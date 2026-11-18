降膽固醇食物｜膽固醇過高容易增加罹患糖尿病、心血管疾病及腦中風等風險，要改善膽固醇超標問題，便需從飲食方面著手。哈佛醫學院發表一篇有關降低膽固醇的文章，發現有11種食物能有效降低壞膽固醇，令心臟和身體更健康！不過，若單靠吃燕麥或堅果，卻不減少飽和脂肪（如紅肉、全脂奶）及反式脂肪的攝取，是無法有效控制膽固醇的。



降膽固醇食物｜逾50%港人膽固醇超標！

壞膽固醇會加速血管內脂肪積聚，增加患上冠心病的風險。哈佛醫學院曾發表文章，指有11種食物（排名不分先後）能降低壞膽固醇，並改善血液中的脂肪群。衞生署最新資料顯示，2020-22年度人口健康調查報告，發現約51.9%香港人患高膽固醇，情況顯著上升，要改善膽固醇超標，可從飲食方面著手。

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根據衛生防護中心的指標，總膽固醇低於5.2、低密度脂蛋白膽固醇低於3.4 、高密度脂蛋白膽固醇高於1.0為理想水平。（iStock）

降膽固醇食物【1】燕麥（Oats）：排出血管油脂防中風

哈佛醫學院指燕麥片能助降低膽固醇，因當中可提供1-2克的可溶性纖維。衛生防護中心亦指出，可溶性纖維能夠與油脂物結合並排出體外，有助降低血液中膽固醇和維持血糖於正常水平。成人及青少年每天的膳食纖維吸收量建議為不少於25克，故亦可在燕麥中加入水果。

不過，單純在早餐加入一碗燕麥片僅能降低約3%至5%壞膽固醇，但若能同步將日常烹調油換成富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油、每日以半杯煮熟鷹嘴豆或黑豆取代部分紅肉，並攝取25克大豆蛋白（例如無糖豆漿與傳統豆腐），整體產生的協同降脂效果堪比低劑量他汀類（Statins）降脂藥物。此舉能顯著阻止血管內壁粥樣硬化斑塊沉積，大幅降低誘發突發性心肌梗塞與缺血性中風的致命風險。

建議：早餐吃一碗燕麥片或冷燕麥片，還可加入水果。



按圖即看降膽固醇食物：

降膽固醇食物【2】深海高脂魚類：豐富奧米加3降三酸甘油酯

高脂肪魚類是奧米加３（Omega-3）脂肪酸的絕佳來源，Omega-3脂肪酸是一種健康脂肪，可降低血液中的三酸甘油酯，降低壞膽固醇的同時能有助保護心臟。秋刀魚、鯖魚、三文魚等同屬高脂肪魚類。

建議：每周吃2至3次魚替代肉類，有效降低壞膽固醇。



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降膽固醇食物【3】健康植物油：替代動物飽和脂肪

雖然植物油和動物脂肪所含的熱量相等，但動物脂肪含大量飽和脂肪，增加血膽固醇水平及增加患上心血管疾病的風險。而植物油則有效降低壞膽固醇。衛生防護中心資料顯示，粟米油、芥花籽油、橄欖油和花生油等均屬於健康植物油，而椰子油、棕櫚油和固體狀的植物油相對含過高的飽和脂肪，對人體會有不良影響。

建議：除了多攝健康油脂，食用油也應輪流替代，以攝取均衡營養。



降膽固醇食物【4】大豆及豆製品：大豆異黃酮降壞膽固醇達6%

豆腐、豆漿等由大豆製成的食物富含蛋白質，而大豆中的大豆異黃酮、卵磷脂都可以幫助降膽固醇。哈佛醫學院表示，每天攝入25克大豆蛋白（約等於10安士約1盒豆腐或2.5杯豆漿）可以將壞膽固醇降低5至6%。

建議：每天進食相等於1盒豆腐或2.5杯豆漿的蛋白質



降膽固醇食物【5】堅果類：每日2安士護心降壞脂

堅果（核桃／杏仁）的蛋白質、鋅含量豐富，有降低壞膽固醇和護心的功效。哈佛醫學院建議每天吃2安士約57克的堅果，可略微降低約5%的壞膽固醇。不過衛生防護中心則提醒，有部分堅果添加了很多鹽分或糖分。

建議：選擇較健康的乾焗原味的堅果，同時不應進食過量。



降膽固醇食物【6】豆類：降體內壞膽固醇製造血紅素

豆類例如鷹嘴豆、扁豆、紅腰豆、黃豆等，富含可溶性纖維，除了有效降低體內壞膽固醇（LDL）、製造血紅素以外，由於身體需要更長的時間消化，豆類食物亦能增加飽腹感，可避免進食過量，適合需要減肥人士。

建議：美國國家脂質協會（National Lipid Association, NLA）建議，每日攝取半杯（約 100 克）煮熟的豆類（如鷹嘴豆、黑豆、扁豆），這能提供約1-3克的水溶性纖維，可將其替代紅肉，例如煮湯或拌入沙律。



