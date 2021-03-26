農藥最多蔬果2021｜士多啤梨6年霸　甜椒檢出115種農藥都係排第10

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-26 09:55

2021年最多農藥使用的「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的前12名，士多啤梨連續6年蟬聯冠軍，菠菜排第二，第三位是羽衣甘藍，結果跟去年一樣。青椒及辣椒再次上榜擠身第10名，所檢出的農藥最多共115種，比羽衣甘藍和菠菜等高排名農作物更多出了21種農藥使用。薯仔排名有輕微下跌，農藥使用情況有改善。

自2004年以來美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce™）來提醒消費者有關農產品的殘留農藥問題，列出「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）及「乾淨蔬菜水果名單」（Clean Fifteen）的排名。

士多啤梨連續6年蟬聯「最污糟蔬果」冠軍，是農藥殘留量最多的鮮蔬果。（Jessica Lewis/Pexels）

今年Dirty Dozen的最新名單排名跟去年有些許變動，但士多啤梨繼續稱霸排第一位，成農藥殘留量最嚴重的鮮蔬果。在士多啤梨、蘋果、車厘子、菠菜、桃和綠葉蔬菜的樣本中，有9成以上發現有兩種或多種農藥殘留。平均而言，菠菜樣本中的農藥殘留是其他農作物的1.8倍，羽衣甘藍樣本最多含有20種不同的農藥。而甜椒/辣椒在Dirty Dozen中排名第10，卻檢出最多農藥共115種，比菠菜和羽衣甘藍還多出21種。

按圖了解「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的倒數前12名：

+ 7 + 7 + 7

哈佛大學研究人員發現，食用大量高農藥含量的農作物的人士，尿中農藥的含量亦會較高，生育能力較低；相反，食用低農藥含量之農作物，更有可能成功懷孕，當中亦包括其他食物和營養因素，暫時未完全肯定生育能力與低農藥有機食品是否直接相關。

隨著羽衣甘藍的知名度上升，農藥殘留的水平和類型亦遞升。（Laura Johnston/ Unsplash）

按圖有更多關於羽衣甘藍農藥殘留問題的報告︰

承以往傳統，EWG亦發表「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen），檢測發現牛油果、粟米和菠蘿位列前3名，是最少農藥使用的鮮蔬果。

按下圖了解「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen）的倒數前15名：

+ 10 + 10 + 10

參考資料︰EWG