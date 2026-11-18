海味保存｜如今已過了立冬，天氣開始轉涼，又到了煲湯進補、增強抵抗力的時候。家裡備好的花膠、冬菇、瑤柱等乾貨海味正好大派用場。不過，很多人都認為冬天乾燥比較好保存，便一次過買好多囤在家中，方便隨時煲湯。但大家千萬勿掉以輕心，若放入雪櫃做漏1步，隨時整批發霉。



香港的濕度常年在70%或以上，海味在這種高濕環境下極易變質。（資料圖片）

海味保存｜秋冬同樣要防潮 否則回南天更易發霉生蟲

花膠、鮑魚、冬菇等海味乾貨， 雖然經過風乾、日曬或鹽漬處理，比新鮮食材更耐放，但不等於不會壞掉。很多人以為只有春夏潮濕季節才需要防潮，秋冬乾燥就可以隨便放置，其實大錯特錯！因為香港的濕度常年在70%或以上，海味在這種高濕環境下極易變質。香港食安中心亦指出，若食物發霉，容易滋生「黃麴霉素 (Aflatoxins)」，增加患上肝癌的風險，而且耐熱性達280℃以上，一般烹調（如蒸煮、煲湯）無法將其破壞，危險性較高。此外，若秋冬時無做好保存，一到明年春季的回南天便更容易發霉生蟲。

花膠、鮑魚這類海味富含蛋白質與天然油脂，在室溫或普通冷藏下容易變質，出現「油耗味」，甚至生蟲。（資料圖片）

海味保存｜老字號教保存秘訣 放雪櫃前必做這1步防潮

海味、乾貨價格不便宜，買回家後一定要妥善保存。放雪櫃前勿漏1步，以免發霉變質，白白浪費！

海味保存方法【1】分門別類 室溫／冷藏／冰凍要分清

不少人買海味回來後，習慣全部直接塞入雪櫃，以為這樣就萬無一失。事實上，有些適合冷藏、急凍，有些反適合常溫。據同昌海味的資料顯示，正確的做法是先分類，再密封保存。

不同海味、乾貨的保存方式 保存方式 海味／乾貨 原因 常溫（即陰涼、通風的環境） 陳皮、陳年花膠 （即5年或以上）等 這類乾貨水分含量較低，不易引起細菌大量繁殖，適合放在陰涼通風的環境。 冷藏（0℃至4℃） 乾瑤柱、冬菇、雪耳、蓮子、黨參、川貝、海玉竹、蜜棗、海底椰、竹笙等 這類海味、乾貨極易吸收空氣中的水分而發霉。 冷凍（-18℃或以下） 花膠、鮑魚、海參，蠔豉、生曬蠔豉、日月魚、濕魷、吊片等。 這類海味富含蛋白質與天然油脂，在室溫或普通冷藏下容易變質，出現「油耗味」，甚至生蟲。

海味保存方法【2】先清理殘留魚油血絲 日曬風乾避免生蟲

分好類後，在放入雪櫃之前，記得檢查海味乾不乾淨，若表面有灰塵可以用乾淨的軟刷輕輕掃走。若摸起來有濕氣，則需放在有太陽且通風的地方風乾後再存放，否則會更快變質。特別是花膠，有時表面會殘留血絲、魚油，若未清理乾淨，會很容易生蟲。因此如果打算長期存放在密封袋或玻璃罐裡，可以在裡面放幾顆八角或花椒，有效驅趕蛀蟲

若海味摸起來有濕氣，則需要放在有太陽且通風的地方風乾後再存放。（AI生成圖片）

海味保存方法【3】密封抽真空 加八角防蟲驅濕

最好將海味乾貨放入乾淨的密實袋、密封盒中或抽真空保存，可以阻隔濕氣，還可加八角防蟲驅濕。

海味保存｜3招分辨發霉變質 避免補身變傷身

海味、乾貨發霉頂多只是浪費，怕就怕萬一沒留意照樣拿去煲湯，分分鐘補身變傷身！花膠／鮑魚／海參／蠔豉10款海味保存法 防發霉3招哪些忌放雪櫃?

辨別海味變質方法【1】看外觀

有些海味（如瑤柱），若存放時間較耐，表面會出現極細小的結晶，這就是鹽霜。所以看到海味有一層雪花，先別急著掉。若是真的發霉，粉末中會帶有綠色的點。

辨別海味變質方法【2】聞氣味

其實消委會曾教過鮑魚的儲存法，最重要的一點就是「聞」，這招對其他海鮮也通用。即沒有變質的海鮮會散發海鮮原有的鮮香，若聞起來完全無海鮮香氣還帶有霉味、酸味就要小心啦。

辨別海味變質方法【3】用手摸

若表面的粉摸起來乾爽，就代表品質正常。反之，若摸起來時感覺黏手、濕軟，則代表已經變質，不宜食用。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

