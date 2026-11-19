防中風飲食｜方力申昨日（18日）在宣傳周六「港澳慈善遊2026」的西環電車巡遊活動中透露，他的父親三星期前突然患上「缺血性中風」，嚴重時右半邊身完全動不了，現在正在康復階段。中風是本港的第4號殺手，每年平均約有3,000多人死於中風，想要有效預防，日常飲食至關重要，以下推薦5種食物，1種更降風險32%。



防中風飲食｜方力申父親睡夢中發病 險錯過黃金治療期

方力申表示，爸爸發病前一晚已覺得攰、頭暈、無胃口。但因為之前剛換藥，醫生亦提醒會比較容易攰，所以當時分不清是藥物影響還是中風先兆。他坦言，爸爸在睡夢中發病，無法確定病發時間，因此打不了「溶栓針」，目前只能靜養。幸好住了幾日加護病房後，爸爸現正在醫院接受物理治療、言語治療、針灸和見營養師等，康復比預期快，進展良好。

*缺血性中風患者若要注射「溶栓針」，必須在發病後的3至4.5小時內注射，可迅速溶解堵塞腦血管的血栓，恢復腦部供血。一旦超時再注射，極易導致血管破裂，引發腦出血。



防中風飲食｜小心口齒不清／流口水等症狀

中風是急症，會在沒有任何預兆的情況下發生。但發現得愈快，成功救治的機會就愈高。根據香港中風學會的資料顯示，可通過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

1. 談：指突然間口齒不清、理解困難。

2. 笑：患者笑起來面部表情不對稱、嘴歪、流口水。

3. 用：身體某一側感到麻痺（如面部、手、腿）。

4. 兵：若出現以上症狀，立即就醫。

預防中風5食物

現在天氣愈來愈凍，寒冷的空氣會刺激血管收縮，增加血管阻力，易導致血壓升高加重心臟負擔，這種情況下很容易出現中風。要多吃對身體有益的食物，好好預防。

預防中風食物【1】2至3杯咖啡和茶 降低32%風險

據《PLOS Medicine》研究指出，每天分別喝2至3杯咖啡和茶的人，患中風的風險降低32%，同時喝茶和咖啡的人，罹患缺血性中風的風險也較低。防中風飲食｜研究證咖啡和茶有益血管防中風失智 日飲多少有效？

有研究指出，每天分別喝2至3杯咖啡和茶的人，患中風的風險降低32%。（AI圖片生成）

預防中風食物【2】地中海飲食+橄欖油 降低31%風險

一項發表於《新英格蘭醫學期刊》的研究，邀請了7,447名年齡介於55至80歲且心血管高風險族群的（例如患有第二型糖尿病，或同時具備吸煙、高血壓、過重/肥胖等至少三項高危因素）的人員，並將他們分為3組。

~地中海飲食＋特級初榨橄欖油組

~地中海飲食＋混合堅果組（即核桃、榛果等）

~低脂飲食組

結果顯示，與低脂飲食的人相比，地中海飲食＋特級初榨橄欖油組，出現心肌梗塞、中風或心血管死亡等心血管病的風險降低了31%。

地中海飲食＋特級初榨橄欖油組，出現心肌梗塞、中風或心血管死亡等心血管病的風險降低了31%。（Steve Buissinne@Pixabay）

預防中風食物【3】膳食纖維 降低29%風險

據哈佛醫學院引述的發表在Stroke網站上的一項研究表示，每日攝取高膳食纖維（約18 克或以上）的人群，比低纖維攝取者（約11克或以下）的中風機率降低29%。平時多吃糙米、燕麥、深綠色葉菜和乾豆等高纖食物，有助減慢糖分吸收、穩定血糖與血壓，同時降低壞膽固醇。

每日攝取高膳食纖維（約18克或以上）的人群，比低纖維攝取者（約11克或以下）的中風機率降低29%，平時多吃糙米、燕麥等。（Pixabay@pasrasaa）

預防中風食物【4】朱古力 降低27%風險

朱古力中的可可含有類黃酮素是強力抗氧化物，可預防心血管疾病和中風。最好選可可純度高、糖分少的黑巧克力（70%以上）。一項發表於《Age and Ageing》的研究指出，每天攝取足夠的可可黃烷醇，心血管疾病死亡風險可降低27%。

有研究指出，每天攝取足夠的可可黃烷醇，心血管疾病死亡風險可降低27%。（Michele Blackwell@unsplash ）

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預防中風食物【5】香蕉 降低21%風險

發佈在《美國心臟病學會雜誌》的一項研究指出，每天增加攝取約1.6克的鉀，中風風險降低21%，而香蕉是最常見的含鉀食物，一根中等大小的香蕉就含有約0.42克的鉀，換言之，每天吃3根即可。

有研究指出，每天增加攝取約1.6克的鉀，中風風險降低21%。（Vanessa Loring@pexels）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

