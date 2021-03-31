入廚貼士｜椰糖楓糖香蕉蓉7種天然糖　點分點用代替砂糖點換算？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-31 19:00

白砂糖是精製糖之一，對一些追求健康飲食及有機飲食的朋友來說，選用砂糖或非首選。用其他天然糖取締白砂糖，分量可如何換算？

糖與糖之間可替補亙換，用糖的分量也是關鍵。（iStock）

糖在烹飪和烘焙的角色中舉足輕重，不用白砂糖，可用黃糖、黑糖、椰糖、楓糖、蜜糖及羅漢果糖等代替。糖的家族龐大，風味，質地和氣質迥異，每種都有其獨特的品質。縱然糖與糖之間可替補亙換，但需有心理上準備，烹飪後的作品效果不一，用糖的分量也是關鍵。

3/4杯楓糖漿約是1杯白砂糖分量。（VCG）

純楓糖漿不含高果糖、非天然香料及人造色素的糖漿。楓糖從楓樹上提取樹汁製成，還含有抗氧化劑、鋅和錳。替代比例是3/4杯楓糖漿：1杯白砂糖。由於楓糖漿比蔗糖多水分，有更豐富的風味，將食譜中的某一濕材料減少1/4杯。較少加工的糖是較健康的替代品，同時比白砂糖較少刺激血糖升跌波幅，以下7種糖可代替白砂糖。

按圖了解7種天然糖特色及替代白糖換算法︰

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註冊營養師盧綺欣（Yanbie）解釋，無論砂糖、黑糖或紅糖，皆由80%蔗糖和20%甜菜組成，只是製法不同，令其顏色不同、營養素不同，如鐵、鈣、鎂、鉀等，但其實相差也只有很少，對健康的影響微不足道。另外，這些糖均屬游離糖，即添加而非天然存在食物中的糖，成人每日攝取量應不應多於25克（約6茶匙）。所以，應該留意控制用糖的分量，而不是糖的種類。不過，對於糖尿病患者則須注意食物的升糖指數，或選擇不同的代糖，舉例說，甜菊糖（Stevia）的升糖指數較低，糖尿病人可考慮取締白砂糖。要留意的是人的味蕾是有習慣性，容易會愈食愈甜，即使某些糖類的升糖指數不高，但多吃糖也會令體重增加，同樣會影響血糖和心血管疾病，所以控制食量才最重要。

參考資料︰Paleohacks