食物關注組｜10大最多人關注點食點做　米線第2冠軍無懸念附食譜

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-21 19:00

香港人關注的「食物關注組」，除了街坊小店及餐廳做得出色之外，抗疫留在家中也可以大顯身手烹調你所關注的主題食物。香港哪個「食物關注組」最多人關注、跟蹤或成員最多，引發最多共鳴？

「食物關注組」在社交平台上一群接一群地出現，本來是星星之火，但各式各樣的「食物關注組」愈出愈多，狀有燎原之勢。由蛋撻、芫荽、沙嗲牛肉麵、雞蛋仔、常餐、奶茶，甚至三色豆、兩餸飯、薄荷朱古力都有。舉例是「香港燒賣關注組」，成立至今已超逾10萬人在追蹤，該組召集燒賣愛好者及關注燒賣質素和價錢升幅人士分享燒賣的所見所聞，若有超過5年食燒賣經驗的可申請加入「燒賣會」享會友福利，例如憑會員證多送1粒燒賣，優先得知小店燒賣優惠通知。會友在關注組內無私分享吃燒賣的心得，豉油、辣醬、燒賣蒸水蛋、燒賣蒸肉餅、自製燒賣的食譜，有一名美國會友因當地不能購買魚肉燒賣，於是自己出手炮製，作品似模似樣，並請教如何打魚肉更好食。

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星星師傅親授魚肉燒賣製作方式。（職人吹水YouTube截圖）

至於，哪個「食物關注組」最多人關注？在社交平台上暫時找到49個「食物關注組」，要數最人多勢眾，有以下10大︰

按圖睇10大最多港人關注的「食物關注組」︰

+ 5 + 5 + 5

10大「食物關注組」中，有6個皆是香港地道的馳名食品，大熱及爭議聲音較多的芫荽只排第6位。「香港芫荽黨」有近3.4萬位成員，黨友主要討論與芫荽相關內容，例如種植方法，分享有芫荽的食譜、芫荽火鍋、餐廳中的黨餐（芫荽餐）及以芫荽為主題的小食，例如芫荽味百力支、芫荽味蛋卷等。芫荽是不耐保存的香草之一，購買回家後，任由芫荽擺在膠袋或包裝膠盒內，不到2至3天已悉數枯黃，但有一個不錯的芫荽保存方法，可將芫荽的保鮮期由3天延長至3周，並且乾淨又新鮮。

驟眼看來兩邊的芫荽外觀並沒有多大分別，但右方的芫荽已經放了3星期。（尹嘉蔚攝）

點擊下圖參考保存芫荽，延長保鮮期的有效方法，毋須用水分保存一樣新鮮︰

+ 4 + 4 + 4

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49個「食物關注組」中有9個亦有過萬人關注，包括車仔面、珍珠奶茶、蛋控（無論雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋）及雞蛋仔等。至於，香港人熟悉的西多士、肉餅、炸髀及焗豬扒飯等，暫時未及萬人關注，在過千人關注的組別名單上，三色豆（青豆、粟米、甘筍）頗具驚喜，關注人數近3千位成員，比肉餅關注組的人數更多。台灣TVBS新聞曾報導「三色豆」被很多網友稱為一道菜中的「老鼠屎」，過去還有人發起連署，要求「三色豆即刻從地球上消失」、「支持任何餐廳都不該用三色豆」。三色豆好吃或難吃跟芫荽一樣爭議不絕。

三色豆被很多網友稱為一道菜中的「老鼠屎」，但受關注人數也近3千人，比肉餅關注組的人數更多。（馮嘉雯攝）

按下圖有其餘39個受香港人關注的「食物關注組」名單︰

9個過萬人關注的「食物關注組」

22個過千人關注的「食物關注組」

+ 9 + 9 + 9

7個過百人關注的「食物關注組」

+ 2 + 2 + 2

10份「食物關注組」食譜 自己下廚分享美食

留在家中也可趁機會烹調你所關注的主題食物，燒賣、酸辣米線、沙嗲牛肉麵等，想模仿餐廳或著名小店的水準？由淺入深，從簡單食譜開始逐步鑽研至升級，下一個受關注的焦點可能是你。

素燒賣食譜

素燒賣食譜

酸辣小鍋米線食譜

沙嗲牛肉麵食譜

沙嗲牛肉麵食譜

雲吞麵食譜

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蛋撻食譜

蛋撻食譜

芝士焗豬扒飯食譜

芝士焗豬扒飯食譜

酸辣粉食譜

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西多士食譜

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蒸肉餅食譜

梅菜蒸肉餅食譜

煎釀三寶