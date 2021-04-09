入廚貼士｜煎餃常燒焦鏟不起來？內行人傳授料理妙招保證零失敗

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-09 15:02

煎餃是不少人愛吃的美食之一，酥脆的外皮一口咬下，鮮美多汁的內餡齒頰留香。日前有台灣網友提到自己最近迷上做煎餃，然而都是焦黑收場，因此發文求助想知道問題出在哪裡，竟釣出內行人分享「不敗關鍵」。

該名網友在Dcard發文表示，自己最近沉迷上做冰晶餃子，會遵照網路上的做法「調5克玉米粉兌上200ml的水當作麵粉水」，然後在鍋裡放一點油加熱後再把冷凍水餃放下去煎一下，接著倒水下去然後開中火上蓋，等到聲音變小了再轉小火，等待底部的麵粉變金黃色。

有台灣網友提到自己最近迷上做煎餃，然而都是焦黑收場。（Dcard網頁截圖）

原PO表示，自己之前試做煎餃都有成功，不過最近兩次都遇到麵皮燒焦鏟不起來的窘境。原PO以為是跟火候大小有關，因此第二次就全程用小火煎，結果還是燒焦，只好發文詢問「是因為鍋子燒焦過後被我刷過失去不沾的效果，還是麵粉和水的比例問題」？

貼文曝光後，不少網友跳出來回應、更有內行人傳授料理妙招（按圖看清👇👇👇）

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