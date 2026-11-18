煲飯貼士｜洗米貼士｜洗米究竟洗多少次、洗到什麼程度才是正確？很多人以為洗米水仍污濁，代表塵埃雜質仍在，要洗到水變透明才敢煮。其實，這樣做等於把寶貴的營養素、維他命親手倒進坑渠去。



（VCG）

洗米大忌：用力搓洗失B雜與鉀！洗米水黃金狀態微呈乳白

不少人怕白米有雜質或農藥，習慣用力瘋狂搓洗，直到洗米水完全清澈為止，那便大錯特錯！白米表層的白色粉末，其實富含水溶性維他命B雜（特別是B1）與鉀質。香港營養師協會 (HKDA) 常提醒大家，過度清洗白米，會令這些水溶性營養素大量流失。洗米水微微呈乳白色，才是保留營養的黃金狀態。

日本營養師教煮飯加橄欖油 形成油膜隔夜不乾硬

想飯粒軟糯分明，吃完又不想血糖狂飆導致「飯氣攻心」？日本讀賣電視台（YTV）的生活資訊節目 《大阪ほんわかテレビ》，節目中營養師水口麻衣子（Maiko Mizuguchi）對於白飯放涼後，水分極速蒸發，導致口感乾硬的問題，提出了解決方法，就是在洗好米、按掣烹煮前，加入極少量的優質油脂（如初榨橄欖油）。

相關文章：煲飯貼士｜煲飯做錯第1步營養流失30%！煲飯3招用不同水不同效果?

為什麼煮飯前加油可令米飯隔夜後仍保持Ｑ彈？（AI製圖）

由於高溫加熱後，油分會均勻散佈，包覆着每一粒米，形成一層透明的「保水油膜」。這層膜能有效阻擋米粒的水分在降溫時流失，即使放涼或隔夜，米飯依然保持軟糯Q彈。

煲飯貼士｜正確洗米與降糖煲飯4部曲

準備時間：5分鐘

烹煮時間：依電飯煲設定（約30-50分鐘）

第一步：輕揉快洗1至2次

加米注入清水，用手掌輕輕畫圈撥動米粒，切勿用力搓揉。快速洗去表面灰塵後立即倒水。重複1至2次即可，洗米水保留微濁狀態最為理想。

（AI製圖）

根據香港食物安全中心（CFS）指引，現今市售包裝白米處理工序已相當完善，過度清洗無助大幅減少食安風險，反而會令水溶性營養流失。

第二步：加水浸泡

加入適當比例的水（通常米水比例為 1:1.1），靜置浸泡20至30分鐘。讓米粒充分吸收水分，是米飯煮熟後軟糯的關鍵。

（Photo_AC）

第三步：加入1茶匙橄欖油（降糖秘訣）

按下煮飯掣前，加入一茶匙初榨橄欖油，稍微攪勻。

（AI製圖）

哈佛建議：精緻澱粉+健康油脂 延緩胃排空升糖指數降

精緻白米的升糖指數（GI）通常高達70至85，進入消化道後會迅速被澱粉酶分解為葡萄糖，導致胰島素急劇分泌。哈佛公共衛生學院營養資源網多次指出，將精緻碳水化合物與健康植物油脂結合（如初榨橄欖油或椰子油），會成為「澱粉-脂質複合物」，這種複合結構具有高度抗酶解性，小腸內的消化酶極難將其快速拆解，因而延緩了胃排空速度與醣類吸收率。讓餐後血糖曲線由「過山車式暴起暴跌」轉變為平緩起伏，大幅改善餐後疲勞昏睡的「飯氣攻心」現象。

油脂會包覆米粒表面，油膜減慢了澱粉轉化為葡萄糖進入血液的過程，不但令煮出來的白飯粒粒分明、充滿光澤，更能降低整餐的升糖指數（GI），避免飯後血糖急升。若將這米飯冷藏，澱粉結構更會進一步轉化為「抗性澱粉」，人體小腸無法完全消化這種澱粉，類似膳食纖維，對穩定血糖極有幫助。

相關文章：煲飯貼士｜煲有味飯材料放上面還是與米撈勻煮？做錯隨時煮唔熟飯

第四步：冷藏轉化「抗性澱粉」

若想進一步減低熱量吸收，可將吃剩的白飯放入雪櫃冷藏過夜，隔天再加熱食用。

（AI製圖）

食安中心提醒：剩飯須2小時內冷藏 免生耐熱毒素

香港食物安全中心（CFS）提醒市民，處理剩飯必須於2小時內冷卻並妥善冷藏，徹底翻熱時其中心溫度須達攝氏75度或以上；但需注意隔夜飯若在室溫放置過久，蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）產生的耐熱毒素無法單靠翻熱消除。

因此，煮熟了的飯應在出鍋後稍微散熱、於1至2小時內迅速密封放進4°C以下的雪櫃冷藏，食用前徹底翻熱。隔夜飯切忌反覆冷藏加熱超過一次，才能控糖之餘也兼顧食安全。

中醫角度：加油同煮 潤腸通便

從中醫食療角度看，白米補中益氣，是養護脾胃的根本。加入優質油脂同煮，既能潤腸通便，又削弱了白飯易生濕熱、令血糖飆升的缺點。