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降膽固醇食物【7】高果膠水果（蘋果／士多啤梨／柑橘）：延緩壞膽固醇吸收

蘋果、葡萄、士多啤梨和柑橘類水果熱量低，而且含有豐富果膠。果膠富可溶性膳食纖維，能減少壞膽固醇停留在血液的時間，降低體內的壞膽固醇。

建議：每日應進食2份不同種類的水果。



降膽固醇食物【8】粗糧：減少患心血管疾病

粗糧如粟米、紫米、蕎麥等，能夠增加膳食纖維的攝取量，提供可溶性纖維。可溶性纖維不會被身體吸收，有助降低體內壞膽固醇（LDL），減少患上心血管疾病的風險。

建議：美國心臟協會（American Heart Association, AHA）建議，每天至少一半以上的穀物攝取應為全穀物（約3份，1份等於1片全麥麵包或半杯煮熟的糙米/燕麥）



降膽固醇食物【9】茄子與秋葵：高纖黏液穩血糖「防吸油烹調秘訣」

茄子和秋葵同樣屬於低卡路里的蔬菜，而且含豐富膳食纖維，有助降低血液中膽固醇。除了高膽固醇患者以外，衛生防護中心亦指出茄子同樣適合糖尿病患者食用，因為茄子能有助維持血糖於正常水平。

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建議：烹煮茄子時應採用「整條隔水清蒸8至10分鐘」後撕條拌入蒜蓉黑醋，或切塊後在表面噴灑微量冷壓橄欖油進行氣炸烘烤，方能原汁原味保留多酚抗氧化物與水溶性纖維，同時發揮穩定飯後血糖與防血管硬化的真正功效。



降膽固醇食物【10】纖維補充劑：控糖改善心血管健康

纖維補充劑有助於達到每日推薦的可溶性纖維攝入量，能夠有助穩定血糖、減慢身體對糖分的吸收、平衡血液中膽固醇。哈佛醫學院指出，每天2茶匙車前草可提供約 4 克可溶性纖維，同時有助長期血糖控制、減重、改善心血管健康。

建議：每天攝取2茶匙車前草，水煮後食用，或煲湯、製青草茶進食也可。



降膽固醇食物【11】植物固醇（Sterols）和甾烷醇（Stanols）強化食品

從植物中提取的甾醇和甾烷醇會削弱人體從食物中吸收膽固醇的能力，哈佛醫學院建議每天攝入2克植物甾醇或甾烷醇，可降低約10%的壞膽固醇。可在一些人造牛油、燕麥棒、朱古力、橙汁等中找到，消費者可留意食物成分表。

建議：由於天然食物中的植物固醇含量極微，通常需要依賴特別強化的飲品（如部分品牌的強化牛奶或乳酪）才能達標。



參考資料：哈佛醫學院、衛生防護中心

膽固醇過高容易增加罹患糖尿病、心血管疾病及腦中風等風險，要改善膽固醇超標問題，便需從飲食方面著手。哈佛醫學院發表一篇有關降低膽固醇的文章，發現有11種食物能有效降低壞膽固醇，令心臟和身體更健康！不過，若單靠吃燕麥或堅果，卻不減少飽和脂肪（如紅肉、全脂奶）及反式脂肪的攝取，是無法有效控制膽固醇的。



膽固醇逾50%港人膽固醇超標！

壞膽固醇會加速血管內脂肪積聚，增加患上冠心病的風險。哈佛醫學院曾發表文章，指有11種食物（排名不分先後）能降低壞膽固醇，並改善血液中的脂肪群。衞生署最新資料顯示，2020-22年度人口健康調查報告，發現約51.9%香港人患高膽固醇，情況顯著上升，要改善膽固醇超標，可從飲食方面著手。

雞蛋膽固醇｜12款蛋食物膽固醇排名葡撻第9 榜首1隻多過3隻鵪鶉蛋

根據衛生防護中心的指標，總膽固醇低於5.2、低密度脂蛋白膽固醇低於3.4 、高密度脂蛋白膽固醇高於1.0為理想水平。（iStock）

降膽固醇食物【1】燕麥

哈佛醫學院指燕麥片能助降低膽固醇，因當中可提供1-2克的可溶性纖維。衛生防護中心亦指出，可溶性纖維能夠與油脂物結合並排出體外，有助降低血液中膽固醇和維持血糖於正常水平。成人及青少年每天的膳食纖維吸收量建議為不少於25克，故亦可在燕麥中加入水果。

建議：早餐吃一碗燕麥片或冷燕麥片，還可加入水果。



按圖即看降膽固醇食物：

降膽固醇食物【2】高脂肪魚類

高脂肪魚類是奧米加３（Omega-3）脂肪酸的絕佳來源，Omega-3脂肪酸是一種健康脂肪，可降低血液中的三酸甘油酯，降低壞膽固醇的同時能有助保護心臟。秋刀魚、鯖魚、三文魚等同屬高脂肪魚類。

