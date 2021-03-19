入廚貼士｜蜜汁焗番薯必好味2秘技　香甜軟綿直逼DONKI招牌烤番薯

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-19 13:07

秘製焗番薯，超級美味和必成功的方法公開給大家參考。「流汁」番薯，會流出蜜汁的番薯，甜蜜誘惑惹人垂涎，堪可媲美持牌小販的煨番薯，足以挑戰DONKI的招牌烤番薯地位。蜜汁焗番薯最關鍵2步，掌握好，易辦到。香、甜、軟、綿，好味爆燈！ 攝影︰尹嘉蔚

秘製焗番薯必成功的方法有2大關鍵。

揀番薯貼士

烹調番薯前先揀靚番薯至關重要，1.揀表面光滑不脫皮，2.揀細長的番薯，一般來說都是優質的番薯，相比岩岩巉巉、胖胖圓圓的番薯更好味。挑選橙肉、黃肉的紅薯，又比紫薯更香甜，更多蜜汁，香味更濃烈。

按圖了解揀超甜番薯2招必勝法及原因︰

+ 12 + 12 + 12

橙黃色肉的番薯令人著迷，因為它是甜蜜的標誌，蒸及烚雖也是上佳的方法能品嘗到番薯的鬆、綿、甜、糯，然而高溫烤焗，在熱力的逼使下，番薯的糖分慢慢由內滲出，熱溶成蜜汁掛於外皮或滴在烤盤上，好比肉汁豐腴，黏𥹉的蜜汁是成功製出香甜焗番薯的象徵。

掌握簡單的方法，亦能做出香、甜、軟、綿的焗番薯。

這樣焗出來的番薯，在焗完前2分鐘，番薯的香味噴發，蜜汁掛於外皮上，掰開暖和的番薯，肉質綿密細緻，蒸氣騰出，顏色、味道及觸感均十分吸引。

番薯的香味噴發，蜜汁掛於外皮上，顏色、味道及觸感均十分吸引。

按圖了解蜜汁焗番薯6步+香甜綿密2大關鍵︰

+ 7 + 7 + 7

紫薯相比於橙黃薯的味道較淡，清甜的味道及夢幻的紫色也同樣吸引。紫薯與紫心番薯有別，紫心番薯為紫心淮山，屬薯蕷科；紫薯是甘薯（俗稱番薯）中的紫色相，其他包括紅色、白色和黃色，通屬旋花科。

紫薯相比於橙黃薯的味道較淡，夢幻的紫色也同樣吸引。

按圖了解紫薯的營養及3大益處︰

自己焗番薯的風味雖不及「土炮」路邊攤的煨番薯火喉十足，不過以上的做法簡單，所獲得的效果已十分不錯，可說是能夠直逼DONKI「招牌烤番薯」的水準。大家有空不妨一試！