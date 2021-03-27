淘寶$530燒味爐自製燒鵝乳豬叉燒 　網民︰好鬼癲但好欣賞

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-27 20:01

「淘寶開心share」群組有網民發帖，分享她以448元人民幣（約535港元）在淘寶購入一個60雙層加厚木炭烤爐，在家中自製燒味，叉燒也是小事，連燒鵝及乳豬都有！引來眾多網民關注、留言及讚好，更有網民打趣表示，麻煩樓主「燒埋畀佢食」，實在是「高手在民間」。叉燒向來是港人至愛，自製叉燒其實比想像中容易。

網民在淘寶購買了一個60雙層加厚木炭烤爐，在家中自製燒味。（FB「淘寶開心share」圖片 ）

網民早前在群組中圖文並茂分享，「淘」了一個不鏽鋼燒鴨爐，高135厘米，闊約90厘米，從圖中所見，網民將燒鴨爐放於家中（村屋）室外範圍自製燒味，包括叉燒、燒鵝及乳豬，賣相顏色儼如大酒樓水準，並幽默地說︰「邊個話我傻…我請佢食燒鵝。」製作過程看來有幾分燒味店的既視感，照片所見烤爐下有兩個碗，盛載燒味流出的油脂，亦有掛鉤掛起烤好的製成品或風乾肉類。

帖文引起大批網民關注，紛紛留言大讚。（FB「淘寶開心share」圖片 ）

帖文引起大批網民關注，紛紛留言大讚，「厲害、佩服、使唔使咁專業呀？勁！高手呀！」亦有網民呼應︰「你傻架？燒鵝唔該！」

按圖有更多網民有趣留言︰

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香港住屋環境呎數有限，亦未必人人有條件及興致「淘」一個燒味爐放在家中，喜歡自製燒味，尤其是叉燒，也未必需要勞師動眾，焗爐、氣炸鍋，甚至壓力鍋也可做到，製作過程亦比想像中簡單，吃剩的叉燒，搭配炒蛋、粉、麵、飯，樣樣皆甚精彩。

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