建議：每周吃2至3次魚替代肉類，有效降低壞膽固醇。



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降膽固醇食物【3】植物油

雖然植物油和動物脂肪所含的熱量相等，但動物脂肪含大量飽和脂肪，增加血膽固醇水平及增加患上心血管疾病的風險。而植物油則有效降低壞膽固醇。衛生防護中心資料顯示，粟米油、芥花籽油、橄欖油和花生油等均屬於健康植物油，而椰子油、棕櫚油和固體狀的植物油相對含過高的飽和脂肪，對人體會有不良影響。

建議：除了多攝健康油脂，食用油也應輪流替代，以攝取均衡營養。



降膽固醇食物【4】大豆

豆腐、豆漿等由大豆製成的食物富含蛋白質，而大豆中的大豆異黃酮、卵磷脂都可以幫助降膽固醇。哈佛醫學院表示，每天攝入25克大豆蛋白（約等於10安士約1盒豆腐或2.5杯豆漿）可以將壞膽固醇降低5至6%。

建議：每天進食相等於1盒豆腐或2.5杯豆漿的蛋白質



降膽固醇食物【5】堅果

堅果的蛋白質、鋅含量豐富，有降低壞膽固醇和護心的功效。哈佛醫學院建議每天吃2安士約57克的堅果，可略微降低約5%的壞膽固醇。不過衛生防護中心則提醒，有部分堅果添加了很多鹽分或糖分。

建議：選擇較健康的乾焗原味的堅果，同時不應進食過量。



降膽固醇食物【6】豆類

豆類例如鷹嘴豆、扁豆、紅腰豆、黃豆等，富含可溶性纖維，除了有效降低體內壞膽固醇（LDL）、製造血紅素以外，由於身體需要更長的時間消化，豆類食物亦能增加飽腹感，可避免進食過量，適合需要減肥人士。

建議：美國國家脂質協會（National Lipid Association, NLA）建議，每日攝取半杯（約 100 克）煮熟的豆類（如鷹嘴豆、黑豆、扁豆），這能提供約1-3克的水溶性纖維，可將其替代紅肉，例如煮湯或拌入沙律。



鷹嘴豆營養｜植物蛋白勝其他豆類 助防癌糖尿心臟病8好處附食譜

降膽固醇食物【7】蘋果、葡萄、士多啤梨、柑橘類水果

蘋果、葡萄、士多啤梨和柑橘類水果熱量低，而且含有豐富果膠。果膠富可溶性膳食纖維，能減少壞膽固醇停留在血液的時間，降低體內的壞膽固醇。

建議：每日應進食2份不同種類的水果。



降膽固醇食物【8】粗糧

粗糧如粟米、紫米、蕎麥等，能夠增加膳食纖維的攝取量，提供可溶性纖維。可溶性纖維不會被身體吸收，有助降低體內壞膽固醇（LDL），減少患上心血管疾病的風險。

建議：美國心臟協會（American Heart Association, AHA）建議，每天至少一半以上的穀物攝取應為全穀物（約3份，1份等於1片全麥麵包或半杯煮熟的糙米/燕麥）



降膽固醇食物【9】茄子和秋葵

茄子和秋葵同樣屬於低卡路里的蔬菜，而且含豐富膳食纖維，有助降低血液中膽固醇。除了高膽固醇患者以外，衛生防護中心亦指出茄子同樣適合糖尿病患者食用，因為茄子能有助維持血糖於正常水平。

秋葵營養｜秋葵可生吃嗎？日醫推介2食法護肝降血糖油煮或水泡？

建議：AHA建議每日攝取4至5份蔬菜與4至5份水果。1份中型蘋果（帶皮）或1杯士多啤梨約可提供1克水溶性纖維。



降膽固醇食物【10】纖維補充劑

纖維補充劑有助於達到每日推薦的可溶性纖維攝入量，能夠有助穩定血糖、減慢身體對糖分的吸收、平衡血液中膽固醇。哈佛醫學院指出，每天2茶匙車前草可提供約 4 克可溶性纖維，同時有助長期血糖控制、減重、改善心血管健康。

建議：每天攝取2茶匙車前草，水煮後食用，或煲湯、製青草茶進食也可。



降膽固醇食物【11】膽固醇（Sterols）和甾烷醇（Stanols）強化食品

從植物中提取的甾醇和甾烷醇會削弱人體從食物中吸收膽固醇的能力，哈佛醫學院建議每天攝入2克植物甾醇或甾烷醇，可降低約10%的壞膽固醇。可在一些人造牛油、燕麥棒、朱古力、橙汁等中找到，消費者可留意食物成分表。

建議：由於天然食物中的植物固醇含量極微，通常需要依賴特別強化的飲品（如部分品牌的強化牛奶或乳酪）才能達標。



本文作者：黃翠衣

《香港01》生活頻道「01教煮」編輯，熱愛下廚、探索美食，主力搜羅各款簡易食譜、下廚心得、健康飲食資訊等，好讓入廚初哥也能享受烹飪的樂趣，滿足口腹之餘，亦為沉重的生活帶來色彩。



參考資料：哈佛醫學院、衛生防護中心