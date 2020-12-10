【辣椒膏炒花甲食譜】10分鐘簡易泰國菜　泰式萬能醬炒蜆超惹味

辣椒膏炒花甲，絕對是新手都能輕鬆煮到的泰國菜，不但風味十足，而且只需10分鐘便可完成！煮蜆其實沒什麼難度，這道菜式的重點在於調味，大家或者好奇，用來炒花甲的「辣椒膏」是甚麼樣的醬料？以下會詳細講解。

講起炒蜆，香港人最愛的當然是大牌檔的「豉椒炒蜆」，要是想試試新口味，不如就煮個更簡單的泰式炒蜆——辣椒膏炒花甲吧！花甲比起豉椒炒蜆所用的蜆更鮮甜厚肉，而且少沙，因此筆者常推薦大家煮花甲。大家對泰國菜的印象，一個字——辣！但辣椒膏炒花甲雖然說是用辣椒膏炮製，吃起來其實是甜甜辣辣的感覺，即使本身不太能吃辣的朋友，都可以接受得到。

煮這道菜實在是零技巧，先將蜆略烚至開口，爆香調味料，蜆下鑊炒勻，最後加九層塔和花奶提香便行。

如此惹味的一道菜，所用的「辣椒膏」是怎樣的呢？這種醬料其實已非首次在筆者的食譜中亮相，早前煮咖喱大蝦時才用過，從那時起發現它的美好。它的譯名為「泰式辣椒醬（Thai Chili Paste）」，成分有黃豆油、蝦乾、洋葱、蒜、辣椒乾、羅望子、蝦醬等，味道帶甜，且跟海鮮相當配。這種泰式辣椒醬可說是泰國菜的百搭萬能醬，今次用來炒蜆，下次亦可煮冬蔭功、多士、炒飯、咖喱軟殼蟹等等。這瓶醬在九龍城泰國雜貨舖有售，不想特地出九龍城的話，筆者亦見過阿布泰國生活百貨有得賣。

這個就是泰式辣椒醬，在泰式雜貨舖買到，小瓶的$18，大瓶的$35。（鄧穎琪攝）

辣椒膏炒花甲食譜

健康小貼士：

花甲含豐富鐵質，具製造紅血球、補血和於體內運送氧氣的作用，有助維持新陳代謝。在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，於《本草綱目》等亦有記載。

攝影、攝錄：羅子揚、呂志豪

剪接：莊堅毅

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