發黃、發霉，甚至散發出一股難以消除的餿水味。哈佛公共衛生學院營養資源網鼓勵大眾多喝清水或無糖茶，但若要長時間存放濃茶，玻璃或陶瓷容器會是更安全的選擇。

保溫瓶裝橙汁、檸檬水、濃茶會真的溶出重金屬嗎？(AI製圖)

保溫瓶清潔｜3步除垢除臭 千萬別用漂白水／百潔布

在日常清洗保養保溫瓶方面也非常重要，用錯方法也同樣帶來食安危機。一般洗碗碟常用的粗糙百潔布，特別是含金鋼砂的菜瓜布，與鋼絲刷絕對不能使用。粗糙的刷具會刮花不銹鋼表面，製造出無數肉眼看不見的坑紋，讓細菌與茶垢深深扎根，宜用中性洗潔精搭配柔軟海綿。

消委會亦曾提出指引，許多人為了消毒會使用含氯漂白水，這無異於親手「慢性毀滅」保溫瓶。含氯洗劑會破壞不銹鋼表面的鈍化保護膜，引發內部生銹斑點甚至釋出金屬物質。除非產品另有說明，否則不應將保溫杯或保溫壺放入洗碗碟機清洗，以免損壞。

保溫瓶清潔步驟【1】拆洗膠邊 無死角清洗

將瓶蓋的防漏膠圈完全挑出。這是最容易藏污納垢的死角。

將瓶蓋的防漏膠圈完全挑出。這是最容易藏污納垢的死角。（AI製圖）

保溫瓶清潔步驟【2】弱鹼性梳打粉溫水浸泡 茶垢異味剋星

在瓶內加入一湯匙食用梳打粉，注入溫熱水至八、九分滿；若要去除水垢，可改用微酸性的檸檬酸。靜置30分鐘，梳打粉的弱鹼性會自動分解油脂與頑固茶垢，切勿將梳打粉與檸檬酸混合密封以免氣壓過大。

梳打粉的弱鹼性會自動分解油脂與頑固茶垢。（AI製圖）

保溫瓶清潔步驟【3】流動水沖淨 軟海綿無傷害輕拭

倒掉污水後，用軟海綿輕輕抹拭，再用流動清水徹底沖淨，最後倒扣瀝乾。

（AI製圖）

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保溫瓶更換先兆｜保溫瓶可以用多久？

保溫瓶屬於消耗型食具，若發現以下「5大退役徵兆」便應立即更換。

1. 外殼發燙：倒入熱水後瓶身外殼發燙，代表雙層抽真空隔熱層已失效。

2. 現刮痕銹斑：內膽出現深層刮痕或無法抹去的銹斑。

3. 瓶蓋漏水：瓶蓋密封矽膠圈硬化脆裂、發霉且出現漏水。

4. 難除異味：無論如何用梳打粉浸泡都洗不掉的異味油脂。

5. 瓶口變形：曾遭受劇烈碰撞導致瓶口結構變形。

