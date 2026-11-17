凍肉解凍｜從冰格拿出來硬梆梆的凍肉，你會如何解凍？直接裝盆水浸住？那便大錯特錯。很多人為求貪快，習慣將急凍肉類直接放在廚房鋅盆浸室溫水。這做法等於為細菌製造一個極速繁殖的溫床。正確的解凍方法又是什麼？ 美國農業部（USDA）教你3大安全解凍法。



凍肉解凍｜為什麼室溫浸水解凍如此高危？

一塊凍肉，當表面的冰層融化後，溫度會迅速回升至攝氏4度以上，那是「危險溫度範圍」（Danger Zone）。根據美國農業部（USDA）的警告，在這個溫度區間內，沙門氏菌及大腸桿菌等致病菌的數量每20分鐘就會激增一倍。如果你將凍肉浸在死水中兩三個小時，細菌數量隨時飆升過百倍。

凍肉在危險溫度範圍內，致病菌的數量每20分鐘就會激增一倍。若將凍肉浸在死水中兩三個小時，細菌數量隨時飆升過百倍。（AI製圖）

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據香港食安中心食安焦點報告指出，介乎攝氏4度至60度的環境最利於病原菌滋生。當一塊硬邦邦的凍肉浸入室溫死水，肉塊外層冰霜融化後迅速升溫至室溫，但肉心仍處於冰凍狀態。不但外層蛋白質水分便成了金黃葡萄球菌、沙門氏菌及產氣莢膜梭菌的溫床，更可怕的是，某些細菌在常溫大量繁殖期間會釋放耐熱腸毒素，這些毒素即使之後經過高溫充分烹煮，也難以被徹底分解破壞，食用後極易引發劇烈嘔吐或急性食物中毒、急性腸胃炎（Acute Gastroenteritis），對於幼童、長者、孕婦及脾胃消化功能較弱人士，更易引發嚴重症狀，據衞生署衞生防護中心資料顯示，一般潛伏期為數小時至5天，症狀包括：

急性腸胃炎症狀：

1 大便頻密並且呈稀爛或水狀情況

2 嘔吐

3 發燒

4 嚴重或會出現脫水，甚至休克



凍肉安全退冰3大法則｜雪櫃、冷水、微波爐優缺點全解析

安全又快速解凍，香港食物安全中心（CFS）與USDA均強烈建議採用以下3大正確方法。

解凍方法【1】雪櫃保鮮格解凍法 最安全保肉汁

這是有充足時間準備的解凍黃金法則。提早一晚，將凍肉由冰格移至攝氏4度的保鮮格。低溫能有效抑制細菌生長。這方法雖然需時最長，但最能保留肉質的彈性與肉汁。

步驟1：用保鮮紙包妥或放進密實盒或袋等防漏容器。

步驟2：置於雪櫃底層，避免血水滴漏污染其他即食物品。



解凍方法【2】流動冷水解凍法 不損肉質必知換水要訣

如果你只有一兩個小時，可以使用冷水，或「流動的自來水」。一磅左右的薄切肉片或免治肉，約1小時內便可完全解凍。

步驟1：將肉類放入防漏的密實袋中排走空氣。

步驟2：根據USDA的解凍指引，每30分鐘必須換一次冷水，確保溫度維持在安全線以下。而香港食安中心則建議可用流動的自來水沖淋解凍。



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解凍方法【3】微波爐解凍法 10分鐘極速搞掂即煮最好

下班回家急需煮飯，微波爐就是你的救星。一磅肉通常只需10分鐘左右就能變軟。

微波爐解凍法，只需使用解凍模式10分鐘搞掂。（AI生成圖片）

步驟：將凍肉放在微波爐適用的容器中，使用解凍模式10分鐘。



但這個微波爐解凍法有一個致命傷。微波加熱容易產生受熱不均勻的「熱點」（Hot Spots），部分肉塊邊緣可能已經變熟，而中心仍然結冰。因此，香港食物安全中心嚴格提醒，用微波爐解凍的食物，必須「隨即烹煮或加工」。絕不能放回雪櫃再次冷藏，否則殘存的細菌會在溫暖的肉塊內部瘋狂繁殖。

肉類解凍後吃不完，能否放回雪櫃重新冷凍（Refreeze）？

據美國農業部（USDA）官方指引及香港食物安全中心安樂查飯專題明確指出：唯一允許直接放回冰格重新冷凍的條件，是肉類全程在「攝氏4度或以下的雪櫃保鮮格」內完成解凍，未曾暴露於危險溫度下（介乎攝氏4度至60度）。

若是採用微波爐或冷水方式解凍的食材，若想再次冷藏，必須先將該食物徹底煮熟（VCG）

若是採用微波爐或冷水方式解凍的食材，因極有可能短暫進入高溫危險區，絕對禁止未經烹煮直接放回冰格。唯一的補救處理方法，是將該肉品徹底煮熟後，待降溫方可再次冷藏。