飲食熱話｜泰國人早餐多以米飯為主？盤點3道常見泰式早餐

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-04-17 17:02

泰國人的早餐豐富多樣，從豆漿油條到叉燒飯都有，早上吃飯的習慣可以說是泰式早餐的一大特色，常見的有糯米飯與白飯，而白飯搭配的料理更是豐富，以下料理就是泰國人常吃的早餐，下次到泰國來可以試試看，體驗一下地道的泰式早餐。

3道常見泰式早餐（點擊下圖看清！）

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泰式早餐1：海南雞飯 Khao Man Gai/ข้าวมันไก่（35-50泰銖）

海南雞飯以雞油與浸雞水烹煮出來的米飯，配上新鮮白斬雞製成，雞香十足。海南雞飯源自中國海南島文昌市，因此又稱為「文昌雞飯」，在20世紀初隨華人移民潮來到東南亞一帶，在泰國落腳成為在地美食，現在尋常的泰國街頭都能見到，泰國人的三餐都有海南雞飯的身影。

泰式早餐2：泰式叉燒飯 Khao Mu Daeng/ข้าวหมูแดง（50泰銖）

泰式叉燒飯是泰國街頭非常常見的食物，由白飯搭配切片紅色叉燒肉，香腸片以及半熟糖心蛋組成，淋上褐色如咖哩般的濃郁燒肉醬，隨著醬汁逐漸滲入米飯而越加入味，帶有嚼勁的叉燒肉令人回味無窮。有時店家會配上青蔥、芫荽或其他鮮蔬增添口感與香氣。

泰式早餐3：湯水料淋飯 Khao Rat Gaeng/ข้าวราดแกง（40-50泰銖）

Khao Rat Kaeng字面上的意思是指把湯水料淋在飯上，有如中國的蓋澆飯。 這道菜在泰國的路邊攤或美食街都相當常見，店家會準備好幾樣泰式家常菜，可以讓顧客任選，點菜的時候只要指一指想要的湯水料，老闆就會幫你加好加滿，通常點個2-3種就滿滿一整盤了。

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