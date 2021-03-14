入廚貼士｜烚蛋用凍水抑或熱水煮？內行人教一招香嫩不破殼又好剝

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許多想健身、瘦身的人都會吃水煮蛋搭配沙律、雞胸肉等，不僅熱量低且很營養，但你知道水煮蛋該怎麼煮比較好剝嗎？狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》日前發文分享一招煮蛋方式，教網友們如何煮水煮蛋，不僅香嫩、殼還很好剝。

《小乾倩倩的遊戲的美食》在開頭就直接寫道「煮雞蛋用冷水還是熱水？」作者表示雞蛋是民眾很常吃的食物之一，當中水煮蛋最常見，因為水煮蛋做法簡單，而且營養保留得很完整且方便攜帶，不過水煮蛋人人會做，卻不一定會做得好。作者表示許多人都會把蛋殼煮破，有些還會黏殼不好剝，甚至煮老了變得不香嫩、不好吃。

《小乾倩倩的遊戲的美食》寫道首先要先了解煮雞蛋為什麼會破皮，「這是因為在做水煮蛋的時候，受到冷熱刺激，雞蛋裡面膨脹太厲害，導致擠破蛋殼，於是就破皮了」。作者表示有的破得很輕微，有的會破得很厲害，其實這跟用冷水或熱水有關係。

烚蛋用凍水抑或熱水煮？（按圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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